Большие надежды или старые грабли? Два топ-клуба уже начали межсезонье
Среди них — обеспеченные «Автомобилист» и «Салават Юлаев», не сумевшие преодолеть первый раунд Кубка Гагарина. «СЭ» стали известны подробности готовящихся подписаний этих клубов.
«Автомобилист»: плюс Аликин, минус Кормье
Клуб из Екатеринбурга в очередной раз провалился в плей-офф, но выступление директора клуба Максима Рябкова на пресс-конференции было полно оптимизма. В тот же день клуб объявил о продлении контракта с главным тренером Николаем Заварухиным. Это выглядит логичным решением — при Заварухине команда показывала неплохую игру и наверняка прошла бы «Магнитку», будь здоров основной вратарь Юхан Маттсон. Но что с игроками?
По информации «СЭ», «Автомобилист» уже договорился о подписании двух топовых свободных агентов — вратаря Евгения Аликина и нападающего Алексея Бывальцева. Зарплата каждого из них составит около 55 миллионов рублей. При этом уже понятно, что команду покинут Маттсон и нападающий Патрис Кормье. Лимит сокращается с пяти до трех иностранцев, и эти позиции займут защитник Ник Эберт, нападающие Брукс Мэйсек и Стефан Да Коста. С последним достигнута договоренность о продлении контракта на два года, а у двух других — действующие еще год соглашения.
Из тех, чьи контракты с «Автомобилистом» заканчиваются, приоритет — продление соглашения с защитником Никитой Трямкиным, к которому есть серьезный интерес со стороны клубов НХЛ. Должен остаться в Екатеринбурге Игорь Бобков, который составит вратарскую бригаду с Аликиным. А вот Алексей Василевский, скорее всего, покинет клуб — к нему проявляет интерес родной «Салават Юлаев».
Заварухин заинтересован в том, чтобы снова поработать с нападающим Александром Шаровым, успешно выступавшим под руководством тренера в «Сибири». Но наиболее вероятен переход игрока в «Салават Юлаев». У «Автомобилиста» же и без Шарова солидный набор крайних нападающих — Голышев, Широков, Мэйсек, Ли, Тарасов.
«Салават Юлаев» оставляет лидеров
Уфимский клуб проиграл в первом раунде «Адмиралу» (2-4), и ожидалось, что тренерский штаб Виктора Козлова прекратит свою работу. Но руководство республики и клуба выразило доверие специалисту. Глава Башкирии Радий Хабиров особо отметил второе место в конференции в регулярном чемпионате и большое количество введенной в состав молодежи. В следующем сезоне молодым игрокам продолжат доверять, правда, один из них — защитник Шакир Мухамадуллин — уже отправился в Северную Америку, где будет выступать в «Сан-Хосе».
«Салавату» удалось выполнить одну из главных своих задач — сохранить в команде американского центрфорварда Александра Хмелевского. По информации «СЭ», окладная часть его контракта составит 57 миллионов рублей, также игрок может получить 15 миллионов рублей в качестве бонуса, если наберет 40 очков в регулярном чемпионате. Для такого мастера это выполнимая задача.
Также уфимцы оставили в команде защитника первой пары Михаила Науменкова, дав ему двухлетний контракт с зарплатой 60 миллионов рублей в год. На первый взгляд кажется, что переплатили, но вряд ли «Салават» нашел бы на рынке защитника такого уровня. По информации «СЭ», останется в команде и нападающий Сергей Шмелев, который второй год подряд после классной регулярки пропадает в плей-офф. Третьего провала ему уже не простят.
Точно покинет команду ведущий центрфорвард Александр Кадейкин. Его контракт с уфимцами истекает, а переговоров с игроком клуб не ведет. К тому же Кадейкину предстоит долгое восстановление после травмы. Его место может занять Владимир Ткачев, но «Трактор» намерен сохранить игрока у себя. Насколько мне известно, сам Ткачев склоняется к тому, чтобы остаться в Челябинске.
Интересно, как «Салават» будет решать вратарский вопрос — Илья Ежов должен остаться в Уфе, а вот задвинутый на вторые роли Андрей Кареев может покинуть команду. Ну и в атаке нужна еще пара игроков уровня Хмелевского.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -