Большие надежды или старые грабли? Два топ-клуба уже начали межсезонье

Плей-офф КХЛ в самом разгаре, но некоторые клубы уже вовсю комплектуют составы на следующий сезон.

Среди них — обеспеченные «Автомобилист» и «Салават Юлаев», не сумевшие преодолеть первый раунд Кубка Гагарина. «СЭ» стали известны подробности готовящихся подписаний этих клубов.

«Автомобилист»: плюс Аликин, минус Кормье

Клуб из Екатеринбурга в очередной раз провалился в плей-офф, но выступление директора клуба Максима Рябкова на пресс-конференции было полно оптимизма. В тот же день клуб объявил о продлении контракта с главным тренером Николаем Заварухиным. Это выглядит логичным решением — при Заварухине команда показывала неплохую игру и наверняка прошла бы «Магнитку», будь здоров основной вратарь Юхан Маттсон. Но что с игроками?

Евгений Аликин. ХК «Амур»

По информации «СЭ», «Автомобилист» уже договорился о подписании двух топовых свободных агентов — вратаря Евгения Аликина и нападающего Алексея Бывальцева. Зарплата каждого из них составит около 55 миллионов рублей. При этом уже понятно, что команду покинут Маттсон и нападающий Патрис Кормье. Лимит сокращается с пяти до трех иностранцев, и эти позиции займут защитник Ник Эберт, нападающие Брукс Мэйсек и Стефан Да Коста. С последним достигнута договоренность о продлении контракта на два года, а у двух других — действующие еще год соглашения.

Из тех, чьи контракты с «Автомобилистом» заканчиваются, приоритет — продление соглашения с защитником Никитой Трямкиным, к которому есть серьезный интерес со стороны клубов НХЛ. Должен остаться в Екатеринбурге Игорь Бобков, который составит вратарскую бригаду с Аликиным. А вот Алексей Василевский, скорее всего, покинет клуб — к нему проявляет интерес родной «Салават Юлаев».

Заварухин заинтересован в том, чтобы снова поработать с нападающим Александром Шаровым, успешно выступавшим под руководством тренера в «Сибири». Но наиболее вероятен переход игрока в «Салават Юлаев». У «Автомобилиста» же и без Шарова солидный набор крайних нападающих — Голышев, Широков, Мэйсек, Ли, Тарасов.

Александр Хмелевски. ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» оставляет лидеров

Уфимский клуб проиграл в первом раунде «Адмиралу» (2-4), и ожидалось, что тренерский штаб Виктора Козлова прекратит свою работу. Но руководство республики и клуба выразило доверие специалисту. Глава Башкирии Радий Хабиров особо отметил второе место в конференции в регулярном чемпионате и большое количество введенной в состав молодежи. В следующем сезоне молодым игрокам продолжат доверять, правда, один из них — защитник Шакир Мухамадуллин — уже отправился в Северную Америку, где будет выступать в «Сан-Хосе».

«Салавату» удалось выполнить одну из главных своих задач — сохранить в команде американского центрфорварда Александра Хмелевского. По информации «СЭ», окладная часть его контракта составит 57 миллионов рублей, также игрок может получить 15 миллионов рублей в качестве бонуса, если наберет 40 очков в регулярном чемпионате. Для такого мастера это выполнимая задача.

Также уфимцы оставили в команде защитника первой пары Михаила Науменкова, дав ему двухлетний контракт с зарплатой 60 миллионов рублей в год. На первый взгляд кажется, что переплатили, но вряд ли «Салават» нашел бы на рынке защитника такого уровня. По информации «СЭ», останется в команде и нападающий Сергей Шмелев, который второй год подряд после классной регулярки пропадает в плей-офф. Третьего провала ему уже не простят.

Точно покинет команду ведущий центрфорвард Александр Кадейкин. Его контракт с уфимцами истекает, а переговоров с игроком клуб не ведет. К тому же Кадейкину предстоит долгое восстановление после травмы. Его место может занять Владимир Ткачев, но «Трактор» намерен сохранить игрока у себя. Насколько мне известно, сам Ткачев склоняется к тому, чтобы остаться в Челябинске.

Интересно, как «Салават» будет решать вратарский вопрос — Илья Ежов должен остаться в Уфе, а вот задвинутый на вторые роли Андрей Кареев может покинуть команду. Ну и в атаке нужна еще пара игроков уровня Хмелевского.