Чемпион мира обменян из ЦСКА в Хабаровск. Форвард резко сдал всего за два года

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

«Амур» выменял у ЦСКА нападающего Андрея Локтионова. В клубе уверяют, что этот трансфер не похож на те знаменитые сделки, когда Хабаровск выполнял функции перевалочного клуба для Сергея Плотникова, Ильи Каблукова и Наиля Якупова. На этот раз все честно. Планируется, что Андрей до конца следующего сезона будет выступать за дальневосточный клуб. Но если забыть, что Локтионов довольно известный хоккеист, чемпион мира, участник матча звезда, а еще совсем недавно пытался уехать в Северную Америку, то вас ничего не должно удивлять.

Последние два сезона для форварда были откровенно плохими. Причем резко сдал нападающий после своего лучшего чемпионата в карьере, когда в сезоне-2018/19 набрал 43 очка за ярославский клуб. Два следующих года в «Металлурге» и ЦСКА выдались откровенно плохими. От прежнего Локтионова вообще ничего не осталось, и даже непонятно, почему именно так произошло. Я помню, что Андрей очень долго старался вырваться из Ярославля, была даже небольшая забастовка из-за контракта, но «Локомотив» не хотел идти на уступки, обменивать права в другой клуб, а варианты с НХЛ оказались нерабочими. Но все разногласия были устранены и случился всплеск. И деградация началась после выхода на рынок свободных агентов. В прошлом сезоне в ЦСКА Андрея не было видно. И понятно, почему армейский клуб предпочел совершить обмен, так как это лишние 40 миллионов, а надо возвращать игроков из-за океана и подписывать ребят в статусе ОСА. На месте хабаровской команды не стал бы сильно радоваться. Они получили именитого хоккеиста, который два года играл плохо.

Новичок

В это межсезонье все следят за клубами, которые заметно усиливаются, а команды, потерявшие значительную часть хоккеистов, находятся в тени. «Барыс» — одна из тех, кто к началу лета остался не только без звезд первого уровня, но и без среднего звена. Оттуда забирают вообще всех, кто может стоять на коньках. И пока работа на рынке не впечатляет.

Так, накануне контракт с клубом подписал шведский защитник Олле Альсинг. Кроме недоумения этот трансфер ничего не вызывает. Ради привлечения читателей в заголовках пишут, что Олле пришел из системы «Оттавы». Так и Виталий Абрамов перешел в «Трактор» из системы «Оттавы», но даже этот переход выглядит сильнее. Олле провел в Северной Америке совсем недолго, принял участие в четырех матчах за «Сенаторов», а затем всего 11 игр в АХЛ. Больше смущает, что сезон он начал в Австрии, выступая в каком-то непонятном турнире, а затем отправился за океан, когда там начался чемпионат. Всю свою карьеру до этого сезона Альсинг провел в Швеции, ничем не выделяясь. Три года назад стал лучшим в родном чемпионате по показателю полезности, но надо тщательно изучать тот сезон, чтобы понять, насколько это серьезное достижение. Его «Юргорден» тогда был одним из сильнейших и дошел до финала.

Даже на рынке свободных агентов в России можно найти хоккеистов сильнее Олле, но «Барыс» смотрит на Европу, так как избавлен от лимита на легионеров. Альсинг, наверное, сильно удивился, что выбрали его.

Шанс

Не все результативные игроки МХЛ могут похвастаться достижениями на взрослом уровне. Вот вам лучшие бомбардиры лиги за последние семь лет: Иван Ларичев (сезон-2014/15), Рафаэль Бикмуллин (2015/16), Артем Манукян (2016/17), Антон Рубан (2017/18), Антон Васильев (2018/19), Стас Петросян (2019/20). Степан Никулин, ставший лучшим в этом сезоне, не имеет ни одного матча на взрослом уровне, хотя уже выпускник. Только у Рафаэля и Ивана действующие контракты с клубами КХЛ, а три форварда вообще без команд. Антон Назаревич, накануне подписавший контракт с «Динамо», набрал в 250 матчах НХЛ 203 очка и тоже считался одним из самых результативных игроков молодежки. Но только через два сезона после выпуска он получил реальный шанс закрепиться в КХЛ.

Накануне хоккеист подписал двусторонний контракт с московским «Динамо». Заслужил. В прошлом сезоне нападающий набрал 41 балл (26+15) в играх за питерское «Динамо», а для Высшей лиги это фантастические цифры. И это не осталось незамеченным в Москве, ведь могли бы оставить Антона в Санкт-Петербурге, все равно клуб вошел в систему столичной организации. Но так Назаревич будет рядом, в случае чего его легко можно перевезти из Красногорска на Ленинградский проспект. Если в первый сезон после выпуска Антон еще был довольно скованным на льду, то в прошлом чемпионате превратился в одного из лидеров. Резкий, с броском, есть голевое чутье. Ему будет непросто пробиться в топ-6 у Алексея Кудашова, но на месте дорогих нападающих клуба я бы напрягся, так как Назаревич может вцепиться в шанс, если ему дадут. Отметим и то, что у московского «Динамо» в лучшую сторону изменился не только основной состав, но и ближайший резерв. И если высокооплачиваемые хоккеисты начнут разочаровывать, то их легко заменить. Выбор просто огромный.