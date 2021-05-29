Владимир Ткачев подписал на год контракт с «Лос-Анджелесом»
29 мая 2021, 23:50
Нападающий Владимир Ткачев продолжит карьеру в НХЛ. Он подписал контракт на год с «Лос-Анджелесом», сообщает сайт клуба.
Зарплата игрока составит 832,5 тысячи долларов.
Ткачев выступал за СКА с сезона-2019/20. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 45 матчей, в которых он набрал 38 (11+27) очков, в плей-офф он сыграл 11 матчей и набрал 8 (1+7) очков.
Ранее в Континентальной хоккейной лиге Ткачев играл за уфимский «Салават Юлаев», владивостокский «Адмирал» и омский «Авангард».
25-летний хоккеист расторг контракт со СКА по обоюдному согласию сторон.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю