Владимир Ткачев подписал на год контракт с «Лос-Анджелесом»

Нападающий Владимир Ткачев продолжит карьеру в НХЛ. Он подписал контракт на год с «Лос-Анджелесом», сообщает сайт клуба.

Зарплата игрока составит 832,5 тысячи долларов.

Ткачев выступал за СКА с сезона-2019/20. В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 45 матчей, в которых он набрал 38 (11+27) очков, в плей-офф он сыграл 11 матчей и набрал 8 (1+7) очков.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге Ткачев играл за уфимский «Салават Юлаев», владивостокский «Адмирал» и омский «Авангард».

25-летний хоккеист расторг контракт со СКА по обоюдному согласию сторон.