Знарок на волоске от провала. «Спартак» может не попасть в восьмерку

До окончания регулярного чемпионата КХЛ остался месяц. Изучаем расклады на плей-офф.

Западная конференция

С первыми двумя позициями все уже ясно. ЦСКА оторвался от ближайшего преследователя — «Локомотива» — уже на 8 очков. Команда Игоря Никитина играет стабильно, и ее лидерство в конференции никого не удивляет.

Второе место практически забронировал СКА. В дивизионе Боброва у петербуржцев, по сути, нет конкурентов: «Йокерит» отстает от СКА на 11 очков, пусть и провел на три матча меньше. «Северсталь», «Витязь» и «Спартак» — еще дальше. Именно эти три клуба и определят, кто окажется вне кубковой восьмерки.

То, что команда Олега Знарка вообще может пролететь мимо плей-офф, — большая неожиданность. «Спартак» неплохо укомплектован, перед нынешним сезоном команду пополнили сразу несколько игроков, хорошо знакомых Знарку по «Динамо», СКА или сборной России. Отличный сезон проводят лидеры команды Сергей Широков и Йори Лехтеря. Но в целом красно-белых продолжает лихорадить: за уверенной победой над лидером может последовать поражение от аутсайдера.

У «Трактора», «Автомобилиста» и «Торпедо» по 59 очков. pic.twitter.com/6eQ5dJ2GM3 — КХЛ (@khl) January 27, 2021

Календарь у москвичей непростой — в ближайшее время «Спартаку» предстоит сыграть дома с «Магниткой» и СКА, а затем поехать в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Но при этом с обоими конкурентами спартаковцы еще сыграют, а в заключительной игре регулярки встретятся дома с «Витязем». Возможно, этот матч и решит судьбу последней путевки в плей-офф.

При этом по информации «СЭ» в случае непопадания в восьмерку высокое руководство красно-белых может расстаться с тренерским штабом, главным образом с Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем. Знарок входит в тройку самых высокооплачиваемых тренеров лиги, и пролет мимо кубкового раунда, разумеется, будет воспринят как полный провал.

Если сегодня плей-офф:

ЦСКА (1) — «Витязь» (8)

СКА (2) — «Северсталь» (7)

«Локомотив» (3) — «Динамо» Мн (5)

«Динамо» Мск (4) — «Йокерит» (6)

Восточная конференция

На «Востоке» определились восемь команд, которые сыграют в плей-офф. Если никто из первой восьмерки не бросит играть, а «Сибирь» не начнет побеждать всех подряд, то за Кубком Гагарина пойдут те, кто сейчас занимает первые восемь позиций в конференции.

Безоговорочный фаворит «Востока» — «Ак Барс». Казанцы уже оторвались от «Авангарда» на 8 очков и вообще выглядят очень ровно с наступлением зимы. Набрала ход связка Доус — Да Коста, пусть последний и пропустил несколько последних матчей из-за травмы. Стиль игры команды Дмитрия Квартальнова всем известен, но мало кто может с ним что-то поделать. И пока в конференции не видно команды, которая может на равных бороться с «Ак Барсом» в длительной серии.

У «Авангарда» отлично влился Илья Ковальчук, но проблем хватает: не все в порядке с обороной, не всегда уверенно выглядят вратари. В «Салавате Юлаеве» слишком явный перекос в сторону легионеров: стоит финской тройке провалить матч, как у уфимцев некому взять игру на себя. В последнее время уверенно выглядит «Магнитка», выигравшая пять матчей подряд. Но надолго ли хватит довольно возрастную команду?

Вряд ли кто-то из верхней четверки захочет попадать в первом раунде на «Трактор». При не самом большом бюджете у команды отличный подбор игроков, а главный тренер Анвар Гатиятулин в первый же год после возвращения в Челябинск поставил команде четкую и дисциплинированную игру в обороне. Взломать защиту «Трактора» удается далеко не всем.

«Торпедо», наоборот, играет в атакующий хоккей — по забитым голам (148) нижегородцы четвертые в конференции. Обратная сторона этого — неуверенная игра в обороне. От того, сможет ли «Торпедо» устранить недостатки и определиться наконец с основным вратарем, зависит, получится ли у команды дать бой фаворитам в первом раунде.

Если сегодня плей-офф:

«Ак Барс» (1) — «Барыс» (8)

«Авангард» (2) — «Торпедо» (7)

«Металлург» (3) — «Автомобилист» (6)

«Салават Юлаев» (4) — «Трактор» (5)