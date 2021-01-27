«СЭ» представляет свою версию 50 сильнейших хоккеистов лиги.

КХЛ каждый год теряет звезд. Перед нынешним сезоном в НХЛ отправились Кирилл Капризов, Никита Нестеров, Илья Сорокин, Александр Барабанов, Александр Романов. А вернувшиеся в Россию Николай Голдобин и Михаил Воробьев не оправдывают ожиданий.

В лиге играет все больше молодежи, но лучшие ее представители наверняка уже в ближайшее межсезонье отправятся за океан — Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Александр Алексеев («Салават Юлаев») и Иван Чехович («Торпедо») арендованы клубами КХЛ до конца этого сезона. Радует, что на звездный уровень выходят Дамир Жафяров и Константин Окулов, которые долго были подающими надежды.

Главной звездой КХЛ уже второй сезон остается центрфорвард «Динамо» Вадим Шипачев. Самый высокооплачиваемый игрок лиги (по информации «СЭ», его зарплата составляет 120 млн рублей в год) сполна оправдывает затраты клуба. За три сезона в составе динамовцев он набрал более 200 очков, стал лучшим бомбардиром прошлого сезона и долго лидировал в нынешнем.

В четверг его обошел Теему Хартикайнен — при равном количестве очков (55) у финна больше голов. Он — второй в нашем списке. Финская тройка тащит «Салават Юлаев», но у Хартикайнена в ней главная роль: иногда кажется, что его просто нельзя отодвинуть от шайбы — настолько умело он ставит корпус. А в этом сезоне финн особенно хорош — за месяц до окончания регулярки он побил рекорд КХЛ по набранным очкам среди соотечественников.

В тройке лучших — еще один игрок московского «Динамо», партнер Шипачева по звену Дмитрий Яшкин. Он уже повторил собственный результат (31 гол) прошлой регулярки и продолжает забивать с передач лучшего игрока КХЛ. На его счету 21% от общего количества голов команды в сезоне — это лучший результат в лиге.

Российских игроков в нашем рейтинге больше половины (26), но в первой пятерке представлен только Шипачев. Следом за первой тройкой расположились Стефан Да Коста и Найджел Доус из «Ак Барса». В рейтинге больше нет игроков казанского клуба, который с большим запасом лидирует в Восточной конференции. Но это не должно удивлять: «Ак Барс» силен прежде всего своей системой, которая подразумевает равные игровые сочетания.

Больше всего игроков (8) в рейтинге представляют ЦСКА, лидера «Запада» и действующего обладателя Кубка Гагарина. Несмотря на отъезд звезд, у армейцев по-прежнему очень ровный состав. Шесть игроков — из «Салавата», где очень большой упор идет именно на лидеров. Пять полевых хоккеистов из топ-50 (легионеры плюс Кадейкин) порой играют все две минуты большинства.

Сразу три игрока — из «Торпедо», пожалуй, главного приятного сюрприза сезона. Нижегородцы играют в атакующий хоккей, и важная роль в команде, помимо Жафярова, у американцев Уайдмэна и Миле. Первый в свой дебютный сезон в КХЛ занимает ведущее место в списке лучших бомбардиров среди защитников, а Миле удачно вернулся в лигу после сезона в АХЛ — до этого Энди уже играл за «Торпедо». Так выглядит общий список клубов и их представителей:

ЦСКА — 8, «Салават Юлаев» — 6, СКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив» — 4, «Авангард», «Торпедо», «Металлург», «Автомобилист» — 3, «Ак Барс», «Трактор», «Витязь», «Спартак», «Динамо» (Минск) — 2, «Барыс», «Йокерит» — 1.

В топе представлены 16 клубов, лишь семь команд не попали в рейтинг. 27 игроков — из клубов Западной конференции, 23 — из Восточной. Так игроки в рейтинге разделены по странам:

Россия — 26, Финляндия — 7, Канада — 6, США — 4, Чехия — 3, Швеция, Латвия, Франция, Дания — 1.

Топ-50 лучших игроков КХЛ. Фото «СЭ»

Лучший среди вратарей — канадец Эдди Паскуале, который в межсезонье проследовал за главным тренером Андреем Скабелкой из «Барыса» в «Локомотив». Во многом благодаря игре Паскуале у ярославцев вторая оборона в лиге (102 пропущенных гола).

В топ-10 лучших вратарей КХЛ — всего два россиянина. Во многом с этим связаны проблемы сборной России во вратарской линии: по сути, у Александра Самонова из СКА сейчас нет альтернатив. В «Авангарде» делают ставку на Грубеца, а не на Бобкова, в «Тракторе» Вилл переигрывает Федотова, а в «Ак Барсе» Рейдеборн играет чаще, чем Билялов.

Топ-20 лучших вратарей КХЛ. Фото «СЭ»

Егор Яковлев стал лучшим защитником Кубка Первого канала, но и в КХЛ олимпийский чемпион держит уровень. Следом за ним — четыре иностранца, в том числе самый дорогой защитник лиги Филип Ларсен (80 млн рублей в год).

Топ-20 лучших защитников КХЛ. Фото «СЭ»

Среди лучших центрфорвардов — всего два игрока моложе 25 лет, а среди первых шести центров всего один не достиг 30-летнего рубежа. Отметим прогресс Дениса Зернова и Дениса Алексеева, которых еще в прошлом сезоне нельзя было отнести к числу ведущих игроков лиги. Но сейчас это лидеры своих команд.

Топ-20 лучших центрфорвардов КХЛ. Фото «СЭ»

В двадцатке лучших крайних нападающих КХЛ всего шесть легионеров, но главные звезды — именно иностранцы. Среди россиян много игроков в возрасте от 24 до 26 лет: если никто из не уедет за океан, Ткачев, Окулов, Слепышев, Толчинский, Кузьменко и Мамин на долгие годы станут звездами лиги.