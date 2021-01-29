В клубе КХЛ каждый год задерживают зарплату с октября по февраль. В чем причина?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Спартак» проиграл свой очередной матч серии плей-офф, ведь все в команде утверждают, что для них матчи на вылет начинаются именно сейчас. Но, как и в плей-офф, исход одной встречи не делает команду аутсайдером в серии. В сущности, у Олега Знарка ничего не изменилось. Впереди 10 игр, а у красно-белых одинаковое количество очков с «Витязем», у «Северстали» всего на два очка больше, а с минчанами разрыв в пять пунктов.

При этом действия команды даже против уральцев внушают оптимизм. С одним из сильнейших клубов страны, набравшим ход, команда смотрелась нестыдно, старалась, просто разрыв в уровне существенный. С такими соперниками непросто, но запаса прочности хватит на менее классных соперников. Да, сейчас приедет СКА, но потом — «Куньлунь», «Северсталь» и рижское «Динамо». Есть хорошая возможность взять шесть очков, но и пять — отличный результат. Олег Знарок сетует на то, что команда не реализовывает моменты, но больше-то беспокоит оборона. Ошибки уж слишком явные, да еще и за них наказывают, как случилось с Яковом Рыловым, который сначала сфолил на Чибисове, а затем его удаление мгновенно реализовали. Отметим в этой встрече и команду Ильи Воробьева. Куда-то подевались его критики, которые требовали немедленной отставки. «Металлург» силен, прекрасен, а Егор Яковлев сейчас однозначно сильнейший защитник КХЛ. У «Спартака» изначально не было шансов, но они показали, что готовы к борьбе.

Стабильность

В «Сочи» опять не платят, хоккеисты получили только одну зарплату в октябре и с тех пор им ничего по контракту не давали. Привычная ситуация. Каждый год на протяжении пяти лет я пишу одну и ту же новость, ведь как раз ближе к зиме у хоккеистов лопается терпение, и они начинают беспокоиться. Надо сказать, что в итоге со всеми расплачиваются — не всегда до конца, пользуясь неоднозначными трактовками контрактов, но нет ни одного хоккеиста, которому бы вообще не заплатили ничего. Но меня все время беспокоит вопрос. Можно сделать так: средства, выделенные на выплату зарплаты, положить на накопительный счет в банк и держать там шесть месяцев. Проценты неплохие будут, учитывая сумму. Я не утверждаю, что так и есть, просто мне совершенно непонятно, почему денег нет, а потом они появляются?

Не забывайте, что в этом клубе работает менеджер, который раздает странные интервью, где намекает, что клуб стал профессиональным, очень модным и хорошо организованным. Но в таких платят день в день — спросите хоккеистов СКА, «Ак Барса», «Металлурга» и «Авангарда». Как же получается, что в «Сочи» все осталось по-прежнему? За этот год клуб с Черного моря превратился не в образец для подражания, а в статиста. Никому не нужная команда, умудрившаяся потерять своих болельщиков, не имеющая спортивных задач и работающая как придаток для другого клуба. И еще зарплату задерживают.

Отъезд

Чешский нападающий Томаш Зогорна попрощался с «Амуром» и заранее отправился домой. Причина понятная. В его семье скоро родится ребенок, он хотел бы быть рядом с женой. Насколько я помню, Юха Метсола, игравший в Хабаровске, в такой момент оставался в клубе. Ну, тут у всех разная ситуация. Зогорна прощался так, словно никогда не вернется. Зачем эти круги почета, выброшенная майка, если ты планируешь продолжить карьеру и отправляешься домой лишь на время? Но контракт у Зогорны заканчивается, и, видимо, его продлевать не собираются.

Правильно ли это? Томаш провел в Хабаровске шесть лет, он является лучшим бомбардиром клуба, но попробуй им не стать, когда у тебя больше всего игрового времени и неограниченное большинство. При Томаше клуб только один раз сыграл в плей-офф, а еще пять раз заканчивал сезон досрочно. Есть и еще важный фактор, показывающий истинный уровень хоккеиста. Он вообще никогда не интересовал большие команды, да любые из европейской части. Никогда и никто не пытался забрать игрока, а возможности были. Якуб Петружалек, сделавший себе имя в Хабаровске, быстро покинул клуб, хотя один раз и вернулся. Я не думаю, что Зогорна — тот хоккеист, о котором будут часто вспоминать в лиге. Для Хабаровска он стал частью истории, но если ты не болеешь за «Амур», то не всегда у тебя есть ответ на вопрос: а чем Томаш заслужил контракт в КХЛ?