Обзор дня Алексея Шевченко.

Заранее сдались

Два клуба, которые стараются попасть в плей-офф в Западной конференции, потерпели поражения. Минские динамовцы уже не так мощны и интересны, как в начале сезона, хотя совсем недавно им удалось одержать три победы подряд, но свое солидное преимущество они растеряли. Пока положение команды стабильное, более того, они даже могут побороться за пятое место, но, наверное, будут рады любому в первой восьмерке. Против «Торпедо» мы опять увидели клуб из прошлого сезона, когда хоккеистам позволяют что-то делать на площадке, лишь когда соперник обеспечивает себе комфортное преимущество. Но до восьмого места пять очков, игра в запасе, так что паниковать еще рано.

А вот от игры «Северстали» осталось неприятное послевкусие. Все началось еще за час до матча, когда был обнародован состав. В Санкт-Петербурге Андрей Разин заранее сдался, выставив только одного легионера, да и тот последнее время не тренировался, а лечился. Несколько человек дебютировало в нынешнем сезоне, а после игры Андрей Разин и не скрывал, что пошел на этот шаг сознательно. Только вот слова про «запланированную проверку резерва» похожи на то, что мы слышали в Сочи, когда местные менеджеры пытались скрыть эпидемию и объявили, что «Капитан» вместо основного состава на предсезонном турнире играет сознательно. Сейчас дело не в вирусе, но оба заявления были обманом. Так-то Разина понять можно. Против СКА очки не набрать, есть возможность дать отдохнуть лидерам перед более серьезными матчами. Все эти тренерские аргументы мы принимаем, но все равно противно, что одна команда сдается заранее. В НБА в подобных случаях штрафовали клуб, и они быстро отвыкли хитрить. У нас штраф невозможен, так как о болельщиках никто и не думает. Но ощущение, что у нас не турнир, а странный аттракцион по трате государственных денег, приходит именно в такие моменты.

Кризис?

ЦСКА не просто с треском проиграл землякам из «Динамо», но никто и никогда не назовет результат встречи несправедливым, пусть и две шайбы залетели в пустые ворота армейского клуба. Для команды Игоря Никитина это второе поражение подряд в основное время, подобное последний раз было в октябре. Но тогда к неудачам отнеслись спокойно. Все-таки второй месяц осени был странным временем в жизни лиги. Сейчас же не должно быть никаких сложностей, особенно с самым нестабильным клубом среди фаворитов. Да еще и Игорь Никитин удивил тем, что в качестве причины неудачи назвал... маленькую площадку. Никогда за специалистом такого не водилось, обычно он не юморит на пресс-конференциях.

Нет, сбой связан не с этим. В январе у армейцев были и другие странные матчи. Они уступили «Локомотиву» с «сухим» счетом, с минимальной разницей победили «Спартак» и «Амур», причем в обеих встречах не демонстрировали классный хоккей. Что-то сломалось, может быть, готовятся к плей-офф, но не исключено, что и силы кончились. Опять травму получил Антон Слепышев, а Никита Сошников совсем потерялся. И дело даже не в его плохой статистике. Никита приезжал за игровым временем и доверием, но, получив первое, Сошников рискует потерять второе. Уже с «Динамо» бывший уфимец был в третьем звене, ни разу не бросил, а главное, его не было видно. Вероятно, спад команды связан лишь с психологией. Для них регулярный чемпионат завершен, вряд ли они потеряют первое место. Чего прыгать из штанов? Но это не самое лучше качество перед плей-офф.

Стадион

У «Спартака» не только плохая ситуация в турнирной таблице этого сезона, но и мрачные перспективы в следующем чемпионате. Уже точно клуб не будет выступать на арене ЦСКА, причем оттуда уезжает и команда МХЛ. Что делать, где играть — пока никто не знает. Был отличный вариант с Мытищами, но, по моим данным, стадион на следующий сезон забронировали в «Куньлуне», кроме того, там не готовы отказываться от баскетбола, а это очень серьезная проблема. Опять пошли разговоры о «Мегаспорте», но это самый плохой вариант. Во-первых, очень дорогая аренда. Во-вторых, руководство не готово делать хоккей приоритетным видом спорта. Как арендаторы — добро пожаловать, но только в удобные для арены даты. Да и где жить без своей раздевалки? Где тренироваться и проводить собрания?

Я слышал, что прорабатывается даже вариант с арендой в Петровском парке. Динамовцы там такие же арендаторы, в конце концов, все равно, какие клубы выходят на площадку в качестве хозяев. Но там такие же сложности, как с «Мегаспортом». Где жить и работать во внеигровые дни? Есть вариант с полным переселением на олимпийскую базу в Новогорск, но это возможно, только если снимут все антиковидные ограничения. Иначе никак, ведь попасть сейчас туда трудней, чем в Кремль. В голову приходит еще Чехов, но это только потому, что мы всегда вспоминаем об этом городе в трудный момент. К 2021 году «Спартак» остался без всего, да еще и неизвестно, а захотят ли владельцы тратить так много денег на бытовое обеспечение. Аренда стадиона, аренда ледовых площадок — это все обойдется в копеечку. Молодежку можно в Воскресенск выслать, но и это недешево. Как бы «Спартак» снова не закрылся.