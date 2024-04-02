Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

2 апреля, 19:30

«Динамо» продлило контракт с главным тренером. Кудашову будет очень тяжело

«Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером Кудашовым
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Алексей Кудашов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Работа в московском клубе — настоящее самоистязание для тренера.

Алексей Кудашов имел пару предложений в КХЛ, причем, как вы понимаете, весьма серьезных, но все-таки подписал контракт с «Динамо» и будет работать в московском клубе два ближайших сезона.

Я все время пытаюсь уточнить у тренера, зачем ему работать в структуре, где руководство постоянно мешает, а иногда и вредит, причем к тренеру там отношение все три года просто ужасное, такого нет ни в каких других командах лиги. Кудашов неизменно отвечает, что хочет добиться результата даже в таких условиях, он переживает за клуб, он видит перспективную молодежь, хочет ее развивать и надеется, что у него все получится.

А на итоговой пресс-конференции, на которой объявили о новом контракте с тренером, вы могли убедиться, что все слухи про то, что происходит в клубе, обоснованны. Президент Виктор Воронин, отвечая на вопрос о сроке контракта с главным тренером, вдруг сообщил, что у Кудашова ранее было трехлетнее соглашение, а теперь ему дали контракт на два года.

Алексей Кудашов с&nbsp;хоккеистами &laquo;Динамо&raquo;. Кудашов заслужил еще один шанс в «Динамо». Вылет из плей-офф не должен перечеркнуть успешную регулярку

И так во всем и постоянно. Мы же помним, что ровно год назад иные силы продвигали на пост тренера совсем других специалистов, а Кудашову морочили голову. То подписываем, то меняй помощников, то придумывали еще какие-то отговорки. А потом, когда самый главный босс напомнил, что все решено, нехотя подписали соглашение.

Все выступление во вторник показывало, что на посту президента клуба человек, который вообще не понимает, чем занимается. Он подтвердил, что Андрей Сафронов по-прежнему является его советником, а «выводы по его работе в академии делать пока рано». Мол, он два месяца всего трудится. На самом деле, уже три месяца, и там скандал за скандалом. То избивают хоккеиста 2011 года рождения и, видимо, все идет к возбуждению уголовного дела, то тренеры собираются уходить. Результаты тоже пошли вниз.

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Это все к чему? Алексей Кудашов на два года подписывает контракт с организацией, где некоторые его ненавидят. И он продолжает работать в клубе, где не существует четкой структуры управления, а различные советники и «уважаемые специалисты» непоследовательны в своих заявлениях.

И при всем при этом Кудашов выиграл Кубок континента. Не понимаю, как он это сделал, но представляю, чего ему это стоило. Да, злые языки напомнят про плей-офф, про вылет во втором раунде от «Трактора» со счетом в серии 0-4. И сразу же вспомнят, что Кудашов ни разу в своей карьере не смог пройти второй раунд. При этом моментально забывается то, в каких условиях этот человек трудится.

Хоккеисты &laquo;Трактора&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота московского &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» безнадежно проиграло в Челябинске. «Трактор» отправил в отпуск победителя регулярного чемпионата

В этом году в плей-офф не хватило сил. Кто-то упрекает Кудашова, что он в борьбе за первое место в регулярном чемпионате забыл про плей-офф, постоянно ставил лидеров, когда все готовились к матчам на вылет. Но ведь дело в том, что у него не было другого выбора. Когда спортивная часть напоминала о короткой лавке, о том, что хоккеистов в заявке мало и лидеров заменить некем, в руководстве отмахивались, когда им до дедлайна напоминали об этом, и считали, что все нормально. А потом при травмах Седрика Пакетта и Никиты Гусева выяснилось, что этим игрокам нет замены и им пришлось играть с серьезными повреждениями.

Не понимаю, на что надеется Алексей Кудашов. Что он все-таки добьется успеха в таких условиях или верит, что посторонних людей выдавят из клуба? Однако терпение, с которым он работает, заслуживает уважения.

Уверен, что «Динамо» в ближайшие два сезона останется очень серьезной силой в лиге, одним из претендентов на трофей. Но не главным: в гонке за титул команда будет аутсайдером, так как руководство делает все, чтобы не было побед. А Алексей Кудашов хочет выиграть. Так что главная интрига ближайших лет — кто окажется сильней.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
29
20
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Аршавин теперь забивает за «Спартак». Сын экс-игрока «Зенита» и Юлии Барановской родился после скандального развода родителей и не видел папу больше пяти лет
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, полуфинал: третий раунд плей-офф КХЛ
«Металлург» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Гагарина
«Локомотив» — «Трактор»: видеообзор матча Кубка Гагарина
Быков — о поражении «Трактора»: «Надеюсь, мои земляки смогут сделать выводы»
Терещенко назвал «Локомотив» фаворитом Кубка Гагарина
«Трактор» начал полуфинал с поражения и потерял основного вратаря? Без Фукале обыграть «Локомотив» нереально
Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА уже не будет прежним. Как изменится команда при Илье Воробьеве

«Трактор» начал полуфинал с поражения и потерял основного вратаря? Без Фукале обыграть «Локомотив» нереально
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/2 финала Счет в серии
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
1. Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
2. Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Металлург Мг
0 - 0
4. Автомобилист - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
1 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Локомотив
0 - 0
4. Трактор - Локомотив
0 - 0
1 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
25.03
26.03
28.03
30.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
3.04 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости