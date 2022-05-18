Лидер и символ клуба КХЛ стал ему не нужен. Где он продолжит карьеру?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Интрига

Евгений Малкин входит в это межсезонье без контракта, а переговоры с «Питтсбургом» предстоят весьма тяжелые. Это не КХЛ, за океаном не могут предложить сколько угодно, спрятав бонусы в контракте. А ситуация такая, что у клуба слишком много дыр в составе, у них нет средств тратить прежние 9,5 миллиона на возрастного хоккеиста, который уж слишком часто лечится. Российскому форварду 35 лет. Это много, но статус Евгения такой, что ему нельзя предложить простой контракт. На самом деле, нужно находиться в Америке, быть погруженным в дела «Пингвинов» на сто процентов, чтобы разобраться, почему сейчас переговоры идут тяжело. Можно лишь анализировать, рискуя что-то упустить или не заметить.

Выясняются удивительные вещи. Например, что трехлетнее соглашение со средней зарплатой в пять миллионов долларов считается «унизительным» для Малкина. И будто бы такими условиями для нашего игрока недоволен даже Сидни Кросби. Дескать, надо Евгения ценить гораздо выше. При этом все вокруг понимают, что Малкин уже не тот, с ним (а также с другими ветеранами) у клуба нет будущего, команда и дальше способна только неплохо выступать в регулярном чемпионате, но при этом довольно быстро вылетать из плей-офф. Нет вратаря, нет глубины состава, нужны защитники. Приобрести необходимых хоккеистов невозможно, если платить большие деньги ветеранам. А они уже далеки от своего прежнего уровня, хотя, конечно, определенный вклад в спортивные успехи вносят.

Не забывайте и про бизнес. На Кросби и Малкина ходят, их лица продаются. Мы не знаем, какие мысли у клуба на ближайшие два-три сезона. Поразило, что Малкин заявил, будто у него «нет предложений из КХЛ», хотя накануне представители «Металлурга» четко дали понять, что хотят видеть игрока дома. Интересно, какие это он СМИ читал, если не нашел комментариев Сергея Ласькова? Впереди длинная история, за которой следить будет гораздо интересней, чем за некоторыми матчами «Питтсбурга».

Контракт

Воспитанник московского «Динамо» вратарь Вадим Жеренко подписал трехлетнее соглашение с «Сент-Луисом». Если вы забыли об этом голкипере, то я вас не виню. Два года назад Вадим выступал в ВХЛ за фарм-клуб бело-голубых, а когда те быстро завершили сезон, его отправили в МХЛ. С командой Ярослава Люзенкова Жеренко выиграл Кубок Харламова, был признан самым ценным игроком плей-офф, но при этом летом остался ни с чем. В клубе КХЛ в него не верили. Считалось, что он сильно уступает как Александру Еременко, так и Ивану Бочарову. Можно было бы сидеть третьим, но фарм-клуб закрыли, так что пришлось бы либо просто находиться на трибуне, либо ехать в аренду в ВХЛ. А система команды уже дала трещину, договор с питерскими одноклубниками был странным, в клубе были свои вратари на односторонних контрактах, так что в России шансов у Жеренко не было никаких.

Голкипер поступил мудро, отправившись в Финляндию. Не берем статистику Вадима в «Ильвесе». Турнир в Финляндии — место неизведанное. У тех, кто его смотрит, весьма неоднозначные впечатления о качестве чемпионата, но цифры российского вратаря скромные. Меньше 91 процента отраженных бросков в регулярном чемпионате, но хотя бы место в элите удалось сохранить. В 2019 году Вадима выбрали на драфте НХЛ в седьмом раунде, но внезапно в «Блюз» очнулись и теперь подписали трехлетнее соглашение с игроком. В этом сезоне в «Динамо» думали о возвращении Вадима, но ничего толком не решили, а затем Жеренко подписал новый контракт с финнами. Видимо, следующий сезон он снова проведет в Европе, а еще через сезон отправится за океан.

Проблема

Нападающий Анатолий Голышев, вероятно, покинет «Автомобилист». У игрока нет особого желания оставаться в клубе, который практически каждый день неприятно удивляет. Одна история с контрактом Юхи Метсолы чего стоит. Но самое поразительное, что и у клуба нет особого желания сохранять хоккеиста. В Екатеринбурге сейчас непонятно с властью. По имеющимся данным, формированием команды занимается Павел Дацюк. Должность он получил нейтральную, всем говорит, что работает над «развитием молодых хоккеистов», но на самом деле это не так. От него зависит очень многое, ветеран ведет переговоры, принимает решения. Но формально он не при делах, находится в тени, хотя его влияние на формирование состава очень велико.

Голышеву предложили совсем маленькие деньги. В соответствии с регламентом — с пятипроцентным повышением, но после «Айлендерс» он вернулся на зарплату в 20 миллионов. Это сигнал Анатолию, а также другим клубам, что форвард доступен для обмена. Кто же фаворит в борьбе за нападающего?

Почему-то в первых рядах — «Локомотив», хотя трудно представить, что Голышев впишется в систему Игоря Никитина. Ему нужно больше творчества, задора, а эмоций в Ярославле будет мало. По некоторым данным, есть интерес из Уфы. Идеальный вариант. Первое звено в клубе сформировано, а Голышев может в связке со Станиславом Бочаровым организовать второе. Но не исключена и сенсация, так как в СКА внимательно следят за рынком, у них есть деньги на компенсации и место под потолком. Ясно только, что «Автомобилист» в Анатолии не заинтересован. И если он уйдет, то непонятно, куда будет двигаться клуб из Екатеринбурга.