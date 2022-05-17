Этот тренер не побоялся выгнать Радулова. Он снова возглавил команду КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

«Витязь» объявил имя нового главного тренера. После неожиданного ухода Юрия Бабенко там рассматривали различные варианты, но остановились на самом неудачном. Команду поведет в сезон Вячеслав Буцаев. И непонятно, чем руководствовались менеджеры, делая такой выбор. Тем, что Буцаев когда-то вывел «Сочи» в плей-офф? Но это было давно, невозможно же постоянно жить на таком незначительном успехе. Позже нынешний тренер «Витязя» работал в Нижнекамске. И команда, у которой одна из самых маленьких армий болельщиков в КХЛ, потеряла и их.

Хоккей Буцаева невозможно смотреть. Ради чего «Витязь», имея один из самых слабых составов за всю историю, берет еще и специалиста, которого совершенно нельзя назвать новатором, за плечами которого грустные сезоны? Уж тогда лучше пригласить какого-нибудь молодого специалиста, таких много в ВХЛ и МХЛ. Буцаев в своей карьере запомнился только тем, что однажды отправил Александра Радулова в молодежную команду. То есть буквально главный тренер ЦСКА выгнал его из раздевалки, отстранив от работы с основой. При этом через пару недель после этого шага нападающий поехал на Матч звезд в Челябинск. А еще Буцаева трудно убирали из армейского клуба. Уволив, заставили ходить в офис, а охранники четко контролировали, сколько он находился на территории арены, фиксируя любый выход Вячеслава на улицу. По работе в Сочи к нему тоже много вопросов. Если бы клуб был чуть популярней, о совершенно странных историях было бы известно гораздо больше, но болельщикам все равно, что творится в том клубе. Из Нижнекамска Буцаева не увольняли, но предложили унизительно низкую зарплату на переговорах, и он отказался продолжать сотрудничество.

Чем он может помочь «Витязю» в Балашихе? Еще один аргумент в пользу того, что новому клубу совершенно не нужны болельщики. Их переезд — это исключительно бизнес. Привлечь внимание с таким тренером и его стилем игры будет практически невозможно.

Решение

В Высшей хоккейной лиге решили не менять спортивный регламент в части лимита. В команде по-прежнему можно иметь не более пяти хоккеистов, которым больше 29 лет. Нельзя сказать, что решение удивило. В последнее время в социальных сетях лиги постоянно хвалились странными цифрами. Мол, в сборной России на турнире в Туле и Санкт-Петербурге столько-то игроков высшей лиги, а в молодежной сборной еще больше, скромно упуская, что это неофициальные, практически ненужные турниры. Типа, лимит работает, посмотрите, сколько игроков вырастили. Это подмена понятий. Все хоккеисты в сборных были из системы команд КХЛ. И ни одного игрока, которые бы выросли вне ее. Причем большинство хоккеистов вообще значительную часть сезона проводили в МХЛ или в КХЛ.

Лимит на возрастных игроков действует уже пять лет. Достаточный срок, чтобы подвести итоги эксперимента. Задачи были понятные. Из МХЛ в высшую лигу будет переходить больше ребят, хоккеисты начнут прогрессировать и пополнять КХЛ. При этом в ВХЛ попытались обмануть природу, а ведь всем известно, что хорошие спортсмены появляются только в условиях жесткой конкуренции. Не получилось. Да, в ВХЛ стали играть быстрей. Но при этом качество хоккея серьезно рухнуло, а число хоккеистов, которые потом переходили в КХЛ, понизилось кратно. Мы не берем сейчас чистые фарм-клубы типа «Звезды» или «СКА-Невы». Но кажется, что там брали количеством. Например, из «Челмета» в КХЛ перешло совсем мало ребят, так как в ВХЛ молодые не прогрессировали, а деградировали.

У руководства лиги было опасение, что в случае отмены лимита какие-то клубы наберут себе по 22 возрастных игрока. Но таких команд было бы немного, зато молодежь, которая бы пробилась в состав такого клуба, действительно была бы качественной. Этим летом, когда в мире бушует кризис, была хорошая возможность отменить ограничения, тем более в Европе не смогут играть несколько десятков хоккеистов приличного уровня. Но в ВХЛ предпочли ничего не менять, плюнув на своих парней. Тех, кто играл за границей. Прикрываясь цифрами, там снова решили сделать турнир абсолютно скучным и бесполезным.

Контракт

«Ак Барс» окончательно сформировал свою бригаду разрушителей. Новый контракт подписал Михаил Глухов, и только в случае форс-мажора главный тренер будет отказываться от звена Лукоянов — Бурмистров — Глухов. А ведь еще есть Никита Дыняк, из «Авангарда» забрали Кирилла Семенова, умеющего играть в меньшинстве и разрушать. Тренеры любят танцевать от печки, и менеджеры клуба отлично справились с поиском хоккеистов, которые будут таскать рояль.

Глухов — один из самых уважаемых и боевитых игроков КХЛ. Он без сомнения ложится под шайбу, рискует собой ради команды и старается приносить пользу любыми способами. В прошлом сезоне форвард забросил три шайбы, но мог бы и вообще ни разу не поразить чужие ворота, все равно это никак не повлияло бы на его ценность. Впрочем, в сезоне-2020/21 Михаил отличился 12 раз в регулярном чемпионате и плей-офф. Вот это была сенсация.

Глухов — лидер по блокированным броскам среди форвардов казанского клуба в прошлом сезоне, он обогнал ближайшего преследователя на восемь пунктов. Без него трудно представить меньшинство, он без раздумий лезет в бой, когда того требует ситуация. Слышал, что «Ак Барс» до поры до времени пытался взять еще одного хоккеиста такого плана, но сделка сорвалась, да и вряд ли теперь стоит возвращаться к этому вопросу. Задача «Ак Барса» — найти атакующего защитника и вратаря. Свободные деньги есть, правда, на рынке не так много предложений.