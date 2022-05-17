Шуми Бабаев: «Голышев в итоге покинет «Автомобилист»

Агент Шуми Бабаев считает, что нападающий Анатолий Голышев покинет «Автомобилист».

— «Автомобилист» хочет оставить Голышева, но дает небольшое предложение. Но они не понимают, что таких игроков мало на рынке. Это не прокатывает. Они столкнутся с проблемой, что он сам не горит желанием выступать в команде, в которой к нему так относятся. Думаю, что в итоге он покинет «Автомобилист», — сказал Бабаев в эфире на YouTube-канале «СЭ».

27-летний форвард выступает за «Автомобилист» с 2013 года. В прошедшем сезоне КХЛ он сыграл за команду шесть матчей и набрал 2 (1+1) очка.