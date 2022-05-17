Вратарь Вадим Жеренко подписал трехлетний контракт новичка с «Сент-Луисом»

Российский вратарь Вадим Жеренко подписал трехлетний контракт новичка с «Сент-Луисом», сообщает пресс-служба клуба.

21-летний игрок был выбран «Блюз» в седьмом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 208-м номером.

Жеренко в сезоне-2021/22 провел 30 матчей за финский клуб «Ильвес», отражая 90,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,67.