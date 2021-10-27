«Динамо» продолжает шокировать трансферами. Бело-голубые подписали именитого защитника, который собирался завершить карьеру

Обзор дня Алексея Шевченко.

Сборные

Накануне были названы составы сразу нескольких сборных России. Но, несмотря на молодость состава первой, которая едет на Евротур, появились вопросы. Очень круто, что среди участников очередного этапа есть Матвей Мичков, Кирилл Кирсанов и Арсений Коромыслов. Рад за парней, ведь это, как ни крути, вызов в национальную сборную, этим дорожат, про такое рассказывают после окончания карьеры. Было ли у нас когда-нибудь, чтобы хоккеист, пару недель выступавший за «СКА-Варягов» в МХЛ, сразу попадал на Евротур? Вряд ли.

Но ведь молодежная сборная готовится к чемпионату мира. И большая часть игроков едет на турнир в Швецию. Может быть, полезнее, чтобы основной состав команды побыл лишние несколько дней друг с другом, тренеры бы поговорили с хоккеистами, почувствовали их. Но тут есть одна проблема. Тренерский штаб молодежной команды почти в полном составе (кроме Владимира Филатова) повезет сборную именно на этап Евротура в Финляндию. И вот это действительно проблема. Было бы правильно сделать как в прошлом году и отправить в Хельсинки всех кандидатов на поездку в Канаду. Но говорят, что организаторы были бы против, хотя не совсем понимаю, почему мы должны на кого-то ориентироваться в таком вопросе. Федерация выбрала таких кандидатов, имеем право. Да и зрители получают мотивированных участников, а не уставших ребят среднего возраста, которые жалеют о том, что их лишили выходных.

При таком количестве сборных тяжело понять, на кого действительно обращать внимание. Кто попал в команду, а кого не заметили. Но, впрочем, одна закономерность видна. Не взяли практически никого, кто бы мог претендовать на участие в чемпионате мира или быть заменой, если НХЛ все-таки не поедет в Пекин. То есть все три сборные проверяют наш ближайший резерв.

«Динамо»

Бело-голубые продолжают удивлять. На этот раз команда Алексея Кудашова подписывает пробный контракт с защитником Антоном Беловым, а также устраивает весьма неоднозначный трейд. Сначала о новичке. Главный тренер говорит, что ему нужны хоккеисты, так как травму получил Андрей Педан, плюс молодой Никита Новиков отправится на чемпионат мира. И тогда возникнет кадровый голод. Да, это правда. Но менеджеры должны вспомнить, что они собственными руками удушили команду в ВХЛ, где к этому моменту матчей по 20 на взрослом уровне могли бы провести самые перспективные ребята системы. Арман Ирицян не мучился бы в молодежке, теряя время. Защитник Егор Смирнов, которого тоже рассматривали как довольно перспективного игрока, уже находится в «Сочи», куда попал через «Капитан». И можно привести еще много примеров.

А теперь берут Антона Белова. Признаться, был уверен, что он уже завершил карьеру. После того как СКА не предложил контракт, никакой информации про хоккеиста не было. Его сватали в «Трактор», но руководство дважды отказалось. Один раз летом, второй — совсем недавно. На этом, собственно, всё. Тренировался ли он? Планировал ли вообще играть на высоком уровне? Где находился всё это время? Никто не знает. Ясно только, что он был без сборов и пропустил два месяца чемпионата. Разве такой игрок сможет усилить сильный клуб? Сомневаюсь.

Очень удивляет и обмен со «Спартаком». Совсем недавно Никита Чебыкин зажигал в первой команде, забрасывал фантастические шайбы и выполнял определенный объем работы, а уже сейчас его отправляют в «Спартак». Да еще и цепляют к сделке талантливого Дмитрия Злодеева. С последним в клубе не знали, что делать, отправляли в питерское «Динамо», но там молодежь не нужна. Несмотря на все декларации, питерцы в ВХЛ являются самостоятельной организацией со своими задачами. Удивительно и то, что динамовцы получают игроков, которые им не нужны. Глебу Шашкову неплохо было бы попасть в условный «Сочи», да и там пришлось бы биться за место в составе. Формально Данил Авершин является кандидатом в молодежную сборную, но трудно понять, чем он лучше того же Злодеева. Суета и непоследовательность, отсутствие логики в решениях менеджеров клуба уже начинает напрягать.

Сенсации

Два матча, которые состоялись вчера во время большого игрового дня, были яркими, а результаты, мягко говоря, сенсационными. Днем «Северсталь» поразила победой над «Салаватом Юлаевым». Главный тренер уфимцев потом говорил, что почувствовал отсутствие эмоций со стороны своих игроков с первой минуты встречи. И это вполне понятно после того, как команда провела последние четыре матча, убрав всех фаворитов. Но ведь хозяева вели со счетом 2:0, уж мастерства, чтобы сохранить победный счет, должно быть достаточно. Но Андрей Разин гнул свою линию, а его хоккеистам давно уже запрещено смотреть на табло.

В итоге череповецкий клуб победил, а это уже пятая подряд победа команды. «Северсталь» побеждает, имея в составе Давида Думбадзе, Владислава Кодолу и Андрея Алексеева. Я не хочу сказать, что это плохие игроки. Но сравните этот состав с другими командами. Кто-то начинает плакать, когда у них выбывает один игрок уровня сборной, хотя рядом еще несколько талантливых парней, а Разин вообще не переживает.

Чудо было и в Подольске. Сочинцы приехали к «Витязю», не имея в составе восемь хоккеистов основного состава. Будь они все здоровы, все равно шансов на победу было бы меньше, а команда взяла два очка, причем вполне спокойно, полностью переиграв соперника.

Одна из шайб на счету Егора Бабенко. Человек несколько лет играл в ВХЛ, не справился с несколькими просмотрами в клубах КХЛ, а сейчас уже проводит на льду по 19-21 минуте и выглядит просто здорово. Пока понятие «аутсайдер» в нынешнем сезоне в КХЛ совсем размыто. И это радует больше всего. Не хватает, чтобы какой-нибудь фаворит провалился, но «Локомотив» пока на восьмом месте в таблице. И до перерыва у него «Нефтехимик», «Спартак», «Торпедо», «Металлург» и «Амур». Вы уверены, что ярославцы наберут много очков в этой серии?