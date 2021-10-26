В КХЛ переоценивают легионеров. Многим иностранцам дают зарплаты, которых они не заслуживают

Кому переплатили клубы?

Недавно «СЭ» опубликовал топ-150 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Зарплаты хоккеистов больше не секрет для нас, а значит, мы можем сопоставить их доход со спортивными результатами и оценить эффективность. Начинаем с худших контрактов — этим игрокам явно переплатили.

Андре Петерссон, нападающий, «Локомотив»

75 миллионов рублей в год

Из-за травмы 31-летний швед сыграл в нынешнем сезоне всего шесть матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка. Солидный контракт ему дали перед прошлым сезоном, когда в «Локомотив» пришел главный тренер Андрей Скабелка. Белорусский специалист был хорошо знаком с Петерссоном по работе в «Авангарде» и «Барысе», где Андре не подводил своего тренера. Но в «Локомотиве» у шведа не все получается.

В сезоне-2020/21 Петерссон набрал в регулярном чемпионате 29 очков — повторение собственного антирекорда в КХЛ. Но важнее даже не это, а умение шведа испаряться со льда в самых важных матчах. Столько же в «Локомотиве» получают вратарь Паскуале, защитник Марченко и форвард Буше, и это действительно лидеры команды. У Петерссона еще есть время, но очевидно, что настолько жирный контракт ему уже не светит.

Андре Петерссон. Фото photo.khl.ru

Пер Линдхольм, нападающий, «Ак Барс»

55 миллионов рублей в год

Приглашение 30-летнего шведского центрфорварда изначально выглядело странным. Да, Линдхольм поиграл в «Бостоне», но был чеккером, да и в шведском чемпионате не блистал. Его взяли в сборную на чемпионат мира, но там Пер не набрал ни одного очка. От легионеров обычно ждут креатива, работяг можно набрать из числа местных игроков и за куда меньшие деньги. Но в Казани что-то разглядели в Линдхольме и дали 55 миллионов рублей. Хорошо, что хоть на один год.

В 14 матчах этого сезона на счету Линдхольма всего 5 (3+2) очков, причем забивал он исключительно командам, не попадающим в кубковую восьмерку в своих конференциях, — «Куньлуню», «Витязю» и «Адмиралу». В начале октября швед получил травму в матче с «Магниткой», и с тех пор команда обходится без него.

Патрик Бартошак, вратарь, «Амур»

30 миллионов рублей в год

Чешский вратарь нередко оказывался в центре скандалов: в 2015-м он был обвинен в домашнем насилии, а в 2019-м попал в психиатрическую больницу — злоупотреблял алкоголем. Менеджеров «Амура» эти факты не смутили: в последние сезоны на льду Бартошак был хорош. Но приспособиться к новой лиге быстро у него не удалось. Пока чех провел лишь четыре матча, в которых запомнился только психозом после замены.

Уже месяц Бартошак не играет из-за травмы, и с этим совпало возрождение «Амура». С Евгением Аликиным в воротах хабаровчане набрали очки в пяти из шести последних матчей — к воспитаннику пермского хоккея не может быть никаких претензий. И тут большой вопрос, стоило ли вообще тратить легионерскую вакансию на вратаря: Аликин в прошлых двух сезонах выдавал 93,7 и 92,2 процента отраженных бросков соответственно. Можно же найти на роль бэкапа россиянина?

Захар Арзамасцев, защитник, «Автомобилист»

50 миллионов рублей в год

Перед прошлым сезоном Арзамасцев, отыгравший пять лет в «Салавате Юлаеве», вышел на рынок свободных агентов. «Автомобилист», редко жалеющий деньги, дал Захару солидный контракт — 50 миллионов рублей в год на два сезона. Вот только в клубе, кажется, не учли, что карьера Арзамасцева не идет по восходящей. Стагнация — лучшее слово, которое может ее описать. В прошлом сезоне Захар сыграл всего лишь 60 процентов от матчей команды, и не всегда его непопадание в состав объяснялось состоянием здоровья.

Владимир Ткачев, нападающий, «Трактор»

75 миллионов рублей в год

Никто не будет спорить, что Ткачев — один из лучших российских центров КХЛ. С зарплатой в 75 миллионов рублей в год Владимир стал самым высокооплачиваемым игроком «Трактора», но по ходу сезона был переведен из первой тройки в третью. Сложно предъявить к нему большие претензии — не Ткачев же давал себе такой контракт. Он показывает качественный хоккей, но от него игра команды зависит не больше, чем от Гики, Седлака, Калинина, Пулккинена, Тертышного, Бэйлена, Яруллина и Пилута.

Виктор Антипин, защитник, «Витязь»

45 миллионов рублей в год

Бывший игрок «Баффало» еще пару лет назад получал 125 миллионов рублей в год — именно столько ему положили в родной «Магнитке» после возвращения из Северной Америки. В СКА сумма уже была уменьшена втрое, а после прошлого сезона армейцы отказались от Антипина, отправив в «Витязь». Но и в подмосковном клубе защитник много ошибается, а в атаке и близко не так продуктивен, как раньше, — всего две результативных передачи за сезон.

Патрис Кормье, нападающий, «Автомобилист»

55 миллионов рублей в год

Классный силовой нападающий, отлично играющий на точке вбрасывания (61,7% в нынешнем сезоне). Но 55 миллионов рублей — слишком высокая плата за игрока с ограниченными функциями. Такие деньги получают, например, куда более универсальные центрфорварды Йоонас Кемппайнен и Александр Кадейкин. Впрочем, ценность Кормье в плей-офф для «Автомобилиста» должна вырасти.

Мэтт Фрэттин, нападающий, «Барыс»

30 миллионов рублей в год

«Барыс» обычно качественно работает на североамериканском рынке. Чего только стоит приглашение канадского центрфорварда Кертиса Волка, который сейчас входит в топ-15 лучших бомбардиров лиги. Сейчас он уже игрок сборной Казахстана и играет за 33 миллиона рублей в год — сущая кража для «Барыса». Но угадывать получается далеко не всегда. Даже когда приобретаешь хоккеиста, уже игравшего за клуб.

Мэтт Фрэттин много играет в большинстве, выходит в ведущих звеньях, но набрал лишь 4 (3+1) очка в 21 матче при показателе полезности «-10». Его даже сажали в запас — пока это не помогает.

Антон Слепышев, нападающий, ЦСКА

72 миллиона рублей в год

Качественный игрок, который держит уровень, но в отсутствие Григоренко, Окулова, Валльмарка в некоторых матчах на старте сезона от него явно ждали большего. В последних играх Слепышев воспрял, но игрок сборной России на чемпионате мира должен выглядеть ярче. 11 (5+6) очков и «-6» в 22 встречах могут быть годными цифрами для кого угодно, но только не для форварда с такой зарплатой.

Даррен Диц, защитник, «Барыс»

100 миллионов рублей в год

Самый дорогой игрок КХЛ уже может по праву считаться одним из лучших легионеров в истории лиги. 122 очка в трех последних сезонах — по-настоящему великие цифры. И если раньше Диц и ошибался в обороне, это было не так часто, как в нынешнем сезоне. По показателю полезности (-14) Диц — абсолютно худший игрок КХЛ.