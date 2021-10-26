Такая сборная не может не радовать. В Финляндии снова сыграет очень молодая команда с 16-летним вундеркиндом

ФХР снова решила отправить на Евротур кандидатов на МЧМ, слегка разбавив взрослыми игроками.

Даешь молодежь

Коронавирус продолжает диктовать свои правила и ломать планы национальным федерациям. Уже второй год подряд молодежная сборная России остается без важнейшего этапа подготовки к МЧМ — традиционной ноябрьской Суперсерии «Россия — Канада», в рамках которой наша молодежка проводила по два матча с лучшими игроками Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).

В нормальных реалиях тренерский штаб команды U-20 мог посмотреть во время «бутербродной» серии не только хоккеистов, играющих в России, но и тех, кто варится в канадских юниорках. А еще именно в рубке с лучшими игроками CHL Валерий Брагин на протяжении долгих лет проверял характер кандидатов на МЧМ. Долгий перелет и смена часовых поясов, маленькие площадки, переполненные стадионы в канадском захолустье, шесть матчей за десять дней, злющие мастеровитые канадцы в соперниках — чем не идеальные условия для теста на внутренний стержень?

Но если в предыдущем сезоне функционерам из CHL пришлось лишить нас чумового хоккея по утрам из-за того, что регулярку пришлось проводить с запозданием (в Онтарио ее и вовсе отменили) и кучей ограничений, а многие топовые канадские юниоры разбрелись по Европе в поисках игровой практики, то этой осенью организаторы не смогли внятно объяснить срыв Суперсерии. Регулярный чемпионат во всех лигах триады начался в привычные сроки. Большая часть североамериканских хоккеистов успешно вакцинировалась. Игроки и члены персонала регулярно сдают тесты, но не живут в «пузырях». Есть ли смысл так перестраховываться? Впрочем, в канадских коронавирусных правилах черт ногу сломит.

В прошлом году ФХР решила проблему нехватки международных соревнований воистину гениально — ради подготовки к МЧМ наши хоккейные власти пожертвовали одним из этапов Евротура и отправили на Кубок «Карьяла» команду во главе с Игорем Ларионовым, составленную исключительно из кандидатов на поездку в Эдмонтон. В Европе трюк Романа Ротенберга и Владислава Третьяка осудили, но в России их ход стал чуть ли не самым популярным за все время их правления. И пока финны в тандеме со шведами обвиняли ФХР в обесценивании «святого» турнира с «многомиллионной» аудиторией и неуважении к остальным сборным, решивших привезти «всех сильнейших», российская молодежка спокойно хлопнула всех своих трех взрослых соперников в столице Финляндии, влюбив в себя болельщиков на родине. Кажется, никогда до этого мы не получали от Евротура такое удовольствие.

Этим летом, памятуя прошлогодний фортель, журналисты на предсезонном турнире в Сочи, на который Ларионов привез бета-версию новой молодежки, спрашивали у Профессора, повезет ли он своих пацанов на Евротур еще раз. Тогда бывший коуч команды U-20 отказался от комментариев и многозначительно бросил фразу «читайте между строк», добавив лишь, что в конце августа он повезет еще одну группу кандидатов на Турнир четырех наций в Чехию. После этого тема с поездкой на «любимый» турнир всех россиян заглохла, и наши чиновники концентрировали внимание исключительно через призму пертурбаций внутри системы. Однако сегодня ФХР в очередной раз наплевала на то, что скажут за границей, и решила отправить на финский этап не менее симпатичную команду, чем прошлой осенью.

Кто все эти люди

В составе команды Олега Браташа, которую он повезет в столицу Финляндии вместе с Сергеем Зубовым и Олегом Знарком, сразу 17 кандидатов на поездку на МЧМ, т. е. хоккеистов 2002 года рождения и младше. Но куда любопытнее, что в этом году молодежка будет разбавлена чуть более опытными хоккеистами, которые по возрасту уже не имеют права сыграть на молодежном первенстве.

Зачем же преемнику Ларионова на первом этапе Евротура оказались нужны такие «переростки», как Тимур Билялов, Александр Никишин, Дмитрий Рашевский и Никита Тертышный? С одной стороны, штаб Браташа мог бы максимально расширить воронку кандидатов и отсмотреть еще около 10 претендентов на уровне лучших хоккеистов Европы. С другой — «зеленым» пацанам нужен ментальный лидер и вожак типа Дмитрия Воронкова, за которым будут тянуться остальные. Впрочем, думается, что ФХР за счет чуть более взрослых хоккеистов еще и решила поднять средний уровень этой команды — на Sochi Hockey Open ранняя версия молодежки в матчах с кахаэловскими грандами выглядела, мягко скажем, неконкурентоспособной.

И здорово, что федерация сделала это за счет главных открытий клубной регулярки, которые раньше в большинстве своем были обделены ее вниманием. Да и если посмотреть, то вызов «оверэйджеров» — какая-никакая страховка на случай повторения нытья соперников по Евротуру. Плачете, что мы опять принижаем уровень турнира? Извините, у нас едет лицо нынешнего «Ак Барса», лидер «Трактора», лучший снайпер «Динамо» и первый вратарь «Автомобилиста».

Что до непосредственных кандидатов на МЧМ, то вполне ожидаемо получил вызов безальтернативный первый номер молодежки Ярослав Аскаров, который мощно отыграл на Кубке «Карьяла» годом ранее. Разумеется, нашлось место для двух сильнейших защитников страны в категории U-20 Кирилла Кирсанова и Шакира Мухамадуллина — как и Аскаров, они уже знают, что такое Евротур и, скорее всего, составят первую пару нашей команды в Эдмонтоне. Уфимец в этом сезоне превратился в железобетонного игрока основы «Салавата Юлаева», где Томи Лямся доверяет ему играть в большинстве даже после возвращения в строй датчанина Филиппа Ларсена, и сейчас выглядит предельно солидно.

Не мог первый созыв Браташа обойтись и без двух сильнейших центров в своей возрастной категории Марата Хуснутдинова и Василия Пономарева, которые успели прочувствовать атмосферу МЧМ еще в прошлом году со сборной Игоря Ларионова. Первый с почти стопроцентной вероятностью будет капитаном обновленной молодежки. Правда, далеко не факт, что новый тренерский штаб будет использовать его на родной позиции в центре, — в СКА у Валерия Брагина он 90% игрового времени проводит на фланге. Второй никак не может пробиться в основу «Спартака», но здорово играет в ВХЛ за «Химик» на излюбленной позиции плеймейкера.

Не возникает особых вопросов попадание в состав лидеров юниорской сборной 2003 года, взявшей серебро ЮЧМ прошлой весной. Центр Федор Свечков второй сезон играет с мужиками. Габаритный защитник Никита Новиков точно не портит погоды в «Динамо» Алексея Кудашова. А бывший капитан юниорки Никита Чибриков разрывает в ВХЛ за «СКА-Неву» и уже забрасывал за национальную команду на Евротуре.

Вряд ли кто-то удивился и вызову Матвея Мичкова. Главный вундеркинд страны в свои 16 лет уже отгрузил две шайбы в КХЛ и сейчас уничтожает МХЛ за молодежку армейцев. И кажется, сейчас просто не существует варианта, при котором русский Next One не поедет на МЧМ в декабре, — вызов на Евротур недвусмысленно намекает на это. Смущает лишь одно но — после яркого дебюта за СКА Валерий Брагин и Роман Ротенберг заботливо упрятали пермского гения в МХЛ подальше от контактного хоккея. И пока непонятно, не потеряется ли в силовой борьбе поцелованный Богом щегол там, где его никто не будет жалеть.

«Но как же остальные парни?!» — спросите вы. Ведь даже половине из 17 юниоров не забронированы билеты на самолет до Эдмонтона? Без международного турнира по ходу сезона вторая группа кандидатов на МЧМ не останется. Отсмотреть тех, кому не посчастливилось отправиться в Финляндию, тренерский штаб сможет на вернувшемся в хоккейный календарь Турнире четырех наций в Швеции, который пройдет практически одновременно с Кубком «Карьяла». На него еще один состав российской молодежки повезет главный тренер сборной U-18 Владимир Филатов. И при оценке пацанов из чуть менее элитной когорты Браташу придется полагаться на мнение своего помощника.