Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

«Металлург» отдает в «Авангард» Николая Прохоркина, а взамен получает Дениса Зернова. Практически одинаковые деньги (в Балашихе намекают, что у Николая не совсем 65 миллионов, есть нюансы), у Дениса — 50 миллионов, оба — центральные нападающие. Схожи и мотивы клубов. Зернов немного загрустил в «Авангарде» по разным причинам. И работать с Бобом Хартли как с человеком невозможно долгое время, и стиль команды стал совершенно другим — посмотрите, каких хоккеистов набирают в команду. Денису что-то пытались объяснять, он кивал, старался, но тренер постоянно был недоволен.

У Николая Прохоркина было трудное лето. На собраниях указывали на его ошибки, сам форвард отшучивался, что бережет себя на сезон, но все это, конечно, нервировало хоккеиста. Кажется, что Николаю стало неинтересно на Урале, он любит комфорт в отношениях. Не надо постоянно хвалить, но и придирки лучше оставить при себе. Но чем больше думаешь об этом трейде, тем больше понимаешь, что оба клуба принимали эмоциональное, а не логичное решение.

Не думаю, что Зернов существенно изменит игру магнитогорцев, а Прохоркин выйдет в «Авангарде» на новый уровень. Уверен, что Николай точно не сработается с Бобом Хартли, исключено, что они найдут общий язык. Зернов же добавит «Металлургу» творчества, но на самом деле мы совершенно не представляем, как на игрока повлияла та знаменитая травма плеча. Однако претензии к нему со стороны Хартли начались сразу после восстановления. Где-то на миллиметр победа в сделке за «Металлургом». Хотя бы потому, что если Дениса не заставлять врезаться во всех, то он сможет сосредоточиться на хоккее. А Илья Воробьев точно не будет этого делать.

Отъезд

Вратарь Даниил Чечелев покидает Россию и уезжает в Северную Америку. В прошлом сезоне хоккеист был задрафтован «Калгари», но только под 96-м номером, что исключает быстрое развитие карьеры. То есть ему дадут шанс, будут развивать, но без фанатизма. Большой вопрос, где будет выступать голкипер. Хороший вариант — если сразу переведут в АХЛ и начнут пробовать с мужиками, но там четыре голкипера на контрактах. Плохой — год в юниорской лиге. От этого хоккеист вряд ли что-то выиграет, ну разве только адаптируется к североамериканскому стилю, подучит язык, поймет менталитет. Правда, непонятно, в какой команде он окажется, он же все-таки легионер для CHL. Есть еще третий путь — ECHL. Оттуда при желании можно выбраться на самый верх, спросите Антона Худобина.

Зачем Даниил вообще уезжает? А что он теряет? Можно было бы побороться за место в составе «Витязя», после окончания регулярного чемпионата Михаил Кравец привлекал вратаря к тренировкам, но после смены штаба, вероятно, что-то изменилось. Ясно, что первый номер — Илья Ежов, второй — Антон Тодыков, эпизодически появляться в КХЛ, а выступать в МХЛ или в «Рязани» ничем не лучше, чем играть в Америке. Даниил уехал бы раньше, но в прошлом сезоне у него была возможность попасть на молодежный чемпионат мира, а сейчас хоккеисту уже 20, то есть Игорь Ларионов в нем не заинтересован. Чечелев выбрал такой путь, так как не видел особых перспектив дома. Получится пробиться в НХЛ — будет героем. Не получится — не будет громкой реакции. Даниил неплохой вратарь, с потенциалом, но сейчас к КХЛ вряд ли готов. Поездка в Америку не будет бесполезной.

Возвращение

Случилось то, чего ждали в Нижнем Новгороде. «Акулы» из Сан-Хосе выставили на безусловный драфт с целью расторжения контракта Ивана Чеховича. Уже через пару дней он окажется с «Торпедо», подпишет контракт и, вероятно, будет готов уже к первому матчу в КХЛ, но тут все зависит от игровой формы. Руководство клуба радо, тренер тоже доволен, но поговорить хотелось о другом. Почему Чехович возвращается в Россию, что у него не получилось, как это форвард не понадобился клубу с довольно посредственным набором в атаке?

Один из претендентов на приз лучшему новичку КХЛ прошлого сезона отправился за океан пять лет назад. После первого сезона в лиге Квебека был задрафтован «Сан-Хосе» и уже в 2018 году сыграл первый матч в АХЛ. Иван начал удачно во взрослом хоккее. Пусть это была лишь концовка сезона, но он набрал девять очков в шести играх за «Барракуд». В сезоне-2018/19 Чехович снова начал в юниорке, опять ему дали пять игр в АХЛ, и снова он проявил старание — четыре очка в пяти играх. Ключевым в карьере стал сезон-2019/20. Начав его в АХЛ, Иван вдруг сыграл довольно слабо. И дело даже не в ужасной статистике (4+8 в 42 матчах), хотя это тоже имеет значение. Чехович прекратил зажигать, а ведь он должен был выходить на площадку именно с настроением всех порвать и доказать свою полезность. В итоге не успевал, принимал неправильные решения, не пользовался возможностями, которые ему предоставляли тренеры. Писали, что в «Сан-Хосе» хоккей в исполнении Ивана стал неприятным сюрпризом, на него ведь действительно рассчитывали.

Вернувшись в Россию из-за пандемии, Чехович внезапно ожил, набрал 34 очка в 43 матчах и произвел такое сильное впечатление, что после возвращения ему дали поиграть в НХЛ. Но четыре матча в главной лиге, 17 в АХЛ — и опять сплошное разочарование. Может быть, просто та лига не для Ивана, хотя он довольно габаритный и выдерживает силовое давление. Но бывает такое. Это как роутер в квартире. Вроде бы мощный, но в одной комнате вай-фай ловит слабо, а в другой интернет «летает», хотя аппарат исправен. С Иваном, видимо, точно так же. КХЛ — его лига.