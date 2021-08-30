Еще один сильный форвард КХЛ не поехал в Америку. Его решение приблизит клуб-середняк к фаворитам чемпионата

Обзор дня Алексея Шевченко.

Презентация

СКА накануне провел небольшой праздник, представив свою команду. Конечно, с этими страшными ограничениями по количеству все было не так, как задумывалось. Уверен, что и на выставочный матч, где в атаке зажигала Алина Загитова, пришел бы полный стадион, а в итоге пришлось веселиться перед пустыми трибунами, эмоции совершенно не т. е. До игры было представление игроков, на которой все узнали, что Мальте Стреммваль уже точно покинет клуб. Легионер очень неудачно провел предсезонную подготовку и, вероятно, больше не наденет форму питерского клуба. Зря его вообще в свое время забрали из «Сочи». Было видно, что он готов блистать только в командах среднего уровня.

Но судьба шведа беспокоит меньше, чем будущее Ивана Морозова, которого не было на презентации. Талантливый центральный нападающий переведен в фарм-клуб, и его будущее туманно. И что именно случилось — неизвестно. Кто-то говорит, что проблема в отношении к делу, дескать, снизил к себе требования. Но летом он играл за СКА, у него были удачные игры, так что нельзя говорить, что он существенно выпадал. Случались и ошибки, но вы же видели летние матчи питерцев. Выделить можно только встречу с «Авангардом», а остальные были довольно серые, и нельзя сказать, что Иван смотрелся жутко. Опять клуб столкнулся с проблемой, когда хоккеистов слишком много. Берут в центр Михаила Воробьева, хотя он после возвращения из-за океана (а также на протяжении всей карьеры в Северной Америке) совершенно не выделялся. Не лучше ли просто заняться Морозовым? Что теперь будет с хоккеистом? Может быть, ссылка к Черному морю или в Подольск. И это будет оптимальным решением, так как в Высшей лиге Ивану точно делать нечего.

Расставание

ЦСКА расстался с тренером по защитникам Дмитрием Юшкевичем. Официальная причина — по семейным обстоятельствам, но кто же в это поверит. Дело совершенно в другом. Юшкевич не вписывается в новую систему. Тут даже скандала нет, ведь руководство решило поменять стиль игры, но это никак не получилось бы с Юшкевичем. Правда, немного непонятно, к чему идут армейцы. Им нужно, чтобы команда много пропускала? Им нужно, чтобы защитники клуба не воспринимались как бетонная стена? Все удивлены, что Игорь Никитин отправлен в отставку, но без Дмитрия Юшкевича он бы не стал самым успешным тренером в новейшей истории клуба. Именно последний отвечал за оборону, благодаря ему забить армейцам было сложно, а Ларс Юханссон получил большой контракт в СКА, так как в Санкт-Петербурге подумали, что он сильный голкипер. Но по воротам легионера в Москве просто не давали бросать.

Юшкевич приверженец очень строгих правил для защитников. Хоккеисты не передерживают шайбу (три секунды владения — повод присесть в запас), но они не бездумно откидываются, а играют максимально рационально. Получил пас — обостри. Участвовать в атакующих действиях можно, но это не главное. Неслучайно, что один из лучших игроков обороны страны Богдан Киселевич как-то не забивал очень долго, но никто ему слова не сказал. Про эти технические мелочи игроки рассказывали, но со стороны все видели, что пройти оборону армейцев невозможно. Федоров, видимо, придерживается другого стиля. Ну что же, имеет право. В итоге на рынке появилась связка Никитин — Юшкевич. Дрожите, тренеры клубов, которые хотят выиграть кубок. Появились те, кто вас может заменить, если что-то не пойдет.

«Торпедо»

Накануне нижегородский клуб завершил подготовку к сезону разгромной победой над молодежным составом «Северстали» — 6:1. Днем стало известно, что в клуб Дэвида Немировски едет Иван Чехович, расстающийся с «Сан-Хосе», из-за этого не найдется места талантливому нападающему Егору Бабенко, который уже не первый сезон старается выбраться из ВХЛ. Теперь нижегородцы получают два крутых атакующих звена, причем придется всерьез подумать, как формировать ударные тройки. Ставить Ивана к Дамиру Жафярову или выпускать последнего с Кенни Агостино? Но это не та проблема, из-за которой у тренеров плохое настроение. Не забывайте, что в третьем звене есть мощный Сергей Гончарук, показавший себя летом с лучшей стороны. С таким подбором форвардов можно штурмовать высоты.

И все-таки проблемы существуют. Не слишком впечатляет оборона, неслучайно в клубе очень озабочены поиском еще одного защитника. Причем с паспортом, позволяющим не считаться легионером. Неслучайно нижегородцы очень внимательно следят за ВХЛ и ищут игроков в той лиге, легко давая шанс. Если получится решить вопрос, то «Торпедо» реально может претендовать на место в четверке конференции по итогам регулярного чемпионата. Не слишком убедительно выглядит вратарская линия. Алексею Мурыгину еще понадобится время, чтобы прийти в себя, а Андрей Тихомиров и Петр Кочетков нестабильны. Но с такой атакой голкиперам будет легче. Если они будут пропускать по три шайбы, то есть надежда, что форварды забросят четыре или пять. Мы ждем зрелищное «Торпедо».