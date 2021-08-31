Хоккеист Телегин женился на дочери миллионера. Она заменила ему Пелагею

Прекрасный союз топового хоккеиста и красивой девушки.

В жизни хоккеиста Ивана Телегина новый сезон приносит изменения на обоих фронтах — как спортивном, так и личном. Весной 29-летний экс-армеец подписал двухлетний контракт с омским «Авангардом», в котором он будет не просто одним из лидеров, но и капитаном, а также сделал предложение своей девушке — Марии Гончар.

До 2019-го года Телегин уже мелькал в светских хрониках, ведь был женат на певице Пелагее. У пары даже есть ребенок, но их жизненные пути в итоге разошлись. Теперь у Ивана новая девушка, точнее сказать жена. Пока хоккейный сезон в КХЛ не стартовал, пара расписалась в одном из подмосковных ЗАГСов, сообщает «Вокруг ТВ».

Примечательно то, что по утверждениям издания StarHit, Мария Гончар из очень обеспеченной семьи, и если приплюсовать к этому серьезную зарплату хоккеиста, можно с уверенностью сказать, что молодожены могут ни в чем себе не отказывать.

Хоккеист определенно предпочитает блондинок. Такой имидж Пелагеи, и вот так выглядит новая пассия Мария Гончар.