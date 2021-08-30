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Самый громкий обмен межсезонья. «Авангард» и «Магнитка» обменялись центрами

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 20:45
Денис Зернов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Зернов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Денис Зернов едет в Магнитогорск, где мог оказаться шесть лет назад, а Николай Прохоркин — в Балашиху.
26&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Куньлунь&raquo;&nbsp;&mdash; 3:9.У «Спартака» и «Авангарда» проблемы, СКА продолжает менять игроков. С чем команды подходят к сезону

До старта сезона в КХЛ осталась всего пара дней. Казалось, что громких сделок пока не будет: все клубы уже собрали составы и по крайней мере начнут сезон с действующим набором игроков. Но информационное пространство взорвали «Авангард» и «Металлург». Клубы обменяли своих ведущих центров: Денис Зернов отправился в Магнитогорск, а Николай Прохоркин — в Балашиху.

Логика в этом решении есть для обоих клубов. Предсезонные турниры показали, что «Авангарду» явно не хватает креатива, — видимо, Зернов с этим не справляется. Прохоркин же известен как один из самых техничных и умных центрфорвардов российского хоккея. К тому же Николай опытнее (старше на три года и поиграл в НХЛ) и может стать лидером команды в раздевалке. Впрочем, учитывая опыт в «Магнитке», не факт, что это позитивный момент для «Авангарда».

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«Магнитка» же еще весной хотела избавиться от Прохоркина и Плотникова. И если последнего никуда обменять не удалось и пришлось расторгать с ним контракт (после этого Сергей подписал контракт с ЦСКА), то на Николая спрос был. И неудивительно — качественных центров с российским паспортом немногим больше, чем хороших фильмов у Сарика Андреасяна.

Вот только Прохоркин провел не самый удачный сезон за «Металлург» после возвращения из Северной Америки — всего 26 (12+14) очков в 45 матчах регулярки и 8 (3+5) очков в 12 играх плей-офф. Не лучшие цифры для игрока с зарплатой в 65 млн рублей в год. И в «Авангарде» он станет самым высокооплачиваемым игроком.

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Возможно, в омском клубе держали в уме, что Прохоркин неплохо играл в СКА вместе с Наилем Якуповым. Да и немного места под потолком было — 15 млн разницы (даже чуть меньше, учитывая, что прошло два месяца) с контрактом Зернова некритичны. Вот только Денис в прошлом сезоне был намного результативнее дорогостоящего Прохоркина, только в регулярке набрав 40 очков.

В плей-офф Зернова не было видно, но он неплохо отрабатывал в обороне, играл по 15 минут за матч и грубо не ошибался. Видимо, от Дениса все-таки ждали большего. В «Металлурге» же Зернов наверняка получит больше свободы — главный тренер магнитогорцев Илья Воробьев говорил, что хоккей команды в новом сезоне будет более комбинационным и атакующим, чем раньше.

«Магнитка» при этом могла получить Зернова и три года назад, но тогда «Авангард» немного опередил конкурента в борьбе за отлично проведшего сезон за «Ладу» нападающего. Компенсация за игрока тогда составила 50 млн рублей. Сейчас же «Авангард» меняет Зернова на хоккеиста, который станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона.

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