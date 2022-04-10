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Сегодня, 15:00

Русский талант перевернул миф о некубковом характере. Голдобин тащит «Магнитку» в финал

Нападающий «Магнитки» Николай Голдобин занимает второе место по очкам в плей-офф КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Голдобин.
Фото ХК «Металлург»
Статистика Николая Голдобина в плей-офф КХЛ по сериям.
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Настоящее Голди-шоу в плей-офф КХЛ.

«Неплохой специалист»

«Металлург» — в шаге от финала Кубка Гагарина. Неважно, как завершатся оставшиеся матчи команды в плей-офф. Для меня один из главных весенних героев команды уже известен. Николай Голдобин раскрылся в системе Ильи Воробьева и стабильно поставлял шедевры в хит-парады КХЛ еще в регулярке. А в плей-офф форвард перевернул представление о себе как о некубковом бойце. Год назад Голдобин завалил серию с «Авангардом» — запала и вдохновения нападающему хватило только на шесть матчей с бессистемным «Барысом». Сейчас Николай — самый полезный форвард «Металлурга» и настоящий джокер Воробьева.

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«Неплохой специалист», как Голдобина называл главный тренер «Магнитки», забивает важные голы. Да как забивает! Кладет по «девяткам», словно вышел на тренировку с вратарями из любительской лиги. Лазерные броски на неудобной высоте. За три раунда Николай забросил семь шайб и восемь раз ассистировал партнеров. Он лучший бомбардир «Металлурга», а в топе КХЛ уступает только Никите Гусеву из СКА. Форвард петербуржцев набрал столько же очков, но сделал это за меньшее количество матчей.

Статистика Николая Голдобина в плей-офф КХЛ по сериям.
Статистика Николая Голдобина в плей-офф КХЛ по сериям.

Изменился ли Голдобин в «Металлурге» как хоккеист? Отчасти — да. Нападающий научился играть по заданию. В регулярке хватало матчей, когда победы добывались не творчеством и креативом, а терпением и грамотными действиями в обороне. Голдобин, как и прежде, аккуратно вступает в единоборства, не уходит с головой в черновую работу, но от форварда и не требуется выжигать соперников борьбой и агрессией.

Воробьев нашел для Николая комфортную роль. Особенно полезным оказался перевод Голдобина к Майе и Лайпсику. Русско-канадское трио плетет кружева так, что у защитников заплетаются ноги. Все на скорости, с отличным движением. Темп, который задают иностранцы, заставляет Голдобина заводиться и оперативнее искать варианты для продолжения атак, что только усложняет жизнь соперникам.

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Не подошел Никитину

По исполнительскому мастерству в КХЛ с Голдобиным сравнимы единицы. Недаром форварда выбрали в первом раунде драфта-2014 НХЛ. Да, только под 27-м номером, но всего на две позиции ниже, чем чешского снайпера Давида Пастрняка. А двукратный обладатель Кубка Стэнли и партнер Никиты Кучерова Брэйден Пойнт ушел тогда лишь 79-м. Мягкие кисти, светлая голова, чувство момента — когда Николай связывает эти навыки стабильностью и выходит с правильным настроением, на льду начинается Голди-шоу, вызывающее восторг. В роли зрителей — защитники и голкиперы соперников, достающие шайбы из ворот после неберущихся бросков.

«Металлург» сработал дальновидно в прошлом сезоне, когда подписал поблекшего в ЦСКА Голдобина. Армейцы не нашли применения техничному форварду, вернувшемуся из Северной Америки. Николай не подошел строгим схемам Игоря Никитина — в них он был не нужен. Нападающий не впечатлил главного тренера и постепенно терял место в составе. Армейцы не стали ждать, пока форвард адаптируется к новой лиге. Расторжение контракта — логичный итог невыразительного отрезка Голдобина. Сделка пошла на пользу обеим сторонам, но сейчас очевидно, что «Металлург» совершил настоящую кражу и разглядел то, что москвичи не смогли.

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В «Магнитке» Голдобину развязали руки и позволили заняться привычным делом. Воробьев не сразу нашел форварду правильное применение, но в нынешнем сезоне, когда «Металлург» собрал три играющих звена, нападающий попал в комфортную для шедевров среду. Доверие тренера проецируется на результативность нападающего. Перестроился и сам Николай. И по финансовым запросам, и по роли на льду.

Формально форвард выходит только в третьем сочетании и во второй спецбригаде большинства. По игровому времени в плей-офф он только девятый в команде (13:33). Меньше, чем у Карпова, Коростелева и Зернова. Преображение Голдобина в «Магнитке» — история о том, как игрок нашел своего тренера, а тренер придумал, как позволить игроку творить на благо команде. Голдобин — лучший бомбардир уральцев в плей-офф, но на этом форвард останавливаться не намерен. Закольцевать удачный сезон магнитогорцы наверняка планируют Кубком Гагарина.

Илья Воробьев
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Игорь Никитин
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