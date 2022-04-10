Русский талант перевернул миф о некубковом характере. Голдобин тащит «Магнитку» в финал
«Неплохой специалист»
«Металлург» — в шаге от финала Кубка Гагарина. Неважно, как завершатся оставшиеся матчи команды в плей-офф. Для меня один из главных весенних героев команды уже известен. Николай Голдобин раскрылся в системе Ильи Воробьева и стабильно поставлял шедевры в хит-парады КХЛ еще в регулярке. А в плей-офф форвард перевернул представление о себе как о некубковом бойце. Год назад Голдобин завалил серию с «Авангардом» — запала и вдохновения нападающему хватило только на шесть матчей с бессистемным «Барысом». Сейчас Николай — самый полезный форвард «Металлурга» и настоящий джокер Воробьева.
«Неплохой специалист», как Голдобина называл главный тренер «Магнитки», забивает важные голы. Да как забивает! Кладет по «девяткам», словно вышел на тренировку с вратарями из любительской лиги. Лазерные броски на неудобной высоте. За три раунда Николай забросил семь шайб и восемь раз ассистировал партнеров. Он лучший бомбардир «Металлурга», а в топе КХЛ уступает только Никите Гусеву из СКА. Форвард петербуржцев набрал столько же очков, но сделал это за меньшее количество матчей.
Изменился ли Голдобин в «Металлурге» как хоккеист? Отчасти — да. Нападающий научился играть по заданию. В регулярке хватало матчей, когда победы добывались не творчеством и креативом, а терпением и грамотными действиями в обороне. Голдобин, как и прежде, аккуратно вступает в единоборства, не уходит с головой в черновую работу, но от форварда и не требуется выжигать соперников борьбой и агрессией.
Воробьев нашел для Николая комфортную роль. Особенно полезным оказался перевод Голдобина к Майе и Лайпсику. Русско-канадское трио плетет кружева так, что у защитников заплетаются ноги. Все на скорости, с отличным движением. Темп, который задают иностранцы, заставляет Голдобина заводиться и оперативнее искать варианты для продолжения атак, что только усложняет жизнь соперникам.
Не подошел Никитину
По исполнительскому мастерству в КХЛ с Голдобиным сравнимы единицы. Недаром форварда выбрали в первом раунде драфта-2014 НХЛ. Да, только под 27-м номером, но всего на две позиции ниже, чем чешского снайпера Давида Пастрняка. А двукратный обладатель Кубка Стэнли и партнер Никиты Кучерова Брэйден Пойнт ушел тогда лишь 79-м. Мягкие кисти, светлая голова, чувство момента — когда Николай связывает эти навыки стабильностью и выходит с правильным настроением, на льду начинается Голди-шоу, вызывающее восторг. В роли зрителей — защитники и голкиперы соперников, достающие шайбы из ворот после неберущихся бросков.
«Металлург» сработал дальновидно в прошлом сезоне, когда подписал поблекшего в ЦСКА Голдобина. Армейцы не нашли применения техничному форварду, вернувшемуся из Северной Америки. Николай не подошел строгим схемам Игоря Никитина — в них он был не нужен. Нападающий не впечатлил главного тренера и постепенно терял место в составе. Армейцы не стали ждать, пока форвард адаптируется к новой лиге. Расторжение контракта — логичный итог невыразительного отрезка Голдобина. Сделка пошла на пользу обеим сторонам, но сейчас очевидно, что «Металлург» совершил настоящую кражу и разглядел то, что москвичи не смогли.
В «Магнитке» Голдобину развязали руки и позволили заняться привычным делом. Воробьев не сразу нашел форварду правильное применение, но в нынешнем сезоне, когда «Металлург» собрал три играющих звена, нападающий попал в комфортную для шедевров среду. Доверие тренера проецируется на результативность нападающего. Перестроился и сам Николай. И по финансовым запросам, и по роли на льду.
Формально форвард выходит только в третьем сочетании и во второй спецбригаде большинства. По игровому времени в плей-офф он только девятый в команде (13:33). Меньше, чем у Карпова, Коростелева и Зернова. Преображение Голдобина в «Магнитке» — история о том, как игрок нашел своего тренера, а тренер придумал, как позволить игроку творить на благо команде. Голдобин — лучший бомбардир уральцев в плей-офф, но на этом форвард останавливаться не намерен. Закольцевать удачный сезон магнитогорцы наверняка планируют Кубком Гагарина.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|10.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -