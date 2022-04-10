Хоккеист был никому не нужен в России. От отчаяния он уехал в Америку, раскрылся там и подписал контракт с «Бостоном»
Разгром
«Металлург» нокаутировал «Трактор» в четвертом матче серии 6:0, и теперь в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. При этом нельзя сказать, что команда Ильи Воробьева потратила уж слишком много сил для победы. Скорее «Трактор» позволил делать с собой все что хочется. То ли устали, то ли потеряли уверенность в себе. Возможно, возвращение Лукаша Седлака сыграло злую шутку. Так бывает, когда без своего основного игрока команда проводит лучшие матчи, но, стоит вернуться бомбардиру, наступает спад. Все остальные думают: ну вот пришел человек, который сейчас обеспечит результат. Большая надежда на Лукаша обернулась тем, что остальные игроки были не столь сконцентрированными.
Но есть и более простое объяснение. «Металлург» более крутая команда, с лучшим тренером, который прекрасно знает, что надо делать. Это же надо так «спрятать» проблемы в обороне и с вратарем, что дисциплинированный соперник ничего не может сделать. Да и вообще «Металлург» играет очень красиво, наблюдать за ними — одно удовольствие, и так было весь регулярный чемпионат, за исключением концовки. Старается каждый — от Джоша Карри до Ильи Николаева.
Может ли «Трактор» что-то изменить? Да, но для этого им надо быстро вспомнить второй матч в этой серии, когда они не боялись играть в хоккей, а били соперника их же оружием. Тогда команда победила 6:4, но это почему-то расстроило Анвара Гатиятулина, который в следующих двух матчах заставил играть по своей излюбленной схеме. Но ведь не работает план, зачем его придерживаться-то?
Поражение
Накануне случилось два события в жизни «Югры». Губернатор региона Наталья Комарова подтвердила известные тезисы, которые раньше обсуждались лишь кулуарно. Дескать, нам не нужна КХЛ, так как затраты увеличатся, а побед станет меньше. И команда, выступая в высшей лиге, расходует меньше средств, но добивается результата. Считалось, что такие разговоры позорят хоккейную команду из Ханты-Мансийска, но руководитель региона не вникает в подобные вещи и просто повторила то, в чем ее убеждали.
Посмотрим на это с другой стороны. Вокруг клуба собралась определенная группа людей, которая получает бюджет и осваивает его. Да, спортивные результаты есть, но непонятно для кого. Стадион в Ханты-Мансийске не заполняется, нет такого ажиотажа, который в свое время был при Николае Соловьеве, когда трибуны были максимально заполнены. Талантливая молодежь, которую выпускает школа, продается. Да и выступление в высшей лиге мало кому интересно в стране. Все-таки турнир из-за возрастного лимита сейчас крайне низкого уровня, смотреть матчи чемпионата — серьезное испытание. При этом нельзя сказать, что дополнительно требовалось слишком много денег. По неофициальной информации, «Югра» богаче рижского «Динамо», «Северстали», «Адмирала» и даже «Нефтехимика». Если продолжить работать, правильно заниматься комплектованием, то никакого позорного выступления и не будет, а местным болельщикам приятней будет видеть «Спартак», «Металлург» и СКА, чем «Тамбов», «Южный Урал» и «Рязань». А если поработать над философией, то и интерес из других городов региона появится. Но и внимания к работе, конечно, больше. А людям, которым дают деньги на ВХЛ, шум ни к чему.
Накануне «Югра» вылетела в полуфинале чемпионата, уступив питерскому «Динамо». То есть даже с такими деньгами команда не борется за кубок. Победа в регулярном чемпионате и «бронзовые медали» за плей-офф — это чушь для отчетов, сезон команда провалила.
Прорыв
До субботы о хоккеисте Георгии Меркулове никто в стране не знал. А ведь за его плечами один успешный сезон в «Капитане» в чемпионате-2018/19. Меркулов стал вторым бомбардиром команды, уступив лишь Амиру Гараеву. Родился в Рязани, затем родители отвезли его в школу ЦСКА на просмотр, который завершился успешно. Но ближе к выпуску армейская система по каким-то причинам забраковала хоккеиста, и он перешел в «Капитан». За плечами Меркулова даже шесть матчей за «Тамбов» в Высшей хоккейной лиге, но набранными очками он не отметился, да и не сказать, что ему там сильно доверяли.
Поняв, что пробиться в России будет весьма непросто, Георгий уехал в американскую студенческую лигу. В первом сезоне набрал 40 очков в 38 матчах за Янгстоун, этим летом переехал в Огайо и набрал 34 очка в 36 матчах. Накануне хоккеист подписал контракт с «Бостоном». Его не драфтовали, «мишки» обратили внимание на его действия в студенческой лиге и дали возможность проявить себя на другом уровне. Этой ночью Меркулов мог бы сыграть за «Провиденс», но тренеры не решились поставить хоккеиста сразу после заключения контракта. Но через пару дней фарм-клуб «Бостона» играет с фарм-клубом «Филадельфии» дома, возможно, на него и посмотрят. Опустим то, что российский хоккеист попал в клуб, где не слишком рады нашим игрокам. Тут другой аспект важен. Парень был в МХЛ, оказался никому не нужен в России, а за океаном раскрылся. И кто знает, сколько еще таких хоккеистов в «Капитане», «Тюменском легионе» или «Мамонтах Югры».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|10.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -