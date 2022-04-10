Хоккеист был никому не нужен в России. От отчаяния он уехал в Америку, раскрылся там и подписал контракт с «Бостоном»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Разгром

«Металлург» нокаутировал «Трактор» в четвертом матче серии 6:0, и теперь в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. При этом нельзя сказать, что команда Ильи Воробьева потратила уж слишком много сил для победы. Скорее «Трактор» позволил делать с собой все что хочется. То ли устали, то ли потеряли уверенность в себе. Возможно, возвращение Лукаша Седлака сыграло злую шутку. Так бывает, когда без своего основного игрока команда проводит лучшие матчи, но, стоит вернуться бомбардиру, наступает спад. Все остальные думают: ну вот пришел человек, который сейчас обеспечит результат. Большая надежда на Лукаша обернулась тем, что остальные игроки были не столь сконцентрированными.

Но есть и более простое объяснение. «Металлург» более крутая команда, с лучшим тренером, который прекрасно знает, что надо делать. Это же надо так «спрятать» проблемы в обороне и с вратарем, что дисциплинированный соперник ничего не может сделать. Да и вообще «Металлург» играет очень красиво, наблюдать за ними — одно удовольствие, и так было весь регулярный чемпионат, за исключением концовки. Старается каждый — от Джоша Карри до Ильи Николаева.

Может ли «Трактор» что-то изменить? Да, но для этого им надо быстро вспомнить второй матч в этой серии, когда они не боялись играть в хоккей, а били соперника их же оружием. Тогда команда победила 6:4, но это почему-то расстроило Анвара Гатиятулина, который в следующих двух матчах заставил играть по своей излюбленной схеме. Но ведь не работает план, зачем его придерживаться-то?

Поражение

Накануне случилось два события в жизни «Югры». Губернатор региона Наталья Комарова подтвердила известные тезисы, которые раньше обсуждались лишь кулуарно. Дескать, нам не нужна КХЛ, так как затраты увеличатся, а побед станет меньше. И команда, выступая в высшей лиге, расходует меньше средств, но добивается результата. Считалось, что такие разговоры позорят хоккейную команду из Ханты-Мансийска, но руководитель региона не вникает в подобные вещи и просто повторила то, в чем ее убеждали.

Посмотрим на это с другой стороны. Вокруг клуба собралась определенная группа людей, которая получает бюджет и осваивает его. Да, спортивные результаты есть, но непонятно для кого. Стадион в Ханты-Мансийске не заполняется, нет такого ажиотажа, который в свое время был при Николае Соловьеве, когда трибуны были максимально заполнены. Талантливая молодежь, которую выпускает школа, продается. Да и выступление в высшей лиге мало кому интересно в стране. Все-таки турнир из-за возрастного лимита сейчас крайне низкого уровня, смотреть матчи чемпионата — серьезное испытание. При этом нельзя сказать, что дополнительно требовалось слишком много денег. По неофициальной информации, «Югра» богаче рижского «Динамо», «Северстали», «Адмирала» и даже «Нефтехимика». Если продолжить работать, правильно заниматься комплектованием, то никакого позорного выступления и не будет, а местным болельщикам приятней будет видеть «Спартак», «Металлург» и СКА, чем «Тамбов», «Южный Урал» и «Рязань». А если поработать над философией, то и интерес из других городов региона появится. Но и внимания к работе, конечно, больше. А людям, которым дают деньги на ВХЛ, шум ни к чему.

Накануне «Югра» вылетела в полуфинале чемпионата, уступив питерскому «Динамо». То есть даже с такими деньгами команда не борется за кубок. Победа в регулярном чемпионате и «бронзовые медали» за плей-офф — это чушь для отчетов, сезон команда провалила.

Прорыв

До субботы о хоккеисте Георгии Меркулове никто в стране не знал. А ведь за его плечами один успешный сезон в «Капитане» в чемпионате-2018/19. Меркулов стал вторым бомбардиром команды, уступив лишь Амиру Гараеву. Родился в Рязани, затем родители отвезли его в школу ЦСКА на просмотр, который завершился успешно. Но ближе к выпуску армейская система по каким-то причинам забраковала хоккеиста, и он перешел в «Капитан». За плечами Меркулова даже шесть матчей за «Тамбов» в Высшей хоккейной лиге, но набранными очками он не отметился, да и не сказать, что ему там сильно доверяли.

Поняв, что пробиться в России будет весьма непросто, Георгий уехал в американскую студенческую лигу. В первом сезоне набрал 40 очков в 38 матчах за Янгстоун, этим летом переехал в Огайо и набрал 34 очка в 36 матчах. Накануне хоккеист подписал контракт с «Бостоном». Его не драфтовали, «мишки» обратили внимание на его действия в студенческой лиге и дали возможность проявить себя на другом уровне. Этой ночью Меркулов мог бы сыграть за «Провиденс», но тренеры не решились поставить хоккеиста сразу после заключения контракта. Но через пару дней фарм-клуб «Бостона» играет с фарм-клубом «Филадельфии» дома, возможно, на него и посмотрят. Опустим то, что российский хоккеист попал в клуб, где не слишком рады нашим игрокам. Тут другой аспект важен. Парень был в МХЛ, оказался никому не нужен в России, а за океаном раскрылся. И кто знает, сколько еще таких хоккеистов в «Капитане», «Тюменском легионе» или «Мамонтах Югры».