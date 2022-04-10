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Сегодня, 12:45

Хоккеист был никому не нужен в России. От отчаяния он уехал в Америку, раскрылся там и подписал контракт с «Бостоном»

Российский нападающий Меркулов подписал контракт с «Бостоном»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Меркулов в составе «Огайо».
Фото ohiostatebuckeyes.com
Обзор дня Алексея Шевченко.

Разгром

«Металлург» нокаутировал «Трактор» в четвертом матче серии 6:0, и теперь в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. При этом нельзя сказать, что команда Ильи Воробьева потратила уж слишком много сил для победы. Скорее «Трактор» позволил делать с собой все что хочется. То ли устали, то ли потеряли уверенность в себе. Возможно, возвращение Лукаша Седлака сыграло злую шутку. Так бывает, когда без своего основного игрока команда проводит лучшие матчи, но, стоит вернуться бомбардиру, наступает спад. Все остальные думают: ну вот пришел человек, который сейчас обеспечит результат. Большая надежда на Лукаша обернулась тем, что остальные игроки были не столь сконцентрированными.

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Но есть и более простое объяснение. «Металлург» более крутая команда, с лучшим тренером, который прекрасно знает, что надо делать. Это же надо так «спрятать» проблемы в обороне и с вратарем, что дисциплинированный соперник ничего не может сделать. Да и вообще «Металлург» играет очень красиво, наблюдать за ними — одно удовольствие, и так было весь регулярный чемпионат, за исключением концовки. Старается каждый — от Джоша Карри до Ильи Николаева.

Может ли «Трактор» что-то изменить? Да, но для этого им надо быстро вспомнить второй матч в этой серии, когда они не боялись играть в хоккей, а били соперника их же оружием. Тогда команда победила 6:4, но это почему-то расстроило Анвара Гатиятулина, который в следующих двух матчах заставил играть по своей излюбленной схеме. Но ведь не работает план, зачем его придерживаться-то?

Поражение

Накануне случилось два события в жизни «Югры». Губернатор региона Наталья Комарова подтвердила известные тезисы, которые раньше обсуждались лишь кулуарно. Дескать, нам не нужна КХЛ, так как затраты увеличатся, а побед станет меньше. И команда, выступая в высшей лиге, расходует меньше средств, но добивается результата. Считалось, что такие разговоры позорят хоккейную команду из Ханты-Мансийска, но руководитель региона не вникает в подобные вещи и просто повторила то, в чем ее убеждали.

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Посмотрим на это с другой стороны. Вокруг клуба собралась определенная группа людей, которая получает бюджет и осваивает его. Да, спортивные результаты есть, но непонятно для кого. Стадион в Ханты-Мансийске не заполняется, нет такого ажиотажа, который в свое время был при Николае Соловьеве, когда трибуны были максимально заполнены. Талантливая молодежь, которую выпускает школа, продается. Да и выступление в высшей лиге мало кому интересно в стране. Все-таки турнир из-за возрастного лимита сейчас крайне низкого уровня, смотреть матчи чемпионата — серьезное испытание. При этом нельзя сказать, что дополнительно требовалось слишком много денег. По неофициальной информации, «Югра» богаче рижского «Динамо», «Северстали», «Адмирала» и даже «Нефтехимика». Если продолжить работать, правильно заниматься комплектованием, то никакого позорного выступления и не будет, а местным болельщикам приятней будет видеть «Спартак», «Металлург» и СКА, чем «Тамбов», «Южный Урал» и «Рязань». А если поработать над философией, то и интерес из других городов региона появится. Но и внимания к работе, конечно, больше. А людям, которым дают деньги на ВХЛ, шум ни к чему.

Накануне «Югра» вылетела в полуфинале чемпионата, уступив питерскому «Динамо». То есть даже с такими деньгами команда не борется за кубок. Победа в регулярном чемпионате и «бронзовые медали» за плей-офф — это чушь для отчетов, сезон команда провалила.

Прорыв

До субботы о хоккеисте Георгии Меркулове никто в стране не знал. А ведь за его плечами один успешный сезон в «Капитане» в чемпионате-2018/19. Меркулов стал вторым бомбардиром команды, уступив лишь Амиру Гараеву. Родился в Рязани, затем родители отвезли его в школу ЦСКА на просмотр, который завершился успешно. Но ближе к выпуску армейская система по каким-то причинам забраковала хоккеиста, и он перешел в «Капитан». За плечами Меркулова даже шесть матчей за «Тамбов» в Высшей хоккейной лиге, но набранными очками он не отметился, да и не сказать, что ему там сильно доверяли.

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Поняв, что пробиться в России будет весьма непросто, Георгий уехал в американскую студенческую лигу. В первом сезоне набрал 40 очков в 38 матчах за Янгстоун, этим летом переехал в Огайо и набрал 34 очка в 36 матчах. Накануне хоккеист подписал контракт с «Бостоном». Его не драфтовали, «мишки» обратили внимание на его действия в студенческой лиге и дали возможность проявить себя на другом уровне. Этой ночью Меркулов мог бы сыграть за «Провиденс», но тренеры не решились поставить хоккеиста сразу после заключения контракта. Но через пару дней фарм-клуб «Бостона» играет с фарм-клубом «Филадельфии» дома, возможно, на него и посмотрят. Опустим то, что российский хоккеист попал в клуб, где не слишком рады нашим игрокам. Тут другой аспект важен. Парень был в МХЛ, оказался никому не нужен в России, а за океаном раскрылся. И кто знает, сколько еще таких хоккеистов в «Капитане», «Тюменском легионе» или «Мамонтах Югры».

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
ХК Югра
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
3 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
0 - 0
3 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
6. ЦСКА - СКА
0 - 0
2 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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СКА – ЦСКА
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