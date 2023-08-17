«Обещаниям из НХЛ верить нельзя». Интервью защитника Трямкина — о верности клубу и зарплатах
Предстоящий сезон будет уже 11-м для защитника Никиты Трямкина в составе «Автомобилиста». В интервью «СЭ» 28-летний хоккеист рассказал о предложениях, полученных в межсезонье, возвращении из НХЛ, открытых зарплатах и уровне хоккея в КХЛ.
Ждал предложений из НХЛ до последнего
- Долгое время после окончания сезона ты был без клуба, ходили слухи про НХЛ. Почему решил остаться в «Автомобилисте»?
— Сначала ситуация с НХЛ складывалась благополучно, ко мне был большой интерес, а потом все развернулось в другую сторону. Можно было еще ждать предложений, конечно, но я считаю, что за это время можно было найти общий знаменатель, если бы они действительно хотели видеть меня. Поэтому решил остаться в России.
- Тебе предлагали односторонний контракт?
— Разговор шел только об одностороннем контракте.
- Тобой интересовались клубы, которые боролись за Кубок или которые не вышли в плей-офф?
— Были предложения и с той, и с другой стороны. Позже мои ожидания от всех предложений развеялись, потому что, как многие говорят, их обещаниям верить нельзя. Диалоги с разными клубами были очень серьезные, я даже удивлен, что не удалось договориться.
- Из «Ванкувера» не звонили?
— Нет.
- В России были предложения от других клубов? И было ли для тебя принципиальным остаться в «Автомобилисте»?
— Были предложения, команды звонили, но я ждал НХЛ до последнего. В КХЛ «Автомобилист» был всегда для меня в приоритете. У нас подобран хороший и боеспособный коллектив.
— Было ли для тебя принципиальным определиться с клубом до начала предсезонки? Если ждать до конца августа, то можно подойти к сезону в плохой форме.
— Да, хотелось знать, к чему мне надо готовиться, поэтому принял такое решение.
Новички добавят мощи и помогут убрать звание некубковой команды
- Что в прошлом сезоне помешало «Автомобилисту» пройти первый раунд в плей-офф?
— Магнитогорский «Металлург». Я считаю, что в прошлом плей-офф мы показывали хороший хоккей, но чего-то нам не хватило, возможно, подкосила травма основного вратаря (Юхан Маттсон получил травму в пятом матче, в шестом и седьмом «Автомобилист» проиграл. — Прим. «СЭ»). В седьмом матче мы вели в две шайбы за пять минут до конца, но в итоге проиграли — это досадно. Думаю, что мы все сделали выводы для того, чтобы бороться за Кубок в следующем сезоне.
— Что нужно сделать, чтобы «Автомобилист» перестали считать некубковой командой?
— В этом году у нас в команде провелась точечная селекция, костяк остался прежним. Я надеюсь, что новые ребята добавят нашей команде мощи и помогут убрать это нехорошее звание.
- В «Автомобилист» перешел Кирилл Воробьев, который два года подряд был лидером лиги по заблокированным броскам. Можно ли сказать, что это как раз то точечное усиление, которое нужно команде?
— У нас ушел Алексей Василевский, который тоже много блокировал, а на его место пришел Кирилл Воробьев. Думаю, что нужно иметь много мужества, чтобы бросаться на шайбу, которая летит с огромной скоростью.
- Если смотреть на конкурентов, то чья-то селекция удивила?
— «Ак Барс» хорошо усилился, пришли Яшкин с Жафяровым, а так больше вроде никто не удивил.
- Против какой команды сложнее всего играть?
— Мне нравится играть против сильных команд — это очень хорошая проверка твоих сил.
- Как можно объяснить преображение «Ак Барса» в прошлом сезоне? Сначала команда шла на восьмом месте, а после смены тренера стала первой и чуть не выиграла в финале.
— Я не скажу, что у них была плохая команда при Знарке. Наверное, Билялетдинов смог донести до игроков, как им нужно играть, поэтому команда вышла в финал Кубка Гагарина.
В нашем хоккее нет большого разрыва между командами
- У вас в команде два натурализованных игрока. Как вы переживали ту ситуацию, когда их могли признать легионерами?
— Никакого давления не было, потому что понимали, что от нас ничего не зависит. Было бы очень плохо для нашей команды, если бы мы потеряли таких ребят. Кертис Волк и Джесси Блэкер — хорошие игроки, которые сильно помогают нам.
- В этом году многим иностранцам раздают иностранные паспорта. Как ты к этому относишься?
— Если так происходит, значит, им разрешают это делать. Мы с этим не можем ничего поделать.
- Как ты считаешь, сокращается ли постепенно разница в классе между командами после введения потолка зарплат?
— Конечно, уровень стал выравниваться, потому что теперь один клуб не может держать в составе всех звезд — за счет этого другие команды получают возможность подписывать топовых игроков. Очень хорошо, что в нашем хоккее теперь нет такого большого разрыва между командами.
- В это межсезонье из КХЛ уехало много молодых игроков, которые даже в КХЛ толком не смогли закрепиться. Как ты к этому относишься?
— А кого ты имеешь в виду?
- Чибриков, Свечков, Неучев.
— Про ребят из других команд я не буду говорить, а про Витю Неучева могу сказать, что ему дадут шанс, если он будет продолжать так работать. Он достаточно напористый парень, никогда не включает обиженку и не уходит от единоборств. Даже при маленьком игровом времени он старался проявить себя. Я считаю, что в НХЛ надо ехать готовым. Если ты чувствуешь, что сможешь, то надо уезжать, потому что об упущенной возможности потом можно жалеть очень долго. Мне кажется, что у Неучева все получится, желаю ему удачи.
- Говорят, что в тренировочном лагере все в восторге от него.
— Я тоже слышал на днях, что он стал чуть ли не MVP тренировочного лагеря. Если это так, то он большой молодец, пусть продолжает в том же духе.
— Из «Ванкувера» ты возвращался в качестве игрока основы. Не считаешь, что поторопился? Можно было остаться еще на год и посмотреть, что будет дальше.
— Спустя шесть лет, конечно, понимаешь, что где-то сам допустил ошибку. Да, мне бы хотелось вернуться в то время, но я ни о чем не жалею. Возможно, стоило остаться на тот контракт, который мне предлагали, но сейчас нет смысла об этом говорить.
- Почему ты решил тогда вернуться в Россию? Что стало ключевым фактором?
— Перед отъездом в НХЛ я играл больше двадцати минут за матч, а когда туда приехал, то среднее время сократилось примерно до тринадцати минут. Я был молодой, мне хотелось играть больше, поэтому я приехал домой и получил то, что хотел.
Нет ничего плохого в том, чтобы быть верным своему клубу
- Реально ли отыграть всю российскую карьеру за один клуб? Или ты хотел бы попробовать себя где-то еще?
— Не могу сказать, потому что никто не знает, как сложится жизнь. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы быть верным своему клубу. Мой друг Андрей Миронов всю жизнь в России играет за «Динамо» — это ведь здорово. Я люблю этот город и эту команду, поэтому я здесь.
- Знаешь ли ты примерно, когда будет новая арена?
— На уровне слухов говорят, что будет готова в декабре 2024 года.
- Хочется ли тебе сыграть в первом матче на новой арене за «Автомобилист»?
— Здорово, что строится новая арена, потому что пять с половиной тысяч для такого города — маловато. Очень надеюсь, что мне удастся на ней сыграть вместе с Анатолием Голышевым.
- В прошлом сезоне «Торпедо» удивило всех своим атакующим хоккеем, в этом году «Северсталь» будет играть также. Можешь ли ты сказать, что за последние пять лет команды в КХЛ постепенно уходят от вертикального хоккея в сторону комбинационной игры?
— Хоккей не стоит на месте и постоянно развивается, у нас и тренерское поколение меняется, все берут что-то друг у друга. Такой атакующий стиль добавляет командам зрелищности, ничего плохого в этом точно нет. Хоккеистам самим так тоже интереснее играть.
- Как ты относишься к тому, что в последние годы сразу после перехода игрока появляется информация о его зарплате?
— Ничего плохого в этом не вижу, игроки ведь зарабатывают эти деньги своим потом и трудом, а не крадут их. В НХЛ, например, вообще есть специальный сайт, на котором можно найти зарплаты всех игроков. Это еще один вопрос, который никак от меня не зависит, поэтому не вижу смысла что-то говорить.
- А когда собираешься подписывать новый контракт, то не смотришь зарплаты игроков со схожей статистикой?
— На самом деле, нет, но в следующий раз обязательно посмотрю.
— Лучший партнер по паре обороны, с которым ты играл?
— Наверное, Сергей Гусев, этот человек многому меня научил, я очень благодарен ему за это.
- Лучший тренер, с которым ты работал, не считая нынешних?
— Сложный вопрос, не хочется никого обижать, но если надо выбрать, то пусть это будет Игорь Уланов.
- Самый сильный игрок, против которого ты играл?
— Овечкин.
— Самое нелюбимое упражнение на тренировках?
— Бега.
— У кого самый сильный бросок в лиге?
— По ощущениям, у Бурдасова и Шалунова.
- Когда «Автомобилист» выиграет Кубок Гагарина?
— Верю, что в ближайшем будущем.
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