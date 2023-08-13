«В хоккее ассоциирую себя с Роналду, а не с Месси». Большое интервью молодого суперталанта СКА

17-летний хоккеист Демидов заявил, что ассоциирует себя с Роналду, а не с Месси

Поговорили с нападающим армейцев Иваном Демидовым, который претендует на ведущие позиции драфта-2024.

Форвард Иван Демидов приятно удивил на предсезонном турнире в Сочи. 17-летний нападающий СКА проходит сборы с основной командой и рассматривается на место лимитчика в составе армейцев. О том, что Демидов — большой талант, стало понятно по игре в МХЛ. В прошлой регулярке форвард выбил 62 (19+43) очка за 41 матч. Через год Иван выходит на драфт НХЛ и будет претендовать на ведущие позиции — в предварительных рейтингах заокеанских аналитиков он в числе фаворитов. В интервью «СЭ» Демидов рассказал о дружбе с Матвеем Мичковым, переходе во взрослый хоккей, рационе питания и начале карьеры.

Сравнения с Мичковым, конкуренция в СКА

— После матчей в Сочи на улице вас с Матвеем Мичковым встречали болельщики. Приятно, что фанаты узнают?

— Не сказать, что меня часто узнают, как Матвея, но такое внимание болельщиков, конечно, приятно.

— Давно дружите с Матвеем?

— С момента моего перехода в СКА. Ходим вместе куда-нибудь — в Сочи, например, на пляж.

— Привыкли к сравнениям с Мичковым?

— Да. Сравнивать кого-то — не наше дело. Нам надо играть. А сравнениями пусть занимаются эксперты и аналитики. В прошлом сезоне у меня был ажиотаж: выходишь и думаешь, что Матвей забил бы в этой ситуации, а ты — нет. Начинаешь немного загоняться. Сейчас такого нет, тем более мы играем вместе.

— По навыкам вас можно как-то сравнить?

— На мой взгляд — нет. Матвей больше заточен на гол, он в одиночку может вытащить команду и забить в нужный момент. Я больше заточен на пас, чтобы вывести партнера на убойную позицию, хотя и сам могу забить. Мы совершенно разные.

— В первый сезон МХЛ вы показали равнозначную статистику по голам и передачам. Во втором сезоне увеличилось количество ассистов. Что изменилось?

— Ко мне поставили моего брата Семена. Мы распределили роли в звене: он больше снайпер, а я лучше играю в пас. Я отдавал — он забивал.

— Приятнее забить гол или отдать шикарный пас партнеру?

— Забивать классно, но отдать пас на пустые ворота или на убойную позицию мне лично приятнее.

— Считаете Мичкова конкурентом за место в составе?

— Думаю, нет. Неправильно называть его конкурентом. Мы оба входим в группу лимитчиков, но Матвей сейчас выходит в центре и изучает эту позицию, а я играю с краю. Мы никак не можем конкурировать.

— В СКА серьезная конкуренция. Понимаете, что нужно делать, чтобы попасть в состав?

— Конечно. Нужно на каждом этапе предсезонки доказывать тренерскому штабу, что я готов к КХЛ. Конкретно на турнире в Сочи тоже нужно хорошо проявить себя, чтобы получить место в составе.

— Насколько это достижимо?

— Нет ничего невозможного. На матчах в Сочи получилось показать хорошую игру. Надо продолжать в том же духе. Тогда нам дадут шанс сыграть в регулярке — нужно цепляться за него.

— Не задумывались об аренде в другой клуб КХЛ?

— Думал, но разговаривать об этом нужно с нашим главным тренером. Мы об этом пока не говорили. У нас также есть команда ВХЛ. Я не против сыграть там. Молодому хоккеисту много не надо. Главное — играть и набираться опыта.

— С кем из тренерского штаба СКА контактируете больше всего?

— С Алексеем Геннадьевичем Бабинцевым. Он работает с молодежью. Мы давно знакомы, еще с юниорской сборной.

— Роман Ротенберг часто проводит индивидуальные беседы с вами?

— Да. Он общается с каждым. Подсказывает, в чем добавить, что убрать из своей игры.

— Что просил убрать?

— Просил, чтобы я меньше играл в «детский» хоккей. То, что проходило в МХЛ, может не пройти в КХЛ. Лишняя работа с шайбой не нужна, когда можно просто отдать пас.

Фото ХК СКА

Правильное питание

— На сборах удивили городки СКА. Это самые тяжелые тесты вашей карьеры?

— Одни из самых, да. В первый день сдавали тест Купера. Я готовился к нему морально. Первый городок из трех — самый тяжелый в моей жизни. Мы работаем над выносливостью и максимальным потреблением кислорода. Расширяем возможности пульса, чтобы в игре могли сдерживать темп соперника и навязывать свои высокие скорости. Это очень важная работа на сборах, чтобы легче войти в сезон.

— Многие хоккеисты не любят бегать. Вы тоже?

— Раньше такое было, да. А сейчас — нет. За лето я немного «подсушился». На сборах мне было приятнее бегать, чем крутить велосипед.

— Намеренно хотели «подсушиться»?

— Да. Хотел набрать мышцы и убрать лишний жир.

— А он был?

— Был.

— Сколько процентов?

— В прошлом году — 9, а сейчас — 7,5.

— А норма?

— 12. Но мне при 9 процентах было некомфортно. Чувствовал моментами, что тяжеловато. Сейчас ощущаю себя лучше.

— Как пришли к снижению процента жира? Поменяли питание?

— Кардинально! Стараюсь не употреблять ничего сладкого. Питаюсь правильно: больше салатов, шоколаду предпочитаю ягоды. Максимум могу в выходной съесть мороженое. Еще в конце прошлого сезона понял: надо взрослеть и переходить на новый уровень. Уже нельзя, как в МХЛ, после игры съесть чипсы или шоколадку. Ведь это влияет на физическую форму. Стал профессиональнее относиться ко всем аспектам.

— Калории не считаете?

— Нет. До такого еще не дошел.

— Какие продукты в вашем стоп-листе?

— Шоколад, хлеб (если только это не тост с авокадо или рыбой), сладкая газировка. Чай пью без сахара. Стараюсь исключать все, что содержит искусственный сахар, а не фруктозу.

— Тяжело воздерживаться от сладкого?

— Первый месяц — да. Потом привык. Сейчас нет желания что-то съесть. Забыл еще сказать про соусы: ни кетчуп, ни какие-то другие соусы не употребляю.

— Люди, которые подсаживаются на правильное питание, начинают заражать им окружающих. Вы из таких?

— Да. Когда из команды кто-то берет макароны с индейкой и добавляет кетчуп, сразу в шутку говорю: «Штраф!»

— А кто в СКА любит кетчуп?

— Так сразу и не скажу. Некоторые молодые ребята могут съесть что-то вредное. По питанию мне нравится Степа Анисимов. Мы с ним нашли друг друга. Он тоже правильно питается. Смотрю иногда на него, вижу, что он не берет что-то, — и я тоже отказываюсь.

Фото ХК СКА

Переход в КХЛ

— В МХЛ и сборной вы играли на разных позициях. Комфортнее чувствуете себя на фланге или в центре?

— Мне комфортно везде. На взрослом уровне — все-таки с краю. Не хватает опыта, чтобы правильно расходовать силы. Не всегда успеваю перестраиваться. Восемь лет я делал одно — и надо перестроиться. Есть нюансы по вбрасываниям. В КХЛ у нападающих сильнее руки. Тяжелее выигрывать. А по МХЛ мне без разницы, какая позиция.

— Когда последний раз играли в центре?

— В прошлом сезоне МХЛ в двух матчах. Кто-то заболел, и я вышел в центре.

— В будущем видите себя центральным или хочется развиваться на фланге?

— Почему бы и нет? Вижу себя и в центре, и на фланге. Главное — играть. Если меня поставят в центр и это поможет команде, то я готов изучать эту позицию.

— А если поставят в защиту?

— Значит, сыграю в защите. Помню, такое было по школе.

— В детстве сразу стали нападающим?

— Да. Сначала, кстати, играл в центре, потом переставили на край.

— Ваша цитата из январского интервью: «Еще годок, и буду готов к КХЛ». Получается, сейчас опережаете график?

— Я говорил про сезоны. Что в этом сезоне я буду готов по скорости и технике к КХЛ. По паре матчей нельзя делать выводы. Надо смотреть дальше. Но сейчас не чувствую серьезное давление, как в прошлом году. Играл в своем стиле, все нормально.

— В прошлом сезоне не хватало работы ног?

— Верно. В прошлом году не был так физически силен, как сейчас. Совершенству нет предела. Хочу улучшить работу ног. Тренерский штаб говорит мне об этом. Скорость — это мышцы и выносливость. Со взрывными ногами будешь быстро бегать на любом уровне. С годами еще приходит опыт, как правильно расходовать силы. Перестаешь бездумно бегать по площадке. Когда правильно расходуешь силы, в нужное время сможешь убежать от соперников.

— С опытом еще приходит понимание, как играть против габаритных защитников?

— Конечно. В МХЛ очень мало защитников под два метра. В КХЛ ребята рослые и физически сильнее. Надо понимать, куда поехать, а куда лучше вообще не лезть.

— Такого, как, допустим, Андрей Педан, еще попробуй объехать.

— У нас уже был с ним небольшой инцидент. На двусторонке начал обыгрывать его, а он пошел в тело. В моменте я убрал корпус, и он задел только маску.

— Не страшно выходить против таких габаритных защитников?

— Нет. У борта, наоборот, габариты — мое преимущество. Я могу раскачать защитника и уйти от него. Габаритный игрок более неповоротливый. На открытом льду — да. Каждый имеет инстинкт самосохранения. Начинаешь понимать, как правильно проехать, чувствуешь дистанцию.

— Понимаете, как избежать неприятных силовых приемов?

— Есть понятие «водительский стаж». С каждым годом становишься опытнее. Понимаешь, как лучше перестроиться, куда ехать. Так же и в хоккее: со временем уже будешь ждать этого силового приема и можешь сыграть в ответку.

— Любите впечатывать соперников в борт?

— Приятно, конечно, классно сыграть в силовую. Но больше люблю играть клюшкой. Зачем тратить силы и бить человека, если могу отобрать шайбу за счет корпуса или рук?

— В каком возрасте почувствовали, что выросли и окрепли физически?

— В первом сезоне МХЛ я был невысокого роста. Под конец чемпионата получил травму. И я заметил, что, когда организм после серьезной работы получает резкий отдых, он начинает расти. Так я вырос на четыре сантиметра. На следующий сезон пришел другим человеком. А массу начал набирать только этим летом.

— Вырасти еще получится?

— За лето я тоже подрос на сантиметр. Думаю, еще можно немного вырасти.

Фото ХК СКА

Интерес из Северной Америки, драфт

— Звали ли вас в Северную Америку по юниорам?

— В юниорские лиги по школе — нет. В CHL — да, варианты были. Но я выбрал Россию и развиваюсь в СКА. Ты играешь дома, знаешь язык, знакомое окружение. Можно проявить себя в том числе на взрослом уровне.

— Интерес из Северной Америки был серьезный?

— Мне звонили пару раз. Связывались с агентом. Мы ответили, что будем развиваться в России. И я не жалею об этом. Я сделал правильный выбор. Мне доверяют, и я показываю свой лучший хоккей.

— Вас ждет важный преддрафтовый год. Мысль о драфте сидит в голове?

— Конкретно сейчас я в Сочи. Здесь солнышко, море, пляж. Стараюсь сейчас об этом не думать. Выходим играть с хорошими партнерами. Возможно, в сезоне буду задумываться об этом, но не сейчас. Отпускаю эти мысли.

— Кроме журналистов, кто напоминает о драфте?

— Особо никто. Только ребята в раздевалке напоминают. Сейчас модно составлять разные рейтинги. Говорят: «Видел, на каком ты месте? Тебя третьим поставили». А я все это не читаю. Сейчас не время для этого. Сезон покажет. Сейчас моя цель — попасть в основу СКА и закрепиться.

— Знаете конкурентов по драфту? Претендентами на тройку называют Эйзермана, Селебрини и Левшунова.

— Знаю только их троих. С Левшуновым у нас один агент. Дэн рассказывал про него. А как конкретно играют Эйзерман и Селебрини — не знаю.

— А интересно понять, как они играют?

— В соцсетях мне попадались хайлайты Селебрини. Эйзермана я видел на ЮЧМ, но тогда следил за другими хоккеистами. Той же тройкой Уилла Смита 2005 года. Эйзермана видел только мельком.

— Второй россиянин в рейтинге после вас — динамовец Игорь Чернышов. Знакомы с ним?

— Да. Мы пересекались в детстве на турнирах, когда он выступал за «Дизель», а я за «Дмитров». Потом играли вместе в сборной, так что мы знакомы.

— Думали о том, что вас может выбрать «Филадельфия»?

— Мы говорили с Матвеем об этом. Больше в шуточной форме. Посмотрим, как все сложится.

— Есть разочарование от пропуска международных турниров? Ведь это большие смотрины для юниоров.

— Конечно, оно присутствует. Больше не из-за внимания скаутов, а из-за отсутствия возможности сыграть за сборную. Команда 2005 года не участвовала ни в одном крупном турнире, хотя у нас очень сильный состав. Обидно, что пропустили ЮЧМ. Мы бы зажгли на нем, но — увы.

— На перспективы перед драфтом пропуск турниров сильно влияет?

— Это влияет, да. Скауты хотят увидеть лучших игроков друг против друга, чтобы точно оценить уровень. Но сейчас у нас нет такой возможности.

Фото ХК СКА

Фанат Брайанта

— Изучил ваши социальные сети и не нашел фотографий, которые не связаны с хоккеем. Можно подумать, что вы живете только игрой.

— Можно и так сказать. Особо никуда не выбираюсь. Максимум в выходной могу сходить в баню с друзьями. Практически весь день проходит на льду, в зале или бросковой зоне.

— Чем можете отвлечься от хоккея?

— Xbox, на котором тоже играю в хоккей или футбол. Возможно, сейчас появится больше времени. В прошлом году я еще учился в школе. Свободное время нужно тратить на работу над собой. 17-18-19 лет — время, когда можно хорошо добавить и потом просто поддерживать форму.

— Не перегорите, когда одна шайба в голове?

— Нет. Я живу игрой. Хоккей мне никогда не надоест. Даже сейчас прихожу в номер и включаю какие-нибудь матчи или хайлайты. На предсезонке много игр. Смотрел за ребятами из МХЛ, за «СКА-1946».

— Книги, YouTube, юмористические видео вас не привлекают?

— Не особо. Могу посмотреть какой-нибудь фильм. Комедию, например, чтобы отвлечься, но особой тяги нет.

— Читал, что вы — фанат Коби Брайанта. Чем он вдохновляет?

— Своей работой. Слова про 17-18 лет принадлежат ему. В этом возрасте он был озабочен игрой. Человек занимался по шесть — восемь часов. Это дорогого стоит. Хочу быть похожим на Брайанта.

— В хоккее такие личности есть?

— А хоккей не так популяризируется. Это очень большая проблема. В баскетболе или футболе все доступнее. Можно забить в интернете: «тренировки Месси, Роналду» — и сразу все найти. А в хоккее, если забить «тренировки Кучерова или Макдэвида», попадется только пара видео, из которых ничего не понятно. Хоккею не хватает медийности.

— Как это исправить? Это камень в наш огород?

— Не знаю. Хоккеисты более закрытые, чем баскетболисты или футболисты. Надо больше рассказывать о нашем виде спорта. Надо, чтобы поработали все — и игроки, и журналисты, чтобы молодые ребята, которые хотят заниматься хоккеем, видели больше примеров и равнялись на больших звезд.

— Все всегда начинается с себя. Вы максимально открыты для общения и съемок?

— Для общения — да, а для съемок — не всегда. (Улыбается.) Не особо люблю камеру и большое внимание. Могу пару раз сняться для интервью или роликов, а к общению готов всегда.

— Можно Брайанта сравнить с кем-то из хоккеистов?

— С Нэйтаном Маккинноном, о котором в интервью рассказывал Никита Задоров. По игре он похож на Брайанта. Видно, как он довел технику до автоматизма. От агента слышал, как Никита Кучеров работает над собой.

— С кем бы из звезд спорта хотели поужинать?

— Был бы жив Брайант, с ним бы сходил. А так — с Майклом Джорданом и Криштиану Роналду.

— В споре Роналду или Месси вы на стороне Криша?

— Да. В хоккее ассоциирую себя с Роналду, а не с Месси. У меня нет огромного таланта. Все, что у меня есть, пришло через работу. Большого таланта в себе не вижу — все через пахоту. Только через оттачивание действий можно добиться результата. Мне больше нравится Роналду. Месси можно сравнить с Макдэвидом. Человек проходит один пятерых, и ты думаешь: как же он легко все делает! У Роналду меньше таланта, но через колоссальную работу он стал одним из лучших игроков мира.

— С кем из хоккеистов хотели бы сыграть в тройке или пятерке?

— Такой мечты нет. Хотел бы сыграть с Макдэвидом и понять, каково это. С Семеном как-то еще загадывали сыграть с братьями Хьюзами. Джек — в центре, в защите Куин и Люк, а по краям мы — Демидовы. Получилось бы прикольно.

Фото ХК СКА

Детство, школа

— Вы родились в Сергиевом Посаде. Сколько прожили там?

— Нисколько. Там я только родился, потому что в Дмитрове не работал роддом, а Сергиев Посад — ближайший город.

— Главное воспоминание о детстве, помимо хоккея?

— Как ездили на море, играли в футбол или с друзьями ходили на прогулки. Какого-то особенного события не вспомню, много всего было.

— Многие хоккеисты говорили, что почти не ходили в школу. А вы?

— Я ходил. Сейчас окончил 11-й класс, и в аттестате ни одной тройки. До пятого класса шел отличником, потом хорошистом. В девятом классе было тяжело совмещать хоккей и учебу. В «Витязе» я играл за 2004 год. Тренировки начинались часов в 11-12. Ребята уже учились в колледже, а я — еще в школе. Приходил только на пару уроков. Пропустил много занятий, но не отставал от программы и сдал экзамены.

— Сами тяготели к учебе или родители заставляли?

— Совместно. Родители особо не заставляли. Сам понимал, что учеба важна. Это понадобится в будущем. Жизнь не заканчивается на хоккее. После карьеры можно занимать какую-то должность, поэтому образование понадобится.

— С какого возраста с головой ушли в хоккей?

— С детства. В два года и семь месяцев я встал на коньки.

— В два года и семь месяцев?

— Это я уже играл с пацанами 2003 года. Мама говорила, что на коньки я встал в год и семь месяцев. В детстве всегда было интересно выходить с ребятами постарше. Мне очень нравился хоккей. Постоянно ходили на каток, до которого от дома было 50 метров. С папой и Семеном пропадали на коробке, играли с мужиками.

— Жизнь обычных мальчишек, которые пропадали на улице без тренировок, не манила?

— Летом я так и жил. В сезоне сосредотачивался на хоккее. Родители много давали отдыхать. Если сейчас я месяц ничего не делаю, то чувствую себя некомфортно. Две недели отдохнул — хватит. А раньше мог месяц или два отдыхать. Мне хватало всего: гулял с ребятами на площадке, играл.

— С друзьями детства поддерживаете связь?

— Да, пара знакомых осталась. Поддерживаем общение, иногда переписываемся, спрашиваем об успехах в жизни.

— С первых тренировок все начало получаться в хоккее?

— Нет, конечно. Ушел год, чтобы нормально встать на коньки. Изначально играл со старшими ребятами. С ними тяжелее. Когда потом перевели к своему возрасту, думал: «Зачем мне кататься с малышами?» А я даже не знал, что они мои ровесники. Потом мне папа сказал об этом. Первое время очень легко было: пока все только учились кататься, я уже владел клюшкой.

— Семен опекал вас, как брата?

— Конечно. Защищал меня, помогал. Даже когда на улице возникали какие-то ситуации. В футбол, например, играем, и кто-нибудь быканет — Семен сразу вступался за меня. Иногда до драк доходило.

— Альтернатива хоккею в детстве была?

— Футбол. Я хорошо играл. У Семена действительно был такой выбор. Летом он занимался в футбольной школе, а зимой — в хоккейной. Родители спрашивали: «Что выберешь?» И поскольку Семен остановился на хоккее, то я тоже сосредоточился на нем. В футбол играл только летом. Провел пару турниров за детскую школу. Неплохо, кстати. Был лучшим в команде. Мы играли на половине поля, без офсайдов. Я забирал мяч, убегал от всех и забивал.

— После «Дмитрова» вы перешли в школу «Локомотива». Почему выбрали Ярославль?

— Когда играл в «Дмитрове», ярославская школа хотела, чтобы я перешел к ним. На протяжении трех-четырех лет мы поддерживали связь с тренером, папа общался. В сезоне-2019/20 я перешел в «Локомотив». Сыграл один круг по Москве, съездил на регион и перешел в «Витязь». Не сошлись во взглядах с руководством.

Фото ХК СКА

Переход в СКА

— Чем обоснован выбор в пользу СКА? Могли остаться в «Витязе»?

— Наверное, мог, но не было таких условий, которые предложил СКА. В Санкт-Петербурге есть «Хоккейный город» — невероятное место, где есть все для развития. Когда я впервые пришел на экскурсию, ходил с открытым ртом. При должном отношении к себе любой из СКА может в таких условиях вырасти в хорошего игрока.

— Да, но высокая конкуренция.

— Конкуренция — двигатель прогресса. Понимаешь, что нужно больше работать. Это не грязная конкуренция, а честная и спортивная, в которой все зависит от тебя. Проявил себя хорошо — пошел выше.

— Переезжали в новые города с родителями?

— В Ярославль переехал один. В Подольск и Питер — с родителями.

— Тяжело менять города и окружение в таком возрасте?

— Нет. Я был хорошо знаком с ребятами из Подольска и Ярославля. Сейчас поддерживаю связь. С Димой Симашевым мы лучшие друзья. Если бы я менял регионы и улетел бы в Омск или Челябинск, было бы тяжело, потому что никого не знаю и никогда не играл в их первенстве.

— Удивились, когда Симашева так высоко выбрали на драфте?

— Конечно. Порадовался, что Диму так высоко выбрали. Очень рад за него. Я не смотрел сам драфт в прямом эфире. Только позже в записи. Потом написал ему, поздравил.

— Самое забавное видео с драфта — когда они с Даниилом Бутом поздравляли друг друга.

— Это да. (Смеется.) Сразу понятно, что русские парни.

— Повторите с Чернышовым, если вас выберет одна команда?

— Можно, почему нет? (Улыбается.)

— Чем занимаются ваши родители?

— Мама сейчас не работает. Папа — администратор в школе СКА. Раньше он играл в «Дмитрове», так что тоже был в хоккее.

— На что потратили первую большую зарплату?

— Большой еще не было.

— А премии за турниры?

— Приходила премия за Кубок Глинки/Гретцки. Половину отдал родителям. На вторую купил штаны для восстановления.

— Скучно как-то для первой зарплаты.

— Если я покупаю что-то, то только для восстановления или здоровья.

— На машину уже накопили?

— Нет. Пока еще финансы не позволяют. Особой жажды машины нет. В Питере мы живем недалеко от «Хоккейного города», чтобы особо никуда не ездить. Если нужно куда-нибудь далеко, то воспользуюсь метро.

— Санкт-Петербург нравится?

— Да. Первый год было непривычно из-за погоды. Сейчас привык. Питер спокойнее Москвы. Нет спешки и суеты. Такой город мне нравится больше.

— На футбол не ходите?

— Еще ни разу не ходил. Хотел летом сходить на кубковый матч «Зенит» — «Спартак», но не получилось.

— За какую футбольную команду болеете?

— За «Реал».