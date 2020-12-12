В КХЛ грядет дедлайн по трансферам. Какие клубы собрались резко усиливаться?

«Динамо» нужны еще игроки

Владимир Крикунов после игры с «Металлургом» внезапно передал привет руководству клуба. Тренер сообщил, что надеется до дедлайна на приобретение центрального нападающего и защитника. Это настоящая сенсация, ведь фактически делается заявление, что без двух хоккеистов определенного амплуа он не сможет дать тот результат, который требуется. И, будьте уверены, что в случае неудачи Крикунов долго будет вспоминать о кадровых проблемах, ведь только недавно он прекратил жаловаться на отсутствие Андре Петтерсона, а тот в нынешнем сезоне и не играл за «Динамо». Но сколько Крикунову вообще надо защитников?

Напомним, что относительно недавно «Динамо» пополнил Иван Верещагин, за которого заплатили 15 миллионов рублей, дали контракт Кириллу Лямину, есть ребята в ВХЛ и в МХЛ, но теперь и этого всего мало. Травмирован лишь Михаил Григорьев. Крепкий хоккеист, но не системообразующий.

С центральными еще веселей. В системе Крикунова есть два звена, которым позволено атаковать, и две тройки, которые пашут. Если брать третьего форварда уровня Линдберга или Шипачева, то сразу понадобятся и крайние, которые бы соответствовали его уровню. А их нет. Из творческих остался лишь Владимир Брюквин, но он травмирован, да и к тому же очень нестабилен. Но самое главное, что на внутреннем рынке в это время никого не найти. Еще можно было бы покопаться в Америке или Европе, но тогда будет шестой иностранец. Надо было Тему Пулккинена не менять на Магнуса Пяярви, а просто отдавать за компенсацию, если уж так нужен центральный. Думаю, что требования Крикунова стали сюрпризом и для руководства.

Провал «Салавата»

«Салават Юлаев» провел очередной плохой матч, команда снова не сумела забросить ни одной шайбы сопернику, «Йокерит» отправился в Хельсинки в хорошем настроении. За пять последних матчей команда Томи Лямся забросила всего три шайбы. Едва ли не впервые после поражения тренеру задали вопрос о добровольной отставке, но он ответил весьма странно: «Есть другой выход. Мы продолжим играть в тот же хоккей». Очень интересно. Это и дальше команда будет демонстрировать такую результативность?

Справедливости ради стоит сказать, что матч против финнов был одним из лучших за последний месяц. «Салават Юлаев» много атаковал, имел хорошие моменты, но вратарь соперника был хорош, а хозяевам не хватало последнего усилия.

Отрицать кризис глупо, а то, что у Лямсе есть сложности, очевидно любому. Полное доверие первому звену, которое забирает все игровое время, отсутствие яркого второго звена. Да, там есть Александр Кадейкин, может помочь Дмитрий Кугрышев, но на этом все. С каждым матчем цена ошибки обмена Никиты Сошникова возрастает, и непонятно, как клуб выберется из ситуации. Один из вариантов — хотя бы на время разделить иностранцев, но на это финский специалист пойти не может по разным причинам. Основная, наверное, в том, что сами легионеры против. Стоит ли менять Лямся? Об этом надо подумать, но вообще для таких клубов, как «Салават Юлаев», уже практически не осталось времени на кардинальные изменения. Грубо говоря, если на следующей неделе не найти нового тренера, то дальше нет смысла заниматься поисками. Надо зажмуриться и верить в светлое будущее, что и призывает сделать финн.

Слух

Как водится в нашей лиге, есть команды, которые не попадают в плей-офф, пытаются устроить распродажу, точнее, к ним начинают обращаться по тем или иным хоккеистам «на плей-офф». Правда, такое происходит все реже и реже, но по двум причинам. Самое страшное, что в клубах, завершающих турнир быстрей всех, и нет никого, кто бы мог заинтересовать лидеров, перекос в формировании команды до сих пор критический. Но иногда и клубы отказываются отдавать игроков, так как это уже трудно объяснить спонсорам.

В «Нефтехимике» остался один хоккеист, который действительно считается очень перспективным. Нападающий Павел Порядин не зря приглашается в сборную, он — единственная звезда посредственного клуба. По слухам, им очень интересуется «Ак Барс», а «Нефтехимик» просит за хоккеиста 40 миллионов. Цену оставим за скобками, нижнекамцы могут требовать сколько угодно — их дело. Я только не понимаю, зачем казанскому клубу Порядин? Это не тот хоккеист, который нужен тренеру Дмитрию Квартальнову, да и ставить его просто некуда. Кого он там поменяет на левом фланге? Павел реально не сильней Галиева и Доуса, я сомневаюсь, что эффективней Петрова, никогда не сможет выполнять работу Лукоянова. Да, возможно, Иван Емец уступает Павлу, но иногда слева ставят Даниса Зарипова, не забывайте, что вернется Джастин Азеведо.

Нет-нет, даже думать о приобретении не стоит. Кто уж должен начать переговоры, так это «Салават Юлаев», для них крайний с таким уровнем мастерства станет спасением. Я еще бы понял интерес из Магнитогорска и даже из «Динамо». Но Павлу пора выбираться из Нижнекамска.