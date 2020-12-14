Потолок и пандемия не изменили расклад сил в КХЛ. Итоги первой половины чемпионата

Обзор дня Алексея Шевченко.

Перерыв

В чемпионате КХЛ наступает очередная пауза, правда, не совсем полноценная. На евротуровской неделе пройдет три матча, перенесенных из-за пандемии. Но они не помешают нам оценить турнирную таблицу. Надо признать, что потолок и пандемия не слишком-то сказались на чемпионате. Нет клубов, которые сенсационно выстрелили и имеют шансы устроить взрыв в плей-офф. Радует «Северсталь», они вообще подошли к паузе с пятью победами подряд, но этот рывок не дает им возможности успокоиться, команда даже не ушла из приграничной зоны, одна-две неудачи, и снова все будет очень опасно.

По две команды в конференциях уже завершили турнир. Рижское «Динамо» и «Сочи» на «Западе» не просто сильно отстают от конкурентов, но и своей игрой показывают, что у них не единого шанса попасть во второй этап.

«Спартак» поднимается на 7-ю строчку на Западе, «Барыс» возвращается в Топ-8 на Востоке. pic.twitter.com/904KSCkERt — КХЛ (@khl) December 13, 2020

На «Востоке» доигрывают сезон «Куньлунь» и «Нефтехимик». Из этих четырех команд больше всего поражает деградация нижнекамского клуба. Удивительно, но руководство ничего не меняет, тренеры, которые постоянно жалуются на игроков, работают, словно ничего не происходит. Интриг немного. На «Востоке» «Сибирь» будет бороться до последнего, еще не все потеряно для «Амура», значит, нельзя расслабляться «Торпедо» и «Барысу». При этом даже серия из десяти поражений не особо повредила «Автомобилисту». Они на шестом месте, но даже до третьего не так далеко.

На «Западе» четыре команды будут бороться за три места в восьмерке. Чуть хуже дела у «Витязя», но «Спартак», минское «Динамо» и «Северсталь» — в опасной зоне. С лидерами конференций все понятно. Будет удивительно, если ЦСКА или «Ак Барс» отдадут первое место.

Победа

«Автомобилист» прервал свою ужасную серию из поражений — удалось победить в Магнитогорске. Счет убедительный, возвращает нас к ранней осени, когда команда Билла Питерса боролась за первое место в конференции, но не стоит говорить, что все проблемы решены и от кризиса не осталось следа. Во-первых, что-то случилось с вратарем магнитогорского клуба Юхой Олкинуорой, который начал чудить с первых минут. Во-вторых, команда Ильи Воробьева создала очень много моментов, но не смогла реализовать. В-третьих, не сказать чтобы звенья, собранные тренером, прямо уж хорошо сработали.

Питерс говорит, что ближайшие 7-8 дней будут очень важны для команды, она будет усиленно работать над игрой в численном неравенстве. Местные, видимо, не убедили, что основная проблема — физическое состояние хоккеистов. Но надо работать именно над этим. Возможно, команда прекратит вставать в середине матча и натужно бегать по льду, хотя еще бы понять, кто будет ответственным за подготовку. Герман Титов? Он умеет проводить тяжелейшие летние сборы, после которых, кажется, слишком много травм. Но странно, что Питерс считает, что игра в большинстве решит все вопросы. Ведь что мы видели за эту серию? Если атака начинает помогать обороне, то форвардам не хватает сил выполнять прямые обязанности. А не помогать защите нельзя — соперник наказывает. Но хорошо для «Автомобилиста» то, что они уходят на перерыв после победы. Для психологического состояния это очень важно.

Травма

«Спартак» потерял Йори Лехтеря практически на месяц. Клуб не называет точных сроков восстановления, но, вероятно, до конца года на финна точно не стоит рассчитывать. Легионер набрал 36 очков в 31 матче, его потеря ощущалась даже в воскресной встрече против сочинцев, хорошо, что уровень соперника позволял действовать не на пределе возможностей.

Но после перерыва красно-белых ожидает кошмарный календарь. До праздников команда проведет пять матчей, а соперники как на подбор: «Ак Барс», «Витязь», «Авангард», московское «Динамо». Только 30 декабря будет передышка, так как с рижским «Динамо» надо просто сыграть аккуратней. У Знарка все зависит только от большинства, а потеря первого центра может стать катастрофой. Вы помните, сколько проблем возникло у клуба, когда на площадку не мог выходить Эмиль Юсе? Что делать тренеру? Перевод Широкова в центр — это неплохой ход, но, вероятно, временный. Но, может быть, тренер зря паникует? Остались Илья Зубов, Робин Ганзл, Роман Любимов, Михаил Юньков, Илья Аркалов, Захар Шабловский. Сколько еще нужно хоккеистов, чтобы заменить одного игрока? Однако Знарок на пресс-конференции намекнул, что хотел бы усиления. Зачем вообще нужны тренеры, если можно решать проблему так легко?