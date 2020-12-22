Большой скандал в «Ак Барсе». Один из самых дорогих игроков КХЛ улетел в Канаду и не хочет возвращаться

Казанцы лишились лидера в разгар сезона.

Канадский нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо занимает пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, опубликованном недавно «СЭ». Игрок получает 85 миллионов рублей в год. Но это не остановило его от отъезда в Канаду, куда игрок отбыл с разрешения клуба три недели назад.

Ранее сообщалось, что Азеведо отправился на родину по семейным обстоятельствам — скоро его жена должна родить. Но, по нашей информации, игрок в целом не собирался возвращаться в Россию.

Главная причина отъезда — конфликт с тренером

«Ак Барс» отпустил Азеведо домой на пару недель, рассчитывая, что после этого он вернется в Казань и приступит к тренировкам с командой. У форварда было непростое эмоциональное состояние, которое осложнилось травмой в матче с «Авангардом». После столкновения у Азеведо начались головные боли, и он пропустил следующие несколько матчей. После чего отправился в Канаду.

По нашей информации, главная причина демарша канадского форварда — непростые отношения с главным тренером «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым. В этом сезоне Азеведо играл ниже своего уровня, забросил всего пять шайб, что для самого дорогого игрока команды просто недопустимо. Логично, что игрок получил большую порцию критики от тренера, но был не совсем согласен с ней.

У Квартальнова раньше нередко возникали конфликты с легионерами. Макс Тальбо, с которым он работал в «Локомотиве», разразился критикой в адрес бывшего тренера после ухода из клуба: «Если бы он плохо относился только к ветеранам, но помогал молодежи, это одно, но он не уважал ни тех, ни других, ни иностранцев. Он конкретно бесил».

В прошлом сезоне в «Ак Барсе» Квартальнов не сразу нашел общий язык с лидерами — Зариповым, Лукояновым, но вскоре ситуация нормализовалась, и атмосфера в команде до конца сезона была хорошей. Но в нынешнем из-за нескольких откровенно плохих матчей тренер в резкой форме высказывал недовольство, легионерам также доставалось. Например, несколько матчей в состав не попадал шведский защитник Микаэль Викстранд. Доставалось и Доусу до его результативной серии. Да и в целом обстановка в команде стала напряженной.

Азеведо сам виноват: он сильно сдал

Несмотря на сложную ситуацию в команде и непростые семейные обстоятельства, отказ Азеведо возвращаться удивляет. У игрока есть контрактные обязательства, и он должен понимать, что подставляет команду. В разгар сезона найти равноценную замену одному из лучших легионеров КХЛ непросто. Вот и вынужден «Ак Барс» забирать финского нападающего Харри Песонена, который оказался не нужен «Металлургу».

Азеведо сам заметно сбавил за последний год, и это было заметно даже в прошлом сезоне. Канадца выводили на бросок в большинстве, но он бросал либо во вратаря, либо мимо. А в этом сезоне у него вообще мало что получалось.

При этом в команде есть игроки, которые по сравнению с прошлым сезоном выглядят лучше. Например, Александр Бурмистров, который полезен и в атаке, и в обороне, Станислав Галиев, мощно начавший сезон, и Михаил Глухов. Все они зарабатывают существенно меньше Азеведо, но при этом тащат команду в важных матчах. И это не говоря о супертройке Доус — Да Коста — Тихонов. Им же никто не мешает показывать отличную игру?

Легионерам вообще позволяется очень многое. Еще во времена Зинэтулы Билялетдинова и тройки Секач — Ландер — Азеведо иностранцам прощались любые потери, при том что с остальных спрашивали по полной. И неудивительно, что после такого легионеры думают, что им можно больше, чем остальным.