В «Ак Барсе» объяснили уход Азеведо

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал расторжение контракта с нападающим команды Джастином Азеведо.

«Ни игрок, ни клуб не хотели такого развития событий, однако в сложившейся ситуации мы не смогли найти другого выхода. Мы расстались в хороших отношениях и благодарим Джастина за его вклад в игру команды за все эти годы, желаем преодолеть трудности и вернуться в хоккей», — цитирует Якубова клубная пресс-служба.

Форвард провел в «Ак Барсе» шесть с половиной сезонов, сыграл 420 матчей и набрал 314 (112+202) очков. С этими показателями Азеведо — четвертый бомбардир и третий снайпер в новейшей истории клуба.

В сезоне 2017/18 Джастин вместе с «барсами» выиграл Кубок Гагарина, стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф и был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.