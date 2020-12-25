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В «Ак Барсе» объяснили уход Азеведо

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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал расторжение контракта с нападающим команды Джастином Азеведо.

«Ни игрок, ни клуб не хотели такого развития событий, однако в сложившейся ситуации мы не смогли найти другого выхода. Мы расстались в хороших отношениях и благодарим Джастина за его вклад в игру команды за все эти годы, желаем преодолеть трудности и вернуться в хоккей», — цитирует Якубова клубная пресс-служба.

Форвард провел в «Ак Барсе» шесть с половиной сезонов, сыграл 420 матчей и набрал 314 (112+202) очков. С этими показателями Азеведо — четвертый бомбардир и третий снайпер в новейшей истории клуба.

В сезоне 2017/18 Джастин вместе с «барсами» выиграл Кубок Гагарина, стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф и был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/m/news/20164.html

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