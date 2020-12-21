Азеведо не вернется в «Ак Барс» и не получит компенсацию за разрыв контракта
13:44
По информации «СЭ», нападающий Джастин Азеведо не вернется в «Ак Барс».
Ранее игрок отбыл в Канаду с согласия клуба для решения семейных вопросов.
В настоящее время клуб и игрок ведут переговоры о расторжении контракта. Скорее всего, Азеведо разорвет контракт без получения денежной компенсации.
Контракт Азеведо с «Ак Барсом» действует до конца сезона. В нынешнем сезоне Джастин провел 30 матчей и набрал 22 (5+17) очка.
Азеведо играет в «Ак Барсе» с 2014 года. В сезоне-2017/18 он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина, став самым ценным игроком в плей-офф.
(Артур Хайруллин)
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