КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Азеведо не вернется в «Ак Барс» и не получит компенсацию за разрыв контракта

13:44
Джастин Азеведо. Фото photo.khl.ru
Джастин Азеведо. Фото photo.khl.ru
Теги:

По информации «СЭ», нападающий Джастин Азеведо не вернется в «Ак Барс».

Ранее игрок отбыл в Канаду с согласия клуба для решения семейных вопросов.

В настоящее время клуб и игрок ведут переговоры о расторжении контракта. Скорее всего, Азеведо разорвет контракт без получения денежной компенсации.

Контракт Азеведо с «Ак Барсом» действует до конца сезона. В нынешнем сезоне Джастин провел 30 матчей и набрал 22 (5+17) очка.

Азеведо играет в «Ак Барсе» с 2014 года. В сезоне-2017/18 он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина, став самым ценным игроком в плей-офф.

(Артур Хайруллин)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир