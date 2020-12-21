Азеведо не вернется в «Ак Барс» и не получит компенсацию за разрыв контракта

По информации «СЭ», нападающий Джастин Азеведо не вернется в «Ак Барс».

Ранее игрок отбыл в Канаду с согласия клуба для решения семейных вопросов.

В настоящее время клуб и игрок ведут переговоры о расторжении контракта. Скорее всего, Азеведо разорвет контракт без получения денежной компенсации.

Контракт Азеведо с «Ак Барсом» действует до конца сезона. В нынешнем сезоне Джастин провел 30 матчей и набрал 22 (5+17) очка.

Азеведо играет в «Ак Барсе» с 2014 года. В сезоне-2017/18 он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина, став самым ценным игроком в плей-офф.

(Артур Хайруллин)