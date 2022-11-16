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Сегодня, 11:15

Известного форварда травят в «Спартаке». Изолировали, не платят зарплату, не дают перейти в другой клуб

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Дмитрий Кугрышев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Никита Сошников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Анисимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обзор дня Шевченко.

Конфликт

Нападающий Дмитрий Кугрышев стал очередной жертвой неправильной системы в российском хоккее. Хоккеист, который стал первой и главной жертвой неудачного выступления «Спартака» в этом сезоне, оказался в ситуации, которая противоречит всем нормам регламента и здравого смысла. А защитить его некому. Профсоюз игроков, стащив деньги у спортсменов, исчез, новую организацию возглавить некому, да и доверие к ней будет слабое.

Так что же с Дмитрием? Кугрышева не вносили в список отказов, не выставляли на трансфер, а тихо убрали от команды, запретив тренироваться и посещать раздевалку. Последнее время он работает в «Лужниках» самостоятельно, выходя на лед с группой юниоров (это не молодежная команда, а гораздо ниже). При этом в «Спартаке» намекают, что у хоккеиста нет предложений, но пара звонков рушит эту версию. Кугрышева звали в «Сибирь», «Автомобилист», а сейчас «Витязь» каждый день ждет, когда конфликт завершится и Дмитрий станет свободным агентом. Но почему же ничего не происходит?

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Рассказывают, что один из боссов красно-белых сильно обиделся на Дмитрия по какой-то причине и заявил, что чуть ли не поможет завершить карьеру нападающему. Он отклонял любые предложения по хоккеисту. В итоге вероятные обмены в Новосибирск и Екатеринбург сорвались. Балашихинцы же, по имеющимся данным, никого отдавать взамен Дмитрия не готовы, но согласны принять нападающего с его зарплатой. «Витязь» не доходит до «пола», а новый контракт позволит им соблюсти регламент.

Но самое удивительное в этой ситуации то, что Кугрышеву не платят зарплату в «Спартаке». И это уже повод для соответствующих органов заняться ситуацией. И опять мы возвращаемся к главной теме — нужен профсоюз игроков. Чтобы такие ситуации были исключены в КХЛ. Да, Кугрышев неудачно выступал за «Спартак», но это спорт. Он не крал, не убивал, не нарушал законы. И поступать с ним так неправильно.

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Контракт

То, что Никита Сошников попал на драфт отказов, никого удивлять не должно. Да, «Айлендерс» не заинтересован в его услугах прямо сейчас, но это лишь возможность отправить хоккеиста за практикой в АХЛ. Вряд ли его кто-то возьмет на рынке, тут риск минимальный. Почему-то у нас стали критиковать спортсмена, смеяться над тем, что он куда-то поехал, напрочь забыв, что Сошников отправился в Америку совсем не потому, что считает себя игроком высокого уровня. Семейная ситуация такова, что у него и другого выхода не было. Грубо говоря, предложи ему односторонний контракт какой-нибудь клуб АХЛ, то он бы все равно согласился. А тут знакомый менеджер Лу Ламорелло протянул руку помощи. Минимальные деньги, никакого риска.

Никита Сошников. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Никита Сошников.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Никита в трех матчах за «Айлендерс» не набрал очков, заработал показатель полезности «минус 2», выглядел тускло, но в этом чемпионате чаще всего вообще сидел на трибуне. Но на другое и рассчитывать было нельзя. Сошников неважно смотрелся после перехода в «Авангард». Отчасти потому, что голова была забита другим, отчасти потому, что до сих пор переживает последствия сотрясения, которое получил в играх за «Торонто». Но он вынужден был отправиться за океан, осуждать за это решение не стоит. То, что он поедет в АХЛ — отлично. Сумма контракта не изменится, зато будет возможность поддерживать форму. Кто знает, может, выйдет на свой прежний уровень. Или ситуация в мире изменится и он вернется домой. Не переоценивайте решения «Айлендерс», ничего удивительного не случилось.

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АХЛ

Артем Анисимов продолжает цепляться за шанс остаться в Северной Америке. Хоккеиста до сих пор ждут в «Локомотиве», готовы платить ему приличные деньги, но нападающий не собирается ехать в КХЛ. Ближе к осени он подписал просмотровый контракт с «Филадельфией», но проявить себя не сумел — травма. Для любого другого это стало решающим фактором, но «летчики» не торопились объявлять о том, что отношения с российским хоккеистом закончены. Анисимову дали время подлечиться, а прямо сейчас форвард заключил контракт с фармом из Лихай-Вэлли и проведет там максимум четыре матча.

Джон Торторелла, с которым Анисимов работал в первые годы заокеанской карьеры, верит, что наш спортсмен может помочь команде, которая переживает кризис. Но для этого нужно показать себя в АХЛ, хотя бы убедиться, что минимальные деньги не будут выброшены на ветер. Все же понятно, что Артем вряд ли сможет рассчитывать на какую-то более или менее серьезную сумму контракта.

Артем Анисимов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Анисимов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хоккеист возвращается на 13 лет назад. Он провел полноценный сезон в АХЛ, выступая за «Хартфорд», и тогда началось его восхождение. Нападающий набрал 81 балл в 80 матчах, здорово смотрелся в плей-офф и убедил руководство «Рейнджерс» в том, что готов выступать на высоком уровне. Но сейчас будет сложней. Во-первых, Анисимову уже 34 года. Во-вторых, он не в лучшей форме после травмы. В-третьих, его новая команда «Лихай-Вэлли» — аутсайдер атлантического дивизиона с 5 победами в 11 матчах. Проявить себя все-таки легче с сильными партнерами. Да и календарь на ближайшие четыре игры не самый лучший. Впереди два матча с крепким «Провиденсом», а также с соседями по турнирной таблице «Спрингфилдом» и «Уилкс-Бэрри». Впрочем, и во «Флайерз» вряд ли ждут от Анисимова выдающегося хоккея. Им важно понять, способен ли он закрыть дыры в составе и не навредить.

Артем Анисимов
Дмитрий Кугрышев
Никита Сошников
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Спартак (Москва)
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5 Динамо М 30 16 14 37
6 Динамо Мн 31 14 17 32
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8 Спартак 31 13 18 31
9 Северсталь 30 12 18 31
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