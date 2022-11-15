«Адмирал» — главная сенсация регулярки. В чем секрет команды из Владивостока?

Большой разбор от «СЭ».

Мы часто критикуем КХЛ за отсутствие сюрпризов. И все же хочется спросить — если провал «Ак Барса» и прорыв «Адмирала» — не сенсации, то что это? С первым все давно уже понятно — не перемыл кости Олегу Знарку и его тренерскому штабу только ленивый. А вот про авторский проект Леонида Тамбиева мы говорим незаслуженно мало. Однако еще не поздно исправиться.

Подписание нового тренера = успех в обороне

Могли ли мы представить еще месяц назад, что приморцы, чей бюджет еле-еле перепрыгивает кахаэловский пол зарплат в 315 миллионов рублей, в середине ноября будут идти в первой четверке «Востока»? Разумеется, нет. Если несколько лет назад «морякам», даже несмотря на скромную платежку, удавалось привозить во Владивосток бесхозную перспективную молодежь и неплохих легионеров типа Оскара Бартулиса и Джонатана Блума, то после коронавирусного самоуничтожения в апреле 2020-го и воскрешения из пепла «Адмиралу» пришлось еще сильнее затянуть пояса и окончательно смириться со званием самого бедного клуба лиги.

В прошлом и по совместительству первом сезоне после возвращения в КХЛ на владивостокцев тяжело было смотреть без слез. Еще до начала регулярки новые гендир клуба Александр Ан и спортивный директор Вадим Аверкин пошли на неоднозначный шаг, уволив прямо по ходу летних сборов с поста главного тренера Сергея Вострикова, чьи методы посчитали безнадежно устаревшими.

Александр Андриевский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Чуть дольше своего предшественника задержался белорус Александр Андриевский, с которым «Адмирал» провел пока свои лучшие годы в КХЛ и дважды выходил в плей-офф — ностальгические чувства самому успешному коучу в истории не помогли, и уже в ноябре он покинул Дальний Восток с формулировкой «по собственному желанию». Правда, совсем скоро оказалось, что клуб собственноручно отправил его в отставку и отказался выплачивать положенную по регламенту компенсацию, рассчитавшись с ним только после пинка от КХЛ. Тренерская чехарда прекратилась лишь с судьбоносным назначением Леонида Тамбиева.

В столицу Приморья 52-летний формально тренер-легионер приезжал в статусе сильнейшего тренера ВХЛ. В 2018-м он выиграл чемпионство с петербургским «Динамо», а ровно через год взял Кубок Петрова с карагандинской «Сарыаркой». Причем во втором случае он получил команду в середине сентября, когда казахстанцы шли за пределами зоны плей-офф. Вот и после переезда во Владивосток ему пришлось работать с хоккеистами, с которыми он не проходил предсезонку. Однако в прошлом сезоне чуда не произошло. При Тамбиеве дальневосточники устаканили игру, но не смогли побороться за попадания в кубковую восьмерку.

Кажется, назначая двукратного покорителя «Вышки», тандем Ан — Аверкин впервые понимал, какой тренер попадает к ним руки. Тамбиев никогда не считался апологетом атакующих схем. Его команды редко играли в новомодном витиеватом стиле, предполагающем много свободы и креатива. Вместо мастерства и творчества он всегда делал ставку на вязкую оборону, контратаки, жесточайшую игровую дисциплину и огромное количество заблокированных бросков. Поэтому нынешний состав «Адмирала», который по подбору хоккеистов напоминает неплохую команду ВХЛ, ему вполне подходил для достижения результата.

Достаточно посмотреть на количество блокшотов «моряков», чтобы понять, как именно самоотверженность уроженец Риги возводит на вершину всей своей пирамиды. Если верить данным InStat, в среднем «Адмирал» блокирует больше 15 бросков за матч. Особенно резко возрастают эти цифры в матчах с грандами. Например, в недавнем победном матче со «СКА» хозяева поймали на себя сразу 20 бросков, а в гостевой встрече с привычно активной дома «Сибирью» и того больше — 26. Разумеется, этот магнетизм не гарантирует железобетонные два очка в каждом матче. Но такое количество блоков вкупе с безумной игрой в рамке Никиты Серебрякова, способного стабильно совершать около 30 спасений за матч, зачастую приносит победу.

Фото ХК «Адмирал»

Играют в стиле чехов

Куда большего внимания заслуживает игра «Адмирала» в обороне в целом. Здесь вы вряд ли увидите что-то особенное или новаторское. Тамбиев не изобрел велосипед, не стал новатором — он просто использует то, что работает на протяжении уже многих лет. В этом плане дальневосточники максимально напоминают стереотипную сборную Чехию образца абсолютно любого международного турнира последних лет.

Его команда просто выжигает впятером середину и не дает прорваться в прямоугольник под своими воротами. При такой плотности у соперника есть три варианта. Первый (крайне энергозатратный) — с боем вылазить на перенасыщенный обороняющимися игроками пятак, где крайне сложно в окружении стольких игроков соперника нанести акцентированный выстрел и пытаться затолкать ее с мясом. Даже если у команды напротив есть хорошие силовые нападающие, такая постоянная долбежка в стену на подступах к рамке отнимает очень много сил.

Второй (самый прямолинейный) — поливать вратаря мусорными бросками с периметра и надеяться на подставления, заслоны и добивания. Третий (наиболее прагматичный) — стягивать пятерку «Адмирала» ближе к синей линии, заставляя ее оставлять больше свободного льда под воротами. Однако он не работает, если команда из Владивостока стоит на своем, не выдергивается и продолжает плотно держать середину, попутно находясь на линии броска в постоянной готовности его заблокировать.

Посмотрите на бросковую карту «Трактора» в первом из своих двух спаренных матчах с «Адмиралом» на выезде (0:3). Если соединить условной прямой две точки вбрасывания и от обеих провести еще две параллельные прямые к лицевой линии, то можно увидеть, что из полученного прямоугольника (так называемая зона А) челябинцам удалось нанести всего три броска в створ ворот. Даже если приплюсовать к ним приграничные выстрелы, этого катастрофически мало. А ведь именно из этой зоны забрасывается около 80% шайб.

Бросковая карта «Трактора» в матче с «Адмиралом» (0:3).

Впрочем, чтобы бросить, для начала нужно войти в зону «Адмирала». И сделать это тоже крайне непросто. Команда Тамбиева не убивает активным форчекингом. Вместо этого она частенько откатывается и ставит любимые билялетдиновские «1-4» на своей синей линии. Особенно здорово это видно в моменте с голом Дмитрия Саюстова в ворота СКА.

Никита Гусев, получив передачу от защитника, пытается раскатиться в средней зоне. В это время «Адмирал» ставит «забор» на синей, напрочь отрезает по обоим краям его партнеров и заставляет 97-й номер забрасывать шайбу в угол. Учитывая, что все три нападающих «армейцев» уже находятся в статике, Колби Уильямс без проблем разворачивается и выбрасывает шайбу по борту, отправляя партнеров в быструю контратаку. И посмотрите на время — в откровенный откат владивостокцы играют уже в конце первого периода.

Иногда команда выстраивается по схеме «3 на 2» в средней зоне. Но сути это не меняет. Со стороны кажется, будто «Адмирал» осознанно отказывается от активного и энергозатратного прессинга в чужой зоне, дабы не распыляться и сэкономить силы для глухой обороны в своей зоне. На видео ниже — все те же мучения первого звена СКА при попытке войти в чужую зону и все тот же вброс от Гусева.

Сложно забросить главной сенсации «Востока» не только в равных составах, но и в большинстве. Прямо сейчас меньшинство «Адмирала» с 87% нейтрализации — четвертое во всей лиге. Выше только СКА, ЦСКА и московское «Динамо». И чтобы иметь такой показатель, мало одних лишь самоотверженности и желания бросаться под шайбу. Имея на одного игрока меньше, не выжить без активной работы клюшкой, согласованной «передачи опеки» друг другу над тем или иным нападающим соперника и грамотного перекрытия потенциально опасных коридоров.

В разы активнее «Адмирал» действует в бэкчеке, или, по-русски, при активном отборе со спины на возврате в свою зону. И частенько после таких краж ему удается забрасывать. Например, в мини-серии с «Трактором» такая активность привела сразу к двум шайбам.

«У Леонида Григорьевича агрессивный стиль игры при потере шайбы. Все время нужно «садиться» на чужих игроков, отбирать шайбу, клюшки в стык. Похожий чем-то стиль на систему Боба Хартли. Несложно было подстроиться под такую игру. Нужно идти всегда активно, требовать шайбу и открываться под партнера.

Также тренер требует, чтобы всегда было много бросков. В чужой зоне все стандартно — реализовывать моменты и забивать голы. Тамбиев разрешает поиграть с шайбой, ничего страшного, если ошибешься, так как все понимают, что игра построена на том, что будут и ошибки, будут и красивые моменты", — вспоминал игровой рисунок латвийца Арсений Грицюк, успевший пересечься с ним во время командировки в «Кузню».

Угадали с легионерами

Гораздо удивительнее у Владивостока обстоят дела с атакой. Уютно расположившись в топ-4 конференции, парни Тамбиева занимают четвертое место с конца лиги по количеству заброшенных шайб — всего 59 в 30 матчах — меньше только у бедового «Сочи», кризисного «Спартака» и соседей из Хабаровска. Оттого и не кажется странным тот факт, что 10 из своих 17 побед «Адмирал» одержал с разницей в одну шайбу. Философия проста: «Главное — забить на одну больше, чем соперник».

Еще удивительнее другое — с таким подбором и средними исполнителями в топ-6 в порядке у команды и большинство (19.4%) — десятое место в лиге. Говорят, тут надо отдать должное помощнику Тамбиева Айрату Кадейкину, который последние два года трудился тренером по развитию в «Ак Барсе». Тем не менее без исполнителей нормального уровня отладить работу спецбригад до такого уровня нереально. И здесь надо отдать должное руководству, которое в трудное время смогло заполнить все пять легионерских вакансий и убедить приехать Колби Уильямса, Романа Червени, Михала Криштофа на другой конец света, а также лично Тамбиеву, ездившему в Остраву и уговаривавшему вернуться в КХЛ чеха Либора Шулака, ставшего при нем чуть ли не лучшим двухсторонним защитником лиги. С подачи латвийского коуча оказался во Владивостоке и лучший снайпер команды Николай Елисеев, знакомый тренеру еще по работе в молодежке рижского «Динамо».

Леонид Тамбиев с игроками команды. ХК «Адмирал»

Во многом игра «Адмирала» в нападении строится на двух столпах — неплохом большинстве и частых атаках с ходу. Несколько раз приходилось слышать, что владивостокцы выезжают за счет потрясающей реализации своих моментов. Все эти разговоры отчасти миф: нынешний «Адмирал» действительно и по статистике (18-е место), и по собственному ощущению в равных составах — одна из самых мало создающих команд лиги. Однако говорить о каком-то бешенном проценте реализации с 7% сложно. Секрет в том, что с таким бетоном сзади вполне хватает своих двух-трех шайб для победы.

Глобально главный вопрос в том, как долго «Адмиралу» на фоне бесконечных перелетов и смен часовых поясов будет хватать заложенной летом функциональной базы и быстрых ног, без которых играть в такой рабочий хоккей невозможно. Если раньше добрать «физику» можно в евротуровских паузах, то теперь такая возможность у всех команд лиги осталась лишь в середине декабря.

Немало упирается в методы самого Тамбиева. Латвийский специалист не любит, когда на него навешивают ярлык жесткого тренера-тирана, предпочитая характеризовать себя словом «требовательный». Если некоторые коллеги все чаще стараются раскрепощать хоккеистов убеждением, то он делает все, чтобы настроить их на максимальную концентрацию и хождение по струнке, не гнушаясь использовать простую психологическую накачку.

Один из знакомых хоккеистов, поигравший у него в ВХЛ, рассказывал, как за глаза рижского тренера в шутку называли гауляйтером, а о его послематчевых разборах в хоккейных кругах ходят легенды с пометкой «18+». Пока ему удается полностью управлять командой и раздевалкой. Но что будет, если она устанет от постоянной жизни «в казарме» и перестанет быть восприимчивой к крику? Однако предпосылок к этому сейчас нет, а главное — это не отменяет простого факта — за его скромным и собранным из остатков трансферного стола «Адмиралом» приятно и интересно наблюдать.