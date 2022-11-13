Из детского тренера в элиту — за три года. Стремительная карьера нового рулевого «Спартака»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

Игорь Гришин официально утвержден главным тренером «Спартака». Невероятная карьера у человека. На высоком уровне, если брать в расчет три главные лиги страны, Гришин проработал не так много. Сезон в «Толпаре», неполный чемпионат в «Рязани», два месяца в «Химике». И уже КХЛ. То есть фактически специалист получает «Спартак», ничего не выиграв в карьере, имея лишь локальные успехи. Какие? Его «Толпар» вышел в полуфинал МХЛ сезона-2020/21, где уступил будущему обладателю Кубка Харламова «Динамо». Но весь сезон уфимцы показывали такой зрелищный и интересный хоккей, что не хотелось пропускать матчи. Летом 2021 года Гришин ушел из клуба, ходили разговоры, что не сошелся взглядами на состав с одним из руководителей «Салавата Юлаева».

Поехал работать в первенство Москвы, а затем неожиданно оказался в «Рязани». Этот клуб Высшей лиги славится тем, что через него за сезон проходит пять десятков хоккеистов, игрокам предлагают зарплату в 30 тысяч рублей, а команда прекращает решать какие-то задачи через пару недель после старта. Но Гришин не хотел сидеть дома. Пусть непростые условия — это все равно работа. В плей-офф выйти не получилось, но этого не смог бы сделать никто. Однако команда стала играть довольно весело и совсем не напоминала аутсайдера по качеству хоккея.

Летом тренер переехал в Воскресенск. В Подмосковье совсем другой подбор игроков. И пусть на стабильный состав рассчитывать не приходилось, парни, переезжающие в фарм-клуб «Спартака», неожиданно превращались в творческих личностей, получающих удовольствие на площадке. Нет сомнений, что свои принципы Гришин продолжит проповедовать и в «Спартаке». Иначе работать не умеет, да никогда и не пробовал. Как только хоккеисты осознают, что им можно больше, чем обычно, так и игра у красно-белых наладится. Уверен, что команда будет действовать красиво. Лишь бы не начали спрашивать за результат с первых секунд работы.

Дебют

Прошлой ночью нападающий Клим Костин дебютировал в НХЛ за «Эдмонтон». Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» продолжает вариться в Северной Америке, несмотря на отсутствие перспектив. Климу дают только маленькие контракты, уже очевиден и потолок форварда, которому будет трудно пробиться выше третьего звена, но Костин все равно на что-то надеется. Возможно, его карьера развивалась бы чуть иначе, если бы уроженец Пензы осознал свою роль в хоккее, но Клим постоянно считает, будто тренеры и менеджеры его недооценивают и не видят потенциал.

Сам хоккеист наверняка видит себя в роли форварда в топ-6, отсюда и проблемы. Например, в «Сент-Луисе» устали бороться с вечным недовольством хоккеиста, тренер на пресс-конференциях возмущался тем, как работает игрок, и в начале октября Костина отправили в «Эдмонтон». Менеджеры «Блюз» готовы были на любые условия, чтобы избавиться от проблемного актива. Им, вероятно, и не нужен был защитник Дмитрий Саморуков, но важно было отправить подальше Клима.

Костина сразу перевели в «Бейкерсфилд», где он довольно быстро включился в работу. В первом официальном матче АХЛ подрался, во втором — набрал первые очки, в третьем — забил. Не сказать, что он стал лидером «кондоров», но заслужил право сыграть в НХЛ за «Ойлерз».

Но вряд ли первый матч добавил настроения и мотивации. Восемь с небольшим минут в игре против «Флориды», ни большинства, ни меньшинства, жалкие 10 смен в матче, с длительными паузами между ними. Он, конечно, старался, бегал, но что покажешь, когда постоянно «холодный»? Беда в том, что и в «Эдмонтоне» он вряд ли пробьется выше третьего звена, это практически невозможно — просто изучите состав команды. Поможет лишь какое-то чудо. Но, судя по первой встрече, тренер канадцев тоже не увидел нечто такого в Костине, что заставило бы ему доверять. Непонятно, изменится ли что-то до конца контракта.

Гол

В субботу сразу два хоккеиста КХЛ забросили свои первые шайбы в сезоне. В Балашихе сухую серию прервал форвард «Витязя» Виталий Попов. Нападающий не мог забить 21 матч, но, честно говоря, волновало это немногих. Например, когда Виталий в раздевалке поинтересовался у своих партнеров по поводу своей сухой серии, то некоторые очень удивились, что она вообще существовала. Попов — форвард оборонительного плана, от которого и не ждут заброшенных шайб. Виталий скорее разрушитель, хотя сам переживал из-за того, что никак не получалось в атаке. Говорит, что хотя внешнего давления и не было, но внутренне было непросто.

Днем отличился и рекордсмен КХЛ по матчам без шайб с начала сезона Валентин Пьянов. Форвард «Сибири» не просто пробил вратаря соперников, но забросил победную шайбу СКА, так что его успех вдвойне значим. Уроженец Новосибирска, но воспитанник омской школы хоккея летом считался хоккеистом топ-звена. Это как раз говорит о новосибирцах как о клубе, у которого довольно скромные цели и задачи. Пьянов неплохой центральный, но с двумя большими недостатками. Во-первых, очень медленный. Нет-нет, нападающий везде успевает, дело не в скорости перемещения, а в скорости принятия решений. Ему нужно чуть больше времени, чтобы сделать правильный выбор на льду.

Боб Хартли, работавший с Валентином в «Авангарде», постоянно указывал на эту проблему, требуя быстрее принимать решения. Во-вторых, у Валентина напрочь отсутствует здоровая агрессия. Слишком добрый центральный — проблема для команды, где требуется брать очки в любом матче. Пьянов не забивал 30 игр, потерял место в первом звене и был уже в третьей тройке. Ничего удивительного: не пошло с самого начала, стал себя грызть, а перенести недовольство на лед, воплотить его в спортивную злость Пьянов не умеет. Но, может быть, теперь будет иначе. Отныне же худший показатель с начала сезона у Никиты Тертышного из «Трактора». Он не может забить 29 матчей. Настоящий кошмар для хоккеиста, который в прошлом сезоне отличился 22 раза.