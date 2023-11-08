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Сегодня, 13:00

«Хоккей пока не надоедает, но все когда-то заканчивается». Якупов — о возвращении в родной клуб

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист «Нефтехимика» Наиль Якупов.
Наиль Якупов.
Фото ХК «Нефтехимик»
Первый номер драфта-2012 — о карьере и планах на будущее.

— Перед сезоном казалось, что ваш переход в «Нефтехимик» — хороший способ заколотить 30-40 голов, а затем вернуться в топ-клуб. Как вы относитесь к этому этапу сейчас?

— Отношусь спокойно. Поначалу переживал, но потом влился. Может быть, больше времени потребовалось на это, чем надо было изначально. В итоге я абсолютно нормально все принял, да и меня тоже приняли. Все комфортно, я дома. В какой-то момент даже ощутил себя в детстве. Получаешь удовольствие от игры. Тут мне дают возможность делать то, что ты умеешь и любишь. Не зажимают ни в какие рамки. Да, иногда мы, что называется, гадим в обороне. Но то, что было в начале сезона, не сравнить с тем, что сейчас. Думаю, не только я, но и многие ребята, которые пришли в команду, получают удовольствие от процесса. То есть ощущения внутри схожи с теми, что мы испытывали от хоккея в детстве и юности.

Мне надо выстрелить, потом видно будет, поеду ли я после этого в топ-клуб или нет.

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— То есть это не главное?

— Нет, мне будет 30 лет. Я уже наездился, хочется стабильности. Хоккейная карьера не такая длинная. Постоянные переезды — не всегда хорошо.

— Вы недавно на трамвае ездили. Впервые увидели трамвай?

— Нет, часто так делали. Например, в прошлом году с другом. Иногда пользуюсь общественным транспортом, помню все маршруты автобусов и трамваев.

Хоккеист «Нефтехимика» Наиль Якупов.
Фото ХК «Нефтехимик»

— Какой трамвай идет от вашего дома до стадиона?

— Я все детство ездил на автобусе. Шли 15-й и 27-й.

— Встречались ли в карьере случаи, когда «вратарь из ниоткуда» становится лидером команды КХЛ? Как это произошло с вратарем «Нефтехимика» Долгановым.

— Не вспомню такого. Бывало, люди приходили, хорошо проводили пару игр, но потом все равно возвращали основного вратаря. А наш Долганов играет, все у него идет хорошо, тьфу-тьфу-тьфу.

— Говорят, что он еще не адаптировался в КХЛ. Не в смысле игры, а в смысле поведения. Скромно себя ведет.

— Думаю, если начнет вальяжничать, ему сразу по шапке прилетит. И не от лидеров команды, а от людей выше. Он сам по себе скромный пацан. Довольно давно с нами в коллективе. И сейчас ведет себя так, как и вел себя изначально.

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— Может быть, до сих пор не верит, что он уже в КХЛ?

— Думаю, уже поверил. Он работящий, готовится, раньше приходит на тренировки. На льду к нему уже относятся не как к молодому, а как к зрелому игроку.

— Испытываете ли вы давление, касающееся успехов в личной статистике?

— Да ну, какое давление? Играем в хоккей, нас в команде много. Сколько можно уже испытывать давление?

— Не хочется, чтобы ваша карьера пошла по нисходящей. 30 лет — это не возраст.

— Возраст тут ни при чем. Хоккей меняется, возрастают скорости. Самое главное, мне не надоедает. Я люблю приходить раньше на стадион, готовиться к тренировкам, играм. Нет такого, что меня что-то раздражает. В 35-37 лет ты все равно еще молодой, но конкуренция, болячки, тебе все равно приходится соответствовать. Рано или поздно все когда-то заканчивается.

— Что планируете делать?

— Путешествовать.

— Путешествия — это трата денег. А как их зарабатывать?

— Да вроде бы нормально уже заработал.

Фото ХК «Нефтехимик»

— Это пока зарплата приходит стабильно.

— Да, поэтому в свободное время ты должен заниматься чем-то еще. Я не говорю про бизнес или инвестиции, но сейчас есть моменты, над которыми я работаю. Готовлю подушку безопасности.

— Ну а чем конкретно будете заниматься? Кто-то после карьеры пошел в СМИ. Кто-то — в тренеры.

— Пока у меня нет постоянных увлечений, чтобы я целиком туда смог погрузиться. Это приходит не внезапно.

— Может быть, станете скаутом?

— Были мысли дальше связать себя с хоккеем, но сейчас вроде бы их и нет. Пока не испытываю такого желания. Детским тренером — нет. Скаутом — не знаю.

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— Менеджером?

— Кажется, что это легко, когда наблюдаешь со стороны. Смотришь хоккей, изучаешь статистику других игроков, делаешь выводы. Но когда ты приступаешь к делам, то все оказывается не так просто. Много подводных течений. Агенты постоянно названивают. Чтобы быть скаутом, надо все время куда-то летать. Надо ли мне это сейчас, я не знаю. Еще лет пять есть подумать.

— С какой страны начнете путешествовать?

— С Турции. Был в Стамбуле с родителями, маленький. Сейчас хочу поехать снова, побывать на экскурсиях. Никогда не был в Италии. Несколько лет назад сделал визу, купил билет, оплатил отель, но шенген оказался уже просрочен. Вообще хочу каждое лето посещать две новые страны. Хочется только, чтобы на планете был мир.

Наиль Якупов
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
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