Десять лет самому провальному драфту НХЛ. Якупов так и не стал звездой, а перспективный канадец попал в «Куньлунь»

Почти все таланты не реализовали себя.

2012-й год для некоторых генеральных менеджеров клубов НХЛ запомнится надолго. Тем летом процедура драфта полностью оправдала статус лотереи, в которой многим достались несчастливые билеты. Десятка лучших игроков первого раунда, возможно, оказалась самой невзрачной в XXI веке, а канадец Гриффин Райнхарт не сумел провести даже 50 матчей в лиге и завершил карьеру в 28 лет.

Первый номер: Наиль Якупов, нападающий, Россия

Клуб: «Эдмонтон»

Матчи в НХЛ: 350

Очки: 136 (62+74)

Наиль Якупов. Ярослав Неелов

Якупов стал третьим хоккеистом из России, которого выбрали под первым номером (Илья Ковальчук, 2001, и Александр Овечкин, 2004), но добиться такого карьерного успеха у Наиля не получилось. За шесть сезонов в НХЛ форварду ни разу не покорился рубеж в 40 очков, а его странствие по лиге закончилось незапоминающимися остановками сперва в «Сент-Луисе», а затем в «Колорадо».

Если бы тогда боссы «Эдмонтона» могли заглянуть в будущее, то сильно расстроились бы игнорированию Андрея Василевского, ушедшего под 19-м номером в «Тампу». «Якупов будет звездой НХЛ, он в одиночку способен решать исход матчей», — писали о российском юниоре в 2012-м. В итоге дебютный сезон стал для него едва ли не лучшим в своей непродолжительной заокеанской карьере.

Второй номер: Райан Мюррей, защитник, Канада

Клуб: «Коламбус»

Матчи в НХЛ: 432

Очки: 128 (15+113)

Райан Мюррей. Фото Global Look Press

Талантливый канадец подавал большие надежды, но склонность к травмам не позволила Райану выйти на ожидаемый уровень. За девять сезонов в НХЛ ему удалось провести лишь один полноценный регулярный чемпионат. Зато судьба улыбнулась Мюррею летом 2021-го, когда он подписал контракт с «Колорадо».

«Райан — эффективный защитник, способный поддержать атаку, проводить много времени на площадке и обеспечить активное движение шайбы на синей линии. Его опыт усилит нашу команду, и нам это нравится», — говорил тогда генеральный менеджер клуба Джо Сакик. Однако определяющей частью команды Мюррей так и не стал. В регулярке он провел всего 37 матчей, а в плей-офф — ни одного. Чемпионский перстень Райан получил, но ждали от него большего. В том числе и в «Коламбусе», где он провел семь сезонов.

Третий номер: Алекс Гальченюк, нападающий, США

Клуб: «Монреаль»

Матчи в НХЛ: 643

Очки: 354 (146+208)

Алекс Гальченюк. Фото Global Look Press

Американский форвард с белорусскими корнями окончательно превратился в одного из главных путешественников лиги и успел поиграть уже в шести клубах. Кажется, что для него это еще не предел. Гальченюк способен выдавать яркие игровые отрезки, но ни о какой стабильности в его действиях не может быть и речи.

Лучшим в карьере для Алекса стал сезон-2015/16, когда в составе «Монреаля» он набрал 56 (30+26) очков в 82 матчах. Сейчас спрос на него настолько упал, что в сентябре прошлого года «Аризона» предложила игроку сперва лишь пробный контракт. В этом сезоне Гальченюк выдал за «Койтис» 23-матчевую безголевую серию, и очевидно, что свой потенциал в НХЛ ему уже не удастся оправдать. 28 лет — неплохой возраст, но своего потолка развития форвард, вероятно, достиг.

Четвертый номер: Гриффин Райнхарт, защитник, Канада

Клуб: «Айлендерс»

Матчи в НХЛ: 37

Очки: 2 (0+2)

Главный провал той драфт-лотереи. К счастью для болельщиков «Айлендерс», клуб успел опомниться и через три года прямо на драфте обменял защитника в «Эдмонтон». «Островитяне» получили 16-й и 33-й пики, заполучив таким образом Мэттью Барзала. А вот Райнхарт в итоге просто сдулся и в 28 лет бесславно закончил игровую карьеру.

В сезоне-2019/20 защитник подписал контракт с «Куньлунем», сыграл в КХЛ 33 матча и записал на свой счет 2 (0+2) очка. Затем Райнхарт отправился играть в Германию, а его последней остановкой стал «Белфаст» из чемпионата Великобритании. Карьера Гриффина может стать отличным пособием для молодых игроков, которым по каким-то причинам не хватает мотивации для постоянной работы над собой.

Пятый номер: Морган Райлли, защитник, Канада

Клуб: «Торонто»

Матчи в НХЛ: 654

Очки: 373 (69+304)

Морган Райлли. Фото Global Look Press

Лучший бомбардир первой десятки того драфта. На суперзащитника не претендует, но может классно обострять игру в атаке, быть полезным на синей линии и считается важной частью большинства «Торонто». В клубе довольны Морганом, и в октябре прошлого года канадец продлил контракт с «Листьями» на восемь лет с кэпхитом 7,5 миллиона долларов за сезон. По нынешним меркам — очень адекватное соглашение.

Кроме того, Райлли стал всего лишь третьим защитником, забившим 20 голов за сезон в истории «Мэйпл Лифс». У Моргана нет по-настоящему мощного щелчка, зато искусство исполнения кистевого броска находится на отличном уровне. В его активе уже девять сезонов за «Торонто» и есть все шансы стать одной из легенд великого клуба.

Шестой номер: Хампус Линдхольм, защитник, Швеция

Клуб: «Анахайм»

Матчи в НХЛ: 592

Очки: 227 (57+170)

За почти девять сезонов в составе «Дакс» стал по-настоящему своим парнем в калифорнийском клубе, но в марте этого года «Утки» обменяли Хампуса в «Бостон». «Мишки» сразу же дали Линдхольму контракт на восемь лет с кэпхитом 6,5 миллиона долларов.

Практически любой шведский защитник в большинстве случаев — синоним знака качества. Приставка «элитный» вряд ли применима к Хампусу, но его карьера в НХЛ развивается не самым плохим образом. У шведа отличные шансы стать важным элементом «Бостона», чья система практически всегда была завязана на качественной обороне. За эти деньги, можно даже сказать, «Бостону» подвернулась удача. 28-летнему игроку еще есть куда расти, а определенную планку стабильности он держать умеет. За карьеру в НХЛ показатель полезности у Хампуса составляет «+84».

Седьмой номер: Мэтт Дамба, защитник, Канада

Клуб: «Миннесота»

Матчи в НХЛ: 519

Очки: 222 (75+147)

Мэтт Дамба. Фото Global Look Press

Болельщики «Уайлд» любят Мэтта. Он один из самых веселых парней в раздевалке, один из главных активистов НХЛ по борьбе с расизмом, хороший друг Кирилла Капризова, но назвать его незаменимым защитником точно не получится.

Уже неоднократно ходили слухи о его обмене, но Билл Герин в этом вопросе никуда не торопится: «Если говорить о возможном обмене Мэтта, мне не нужно никуда спешить. Нам нравится этот парень, и мы очень довольны им. Но, как я уже говорил, я никому ничего не обещаю. Я достаточно хорошо знаю этот бизнес с точки зрения игрока и не хотел бы давать пустых обещаний». Контракт Дамбы с кэпхитом 6 миллионов долларов заканчивается в конце следующего сезона.

Восьмой номер: Деррик Пулио, защитник, Канада

Клуб: «Питтсбург»

Матчи в НХЛ: 213

Очки: 52 (8+44)

Одна из самых интересных ситуаций, связанная с этим защитником, произошла в ноябре 2015 года, когда Пулио был задержан полицией за ссору с таксистом в пьяном виде. В «Питтсбурге» нового Летанга из него не получилось, и он постоянно курсировал между фарм-клубом и основной командой.

В чемпионском сезоне-2015/16 канадец провел 22 матча в регулярном чемпионате и два раза сыграл в плей-офф. После трех лет в Пенсильвании Деррик стал путешествовать по клубам лиги, а в прошлом сезоне сыграл два матча за «Вегас» и девять за «Сиэтл». Очевидно, что в 2012-м на своем домашнем драфте «Питтсбург» с первым выбором не угадал.

Девятый номер: Джейкоб Труба, защитник, США

Клуб: «Виннипег»

Матчи в НХЛ: 597

Очки: 257 (62+195)

Джейкоб Труба. Фото Global Look Press

В «Виннипеге» Труба был важнейшим игроком обороны, но его финансовые аппетиты стали серьезной проблемой для канадского клуба. «Обмен Джейкоба — необходимый шаг. Хотелось бы, чтобы в нашей платежной ведомости было больше места, чтобы дать им то, что они заслужили. Но существует жесткий потолок зарплат, таковы реалии. Мы видели, как развивается Труба, он добился большого прогресса. Он выкладывался на полную ради команды на протяжении шести лет. Мы желаем ему всего наилучшего», — говорил летом 2019-го генеральный менеджер «Виннипега» Кевин Чевелдэйофф.

Взамен «Джетс» получили защитника Нила Пионка и 20-й пик драфта-2019, а Труба подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов в год. Жесткий американец может в любой момент удалиться и подвести свою команду, но в плане самоотдачи к нему нет никаких вопросов.

Десятый номер: Слэйтер Кукку, защитник, Канада

Клуб: «Тампа-Бэй»

Матчи в НХЛ: 186

Очки: 34 (8+26)

В свое время был перспективным атакующим защитником, но травмы очень сильно помешали его карьере. При таких раскладах на фоне мощной конкуренции в «Тампе» нет ничего удивительного, что Слэйтер остался в тени партнеров. В январе 2019-го «Лайтнинг» обменяли Кукку в «Чикаго» и получили взамен Яна Рутту. Перезагрузить карьеру у канадца так и не вышло. В прошлом сезоне он провел 19 матчей за «Эдмонтон». Стив Айзерман однажды грустно пошутил, что будь у Слэйтера третье плечо, он бы травмировал и его.

Полный список первого раунда:

11. Филип Форсберг (нападающий, Швеция). «Вашингтон»

12. Михаил Григоренко (нападающий, Россия). «Баффало»

13. Радек Факса (нападающий, Чехия). «Даллас»

14. Земгус Гиргенсонс (нападающий, Латвия). «Баффало»

15. Коди Сиси (защитник, Канада). «Оттава»

16. Том Уилсон (нападающий, Канада). «Вашингтон»

17. Томаш Хертл (нападающий, Чехия). «Сан-Хосе»

18. Теуво Теравяйнен (нападающий, Финляндия). «Чикаго»

19. Андрей Василевский (вратарь, Россия). «Тампа»

20. Скотт Лоутон (нападающий, Канада). «Филадельфия»

21. Марк Джанковски (нападающий, Канада). «Калгари»

22. Олли Мяяття (защитник, Финляндия). «Питтсбург»

23. Майкл Мэтсон (защитник, Канада). «Флорида»

24. Малкольм Суббан (вратарь, Канада). «Бостон»

25. Джордан Шмальц (защитник, США). «Сент-Луис»

26. Брендан Гонс (нападающий, Канада). «Ванкувер»

27. Хенрик Самуэльссон (нападающий, США). «Финикс»

28. Брэди Шей (защитник, США). «Рейнджерс»

29. Стефан Матто (нападающий, США). «Нью-Джерси»

30. Таннер Пирсон (нападающий, Канада). «Лос-Анджелес»

Михаил Григоренко и Наиль Якупов. Динара Кафискина

К сожалению, еще одним российским игроком того драфта, у кого не задалась карьера в НХЛ, стал Михаил Григоренко. После трех невзрачных сезонов «Баффало» обменял нападающего вместе с Никитой Задоровым в «Колорадо», как часть сделки по Джейми Макгинну и Райану О'Райлли. В Денвере у форварда дела стали немного лучше, но говорить о существенном прогрессе не приходилось, и последовал отъезд домой. В сезоне-2020/21 Михаил решил вернуться в НХЛ, однако игра в «Коламбусе» его не сильно вдохновила.

«Я хотел поехать — съездил. Конечно, год получился немного скомканным из-за коронавируса. А так, что жалеть? Рад, что съездил. Не все получилось, но было и много положительных моментов. Почему решил все-таки вернуться в ЦСКА? В «Коламбусе» не было необходимого доверия. А всегда хочется получать удовольствие от игры. И в тот момент я подумал, что в ЦСКА больше возможностей использовать свои сильные качества», — говорил Григоренко после очередного возвращения в Россию. Всего в НХЛ на его счету 249 матчей и 76 (26+50) набранных очков.

Драфт НХЛ-2012 сложился необычным образом. Первый раунд, особенно его первая десятка, оказался довольно противоречивым, при этом на поздних этапах лотереи были выбраны очень сильные игроки. Голкиперы Фредерик Андерсен и Коннор Хеллибайк ушли под скромными 87-м и 130-м номерами, а защитники Колтон Парейко и Джейкоб Слэвин — под 86-м и 120-м. Впрочем, работа скаутов и генменеджеров тем и интересна. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Вся эта непредсказуемость и делает каждый драфт НХЛ таким интересным и ожидаемым.

Лучшие бомбардиры первого раунда драфта-2012

1 — Филип Форсберг, 469 (220+249) очков

2 — Томаш Хертл, 387 (181+206)

3 — Морган Райлли, 373 (69+304)

Лучшие снайперы

1 — Филип Форсберг, 220

2 — Томаш Хертл, 181

3 — Алекс Гальченюк, 146

Лучшие ассистенты

1 — Морган Райлли, 304

2 — Теуво Теравяйнен, 251

3 — Филип Форсберг, 249

Лидеры по количеству сыгранных матчей

1 — Морган Райлли, 654

2 — Том Уилсон, 647

3 — Алекс Гальченюк, 643

Лидеры по количеству штрафных минут

1 — Том Уилсон, 1221

2- Джейкоб Труба, 468

3 — Мэтт Дамба, 318