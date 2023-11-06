Невероятная развязка в суперматче: «Спартак» выиграл у СКА за секунду до сирены!
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Хайруллин — 2 (Воробьев, Толчинский), 7:33 — 0:1. Порядин — 12 (бол., Голдобин, Чайковски), 11:47 — 1:1. Кадейкин — 2 (Пашнин, Гальченюк), 44:14 — 1:2. Порядин — 13 (Голдобин), 50:38 — 2:2. Беляев — 2 (Галимов), 59:59 — 3:2.
Вратари: Рибар — Серебряков.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 41 (8+17+16) — 23 (9+5+9).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
6 ноября. Москва. «Мегаспорт». 9082 зрителя.
Победа над «Витязем» должна была немного успокоить СКА, который за два месяца регулярного чемпионата не смог найти свою игру. Конечно, в Балашихе не все было идеально, но после чувствительного поражения от «Авангарда» два очка были важнее. А игра с, пожалуй, самой мощной командой «Запада» в этом сезоне — «Спартаком» — должна была стать хорошей проверкой. И начали ее гости неплохо.
Марат Хайруллин перед началом сезона был назначен капитаном СКА и в первой же игре против московского «Динамо» (2:1) забросил победную шайбу. Но после этого игра у моего однофамильца разладилась, его перевели из капитанов в ассистенты, а окончательно невезение подкралось в Новосибирске, где шайба после броска одноклубника Никишина неудачно попала в челюсть. Как итог — пропущенный месяц. И вот в игре со «Спартаком» Хайруллин смог преодолеть черную полосу, первым разобравшись в сутолоке на чужом пятаке.
Ударная тройка «Спартака» с начала сезона наводит ужас на всю лигу, и оставаться в меньшинстве против Николая Голдобина и партнеров крайне опасно. Особенно втроем. Чтобы реализовать преимущество в два игрока, выигравшему вбрасывание Морозову, Чайковски, Голдобину и нанесшему завершающий бросок Павлу Порядину потребовалось всего шесть секунд.
Если в первом периоде у СКА было небольшое преимущество, то во втором инициатива полностью перешла к хозяевам. «Спартак» подолгу контролировал шайбу, но реализовать свои моменты не мог — кураж поймал Никита Серебряков. А в начале третьего периода армейцы и вовсе вышли вперед: Кадейкин удачно сыграл на добивании на пятаке.
Развить успех СКА мог совсем скоро, но убежавший один на один с Рыбаром Бардаков забыл бросить. Наказание последовало незамедлительно — Порядин получил шайбу от Голдобина на входе в чужую зону и хлестко бросил с кистей в дальний угол.
Казалось, игра уверенно идет в овертайм, и такой исход вряд ли можно было бы назвать разочарованием для обеих команд. Но когда зрители уже готовились к дополнительной пятиминутке, СКА зачем-то сделал проброс. На видеокубе горели цифры — 1,9 секунды до конца третьего периода. Выигравший до этого 8 из 11 вбрасываний центрфорвард СКА Кадейкин вчистую проиграл борьбу на точке Галимову, а подоспевший к шайбе Беляев точно бросил в ближний угол.
По моей информации, трансфер Беляева в межсезонье из «Ижстали» стоил «Спартаку» три миллиона рублей. И пусть какое-то время 24-летний форвард провел в ВХЛ, сейчас он может чувствовать себя настоящим героем. У Беляева есть снайперский талант, который он в прошлом сезоне подтвердил в «вышке»: 24 гола в 49 матчах. А теперь он уже приносит победу «Спартаку».
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