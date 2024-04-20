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Сегодня, 11:00

«Меня вытащили с того света». Великий динамовец Александр Мальцев — о себе в 75

Мальцев оценил результаты московского «Динамо» в сезоне КХЛ-2023/24
Александр Кружков
Обозреватель
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Александр Мальцев на трибуне хоккейной арены в 2021 году
Александр Мальцев на трибуне в 2021 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — один из лучших игроков в истории отечественного хоккея, экс-форвард московского «Динамо» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев, которому сегодня исполнилось 75.

Александр Могильный, Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов. Могильный, Гончар, Мальцев, Михайлов. Кто из звезд нашего хоккея попадет в Зал славы в Торонто?

1 — Как здоровье, Александр Николаевич?

— Да нормально, тьфу-тьфу. Живу за городом, каждое утро начинаю с прогулки. 40 минут. Вечером еще столько же. В любую погоду! Ну и о хоккее, конечно, не забываю. Много матчей смотрю. В этом сезоне был на всех играх с участием «Динамо». Кроме одной — из-за того, что на пару дней положили в госпиталь.

2 — Вы же в 2020-м перенесли тяжелейшую операцию...

— Проблемы начались раньше — когда обнаружили онкологию. Сначала лежал в Боткинской. Вскоре выяснилось — нужно срочно оперировать. Отправили в Германию.
В общей сложности провел там почти три года, лишь ненадолго возвращаясь в Россию. Было несколько операций. Меня реально вытащили с того света. Семь месяцев в искусственной коме! Потом долгая реабилитация.

Хоккеист Александр Мальцев на тренировке сборной СССР в 1973 году
Александр Мальцев на тренировке сборной СССР в 1973 году.
Фото Олег Неелов

3 — Натерпелись.

— Ну что ж поделаешь. У Михаила Евдокимова был изумительный монолог — «Судьба». Так и здесь. Судьба... По-другому не скажешь.

Из трех лет, проведенных на больничной койке, года полтора вообще как в тумане. Почти ничего не помню. Но выкарабкался, наступила ремиссия. Огромная благодарность моему старому товарищу Алишеру Усманову. Он дал мне вторую путевку в жизнь. Нашел хорошую клинику, все оплатил. Цены-то в Германии о-го-го!

Я и до этого летал туда пару раз. У меня же еще спина болит. Третий и четвертый позвонки стерлись от нагрузок. От операции отказался, лечили консервативно. Тоже при финансовой поддержке Усманова. Мне не только он помогал, но и Андрей Сафронов, и родное «Динамо». Всем большое спасибо!

Про Сафронова вообще могу сказать только хорошее. Сужу по успехам родного «Динамо». Когда команда два года подряд брала Кубок Гагарина, это были незабываемые впечатления. А теперь мы каждую весну огорчаемся, потому что даже в медали не попадаем. Хотя возможности есть. Теперь пишут, что Сафронов может уйти. Но это будет неправильно — потерять такого человека. Он же знает, что такое Кубок Гагарина в раздевалке «Динамо». Его опыт был бы полезен сегодняшней команде.

Алексей Кудашов с&nbsp;хоккеистами &laquo;Динамо&raquo;. Кудашов заслужил еще один шанс в «Динамо». Вылет из плей-офф не должен перечеркнуть успешную регулярку

4 — Давайте о хоккее. Какую оценку поставите «Динамо» за этот сезон?

— Четверку. Было много ярких матчей, выиграли регулярный чемпионат. Жаль, из плей-офф быстро выскочили. Возможно, победа в Кубке континента чуть-чуть расслабила ребят. Спижонили, подумали, что пройдут Челябинск без особых проблем. Соперник за такое отношение наказал.

Я, кстати, не сомневался, что выйдем в следующий раунд. Немножко недооценил «Трактор». А команда крепкая, боевая. «Динамо» же разочаровало. Особенно игрой в обороне. Плюс вратари не выручили.

5 — В Алексея Кудашова еще верите?

— Да. Для меня он уже наш, динамовец. Рад, что с ним продлили контракт. Тренер своей работой этот шанс заслужил. Главное — не повторять ошибки, сделать выводы.
Кудашову надо больше доверять молодым. Быть с хоккеистами построже. Держать их в тонусе, а иногда — в ежовых рукавицах. Ну и кое-что подкорректировать в самом себе.

Я о поведении Кудашова во время матча. Ему нужно быть поэмоциональнее, заводить игроков, показывать характер. На скамейке Алексею не хватает задора. Порой смотришь на него, и кажется — что-то случилось...

Александр Мальцев в 2009 году
Фото Александр Федоров, «СЭ»

6 — В финале Кубка Гагарина кому симпатизируете?

— Ярославлю. С точки зрения командной игры он выглядит поинтереснее «Магнитки». В этой серии «Локомотив» фаворит. Шансы 55 на 45 в его пользу.

7 — А вот Александр Кожевников на днях произнес: «Смотреть хоккей нынешнего «Локомотива» — мучение. Таким стилем мальчишек в игру не влюбить».

— Не согласен. Мне нравится, как играет «Локомотив». И в атаке, и в обороне. Другое дело, наш хоккей в принципе изменился. Напоминает канадский — вброс шайбы в зону и борьба, борьба, борьба. А раньше в каждой команде были игровики. Отсюда красивые комбинации, куча голов. Сейчас все иначе.

Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo; обыграли &laquo;Локомотив&raquo; в&nbsp;первом матче финальной серии Кубка Гагарина. «Магнитка» начала финал с победы. Чем ответит «Локомотив»?

8 — Как-то спросил Виталия Давыдова, трехкратного олимпийского чемпиона: «Кто лучший игрок в истории нашего хоккея?» Ответил, не задумываясь: «Мальцев. Мог на любом месте играть — справа, слева, в центре. В сборной у него не было постоянной тройки — Сашку использовали в семидесяти сочетаниях!»

— А для меня лучший хоккеист всех времен — Анатолий Фирсов. Игрок без слабых мест. Мой кумир!

Хороших нападающих много, но такого, как Фирсов, не будет никогда. По уровню мастерства к нему никто не приблизился. На площадке это был артист. Яркий, находчивый. Он не играл, а творил на льду. Поражал техникой, скоростью, неожиданными решениями. А щелчок какой? Вратари Фирсова боялись. Одно слово — великий! Жаль, что в последние годы мы стали его забывать...

9 — Другой легендарный, Александр Якушев, считает, что Никита Кучеров похож на вас по манере игры. Что-то в этом есть?

— Трудно сравнивать. У каждого свой стиль. Это касается и катания, и игрового мышления. Одинаковых хоккеистов пока не встречал.

Знаю, что Кучеров в НХЛ — лучший бомбардир регулярки, набрал 144 очка. Результат впечатляет, особенно 100 голевых передач. Но если говорить непосредственно об игре, тут от меня оценок не ждите. Я давно не видел Кучерова в деле. За НХЛ вообще не слежу.

Никита Кучеров и&nbsp;Александр Овечкин. Кучеров — лучший русский в истории НХЛ и даже выше Овечкина? Через несколько лет эта безумная мысль станет реальностью

10 — Тренер номер один для вас — Аркадий Чернышев. Почему именно он?

— Начнем с того, что Аркадий Иванович и создал наш хоккей. Выиграл всё! С «Динамо» стал первым чемпионом СССР — в 1947-м. Со сборной спустя семь лет — первым чемпионом мира. Потом еще десять раз побеждал на мировых первенствах, завоевал четыре олимпийских золота. Ни у кого нет таких достижений!

Чернышев не только выдающийся тренер, но и замечательный человек. Для меня словно второй отец. Да он и любил игроков как своих детей. Все, кто с Аркадием Ивановичем поработал, ему благодарны.

11 — Чернышев как тренер сильнее Тарасова?

— Да. Между прочим, при Тарасове сборная СССР за три года ничего не выиграла. В 1958-м и 1959-м с чемпионатов мира привезла серебро, в 1960-м с Олимпиады — бронзу. Зато когда главным стал Чернышев, а Тарасов — его помощником, мы девять лет подряд побеждали на всех турнирах! Вот и ответ на ваш вопрос.

Александр Мальцев на тренировке сборной СССР в 1973 году
Фото Олег Неелов

12 — Мечты у вас остались?

— Да какие в моем возрасте мечты... Пожить подольше. Всё!

13 — Как насчет вредных привычек?

— И их уже нет, ха-ха. Впрочем, я никогда не курил. За всю жизнь — ни одной затяжки! В нашей семье никто к сигаретам не прикасался — ни родители, ни два младших брата.
А с выпивкой лет десять назад завязал. Сам. Просто в какой-то момент понял — хватит! Теперь на праздниках водичкой чокаюсь.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. Вор должен сидеть в тюрьме!

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Зазнайки. Балаболы. Лицемеры.

Хоккей
ХК Динамо (Москва)
Александр Мальцев (хоккей)
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2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
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2 СКА 68 46 22 95
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5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
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Металлург Мг - Амур
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