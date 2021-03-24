«Магнитка» разнесла «Авангард» дома! Забил даже юниор, а Ковальчук запомнился только удалением

Счет в серии снова стал равным.

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/2 финала

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Голы: Дронов — 1 (Земченок, Кошелев), 6:24 — 1:0. Бек — 4 (бол., С. Мозякин, Хольм), 14:06 — 2:0. Костин — 1 (Найт, Буше), 15:30 — 2:1. Плотников — 2 (бол., Дронов, Голдобин), 28:08 — 3:1. Расмуссен — 3 (бол., Бек, С. Мозякин), 35:40 — 4:1. Плотников — 3 (Прохоркин), 48:44 — 5:1. Юров — 1 (Земченок), 55:11 — 6:1. Хольм — 2 (мен., Коробкин), 57:50 — 7:1. Вратари: Кошечкин — Грубец (Бобков, 40:00). Штраф: 12 — 20. Броски: 41 (14+15+12) — 31 (10+8+13). Судьи: Беляев, Оскирко. 24 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 4409 зрителей.

Счет в серии: 2-2.

1:2 в серии — не катастрофа. Особенно когда встречаются команды с сопоставимыми по классу исполнителями. «Магнитка» разобралась с «Авангардом» в первом матче, но затем столкнулась с кризисом идей в атаке. После разгромного поражения Боб Хартли доверился Шимону Грубецу, он выдал два хороших матча, но низкую результативность «сталеваров» не связываю только с заменой вратаря. Чех — качественный голкипер, но ему не пришлось стоять на ушах. Бросками с периметра никого не удивишь, тем более когда большая их часть блокируется. В атаке не хватало креатива, нешаблонных решений, хитрого паса.

Перед четвертым матчем от штаба Ильи Воробьева ждали корректировок, однако серьезных перемен не последовало. Ожидаемо вернулся в ворота отдохнувший Василий Кошечкин. Егор Коробкин добавил энергии в четвертом звене вместо Андрея Чибисова. Остальные сочетания остались неизменными, хотя идея развести Плотникова, Голдобина и Прохоркина напрашивалась — до сегодняшнего дня в этой серии номинально первая тройка не забила ни одной шайбы. Как позже выяснилось, Воробьев оказался прав, отказавшись от глобальных перестановок и доверившись Кошечкину.

Зато с первых минут «Магнитка» показала совершенно другой рисунок игры: больше заряженности, силового давления и никакой пассивности. Перед Грубецом на пятаке дежурил нападающий, осложняющий голкиперу жизнь. Если вратарь не разглядит шайбу или она резко сменит вектор полета, любой бросок станет сверхопасным. Так «Металлург» и открыл счет — наброс Григория Дронова от синей поставил чеха в тупик.

И в своей 42-й игре в плей-офф Григорий Дронов забрасывает первую в карьере шайбу в Кубке Гагарина! pic.twitter.com/6b66s55K4r — КХЛ (@khl) March 24, 2021

Кризис идей уральцев в прошлых играх особенно проявлялся в большинстве. После огненной реализации в матче номер один восемь попыток магнитогорцы отбегали вхолостую. Среди них — пятиминутный штраф Готовца. В этом, конечно, немалая заслуга «Авангарда»: обороняющиеся действовали цепко, забирали подборы и выигрывали единоборства. Сегодня большинство «Металлурга» заработало и сыграло ключевую роль. Тэйлор Бек точно приложился с кистей из своего «офиса» и сделал счет 2:0.

«Авангард» сегодня напомнил себя образца первого матча. Словно сбавив обороты после двух побед, омичи не так активно прессинговали, допускали индивидуальные ошибки и непривычно редко доводили шайбу до Кошечкина. А в их системе качество бросков — непременный спутник количества. Единственный гол «Авангард» забил в результате ошибки Нестрашила, который не вывел шайбу из зоны.

Буше отдает пас-конфетку (набирает очки в 13-й игре подряд), а Костин отмечает первый в карьере гол в плей-офф!#КубокГагарина pic.twitter.com/dBnVOBttOE — КХЛ (@khl) March 24, 2021

В серии «Магнитки» и «Авангарда» хватает личных дуэлей. Одна из них — встреча старых друзей Сергея Мозякина и Ильи Ковальчука. Если в балашихинских матчах капитан «Магнитки» принес больше пользы команде и смотрелся лучше по движению, то в третьей игре эффективнее был уже автор золотого гола Квебека-2008. Сегодня Мозякин снова был на коне, а Ковальчук отметился удалением (кстати, именно на Сергее), которое привело к важному голу Плотникова — первого в этой серии для лидера уральцев.

Именно с ошибки Ковальчука на синей линии началась пятая голевая атака «Магнитки». Какую же красоту сообразили Плотников с Прохоркиным! Вышедший на третий период Игорь Бобков оставался «сухим» недолго.

Подытожили феноменальную победу «Металлурга» Филип Хольм, отличившийся в меньшинстве, и Данила Юров. 17-летнему магнитогорскому таланту хватило минуты и 33 секунд для первого гола в плей-офф. Команда Воробьева вдребезги разбила систему Хартли, наконец расколдовала Грубеца (а позже и Бобкова) и наладила большинство. А омичи выглядели совершенно беспомощными, усугубляя положение ненужными удалениями. Дисциплина — большая проблема сегодняшнего «Авангарда». Посмотрим, смогут ли «ястребы» оправиться от такого удара, — теперь очередь удивлять уже канадского тренера.