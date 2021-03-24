Знарок стал не нужен «Спартаку». В какой команде его ждать теперь?

Двухлетнее сотрудничество с красно-белыми не принесло результатов.

Наблюдательный совет «Спартака» сегодня принял решение не продлевать контракт с Олегом Знарком. Этот шаг читался на следующий день после того, как команда всухую проиграла ЦСКА серию первого раунда Кубка Гагарина. За два года работы в клубе опытный специалист, несмотря на отдельные позитивные моменты, не смог вывести красно-белых на новый уровень. С учетом солидных финансовых трат на тренера отказ от его услуг кажется обоснованным. Самому Знарку пока не стоит переживать за свое будущее. Свою репутацию он в «Спартаке» полностью не угробил. Просто стало понятным, что в клубах с ограниченными возможностями специалист уже не может быть настолько эффективным, как раньше.

Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно. pic.twitter.com/ZfyJ971Sfg — Spartak Moscow (@spartak_hc) March 24, 2021

Его востребованность на рынке зависит от сиюминутных обстоятельств. Например, от выступления других команд в плей-офф. В данном случае необходимо внимательно следить за «Динамо», «Авангардом», «Металлургом». Их руководителей не устраивает просто участие в кубковых матчах, поэтому в случае неудач «верхи» могут сделать решительные выводы. Появление Знарка в ВИП-ложе на третьей игре серии «Динамо» — СКА сейчас можно истолковать и как прощупывание почвы, и как просмотр будущей команды. Особенно с учетом, что Владимиру Крикунову для сохранения своего поста потребуется как минимум выход в финал Кубка Гагарина.

«Спартак» утвердил во главе наблюдательного совета клуба Олега Усачева, ранее работавшего в СКА и «Тракторе». Концепцию развития ему и Роману Беляеву, которого вот-вот должны назначить на роль спортивного директора, еще предстоит сформулировать и вывести в публичную плоскость. Очевидно, что красно-белым с их возможностями необходимо работать вдолгую, а не быстро тратить большие деньги без гарантий на скорый успех.

Список кандидатов на ставшую вакантной должность главного тренера обширен. Изначально в нем фигурировало чуть ли не десять человек. В нем присутствуют Виктор и Вячеслав Козловы. Первый из них входит в штаб «Салавата Юлаева», второй провел сезон в «Куньлуне» помощником у Алексея Ковалева. Помимо них есть варианты и с другими специалистами. Кандидатуры Алексея Кудашова и Андрея Мартемьянова, всплывавшие на начальном этапе, сейчас не рассматриваются. Это любопытный факт, поскольку их интересы представляет агентство Winners, имеющее прекрасные отношения как с прежними боссами клуба, так и с нынешними. Делать далекоидущие выводы пока сложно. Видимо, в «Спартаке» новая власть стремится проводить сбалансированную политику, что не так уж и плохо.

По состоянию на сегодняшний день основным кандидатом на замену считается совершенно неочевидная фигура. Про него лишь говорят, что это очень известный в прошлом хоккеист. В случае, если он будет утвержден, это будет удивительно. Но впишется в ожидаемый план, который подразумевает развитие клубной системы с низов и более активное привлечение молодых хоккеистов.