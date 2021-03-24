Знарок уже присматривается к «Динамо». Бело-голубые горят в серии СКА, и спастись будет очень сложно

Шипачев и Яшкин ушли в тень, хозяевам не помогла даже крутая драка.

КХЛ. Кубок Гагарина

1/2 финала конференций

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Ткачев — 1 (бол., Кузьменко), 24:55 — 0:1. Кемппайнен — 3 (бол., Ткачев, Бурдасов), 34:54 — 0:2. Швец-Роговой — 2 (Подколзин, Каменев), 57:00 — 0:3. Игумнов — 2 (Чайковски, Шипачев), 58:49 — 1:3. Вратари: Бочаров (58:20 — 58:49, 59:01) — Хелльберг. Штраф: 27 — 21. Броски: 27 (13+5+9) — 28 (4+15+9). Судьи: Гашилов, Хрибик. 24 марта. Москва. «ВТБ Арена». 5000 зрителей.

Счет в серии: 1-3

СКА — за стабильность в составе

Иногда в плей-офф бывают сюрпризы. Например, руководящий штаб СКА взял и не сделал ни одного изменения в составе по сравнению с прошлой игрой. Именно правильной стабильности в последнее время не хватало армейскому клубу, чтобы быть успешным. От больших боссов ждешь взвешенности и рассудительности, а не метаний и экспериментов. Меняться надо именно «Динамо», чтобы переломить ход неудачно складывающейся серии. Отсюда снова Бочаров в воротах, и перестановки в тройках с переводом Игумнова к Шипачеву с Яшкиным, и доверие к опытным игрокам.

Еще два дня хотелось выть от тоски и жаловаться на унылый хоккей во втором раунде. С тех пор изменилось почти все, и даже «Салават Юлаев» покинул плей-офф с поднятой головой, устроив во вторник «шугу-пугу» в концовке третьего периода. Когда-то именно этим непонятным обычному человеку словосочетанием в хоккейном мире описывали навал и отчаянное стремление поставить соперника в тупик за счет невероятных усилий вкупе с эмоциональным всплеском.

«Динамо», как и в третьей игре, отправилось за своим счастьем без лишних пинков и криков. Забирать инициативу с самого начала и не давать армейцам свободы — симпатичный план, если при этом забыть о реализации моментов. Бело-голубые действовали первым номером, не давали скучать Хелльбергу, и все-таки забить им никак не удавалось. Даже Шипачеву, которому в одном из эпизодов шведский вратарь отдал шайбу прямо на клюшку.

СКА благоразумно включил режим «наибольшего терпения» и по большей части держал оборону. Иначе разъяренных динамовцев было бы не остановить. Они, кажется, в первом периоде перебегали бы даже «Колорадо» и «Тампу». Хозяевам дважды довелось поиграть в большинстве, но выгоды извлечь не удалось. Игра смотрелась прекрасно даже без заброшенных шайб. Самым запоминающимся эпизодом на этом фоне стала шикарная драка, в которой Тарасов по очкам взял верх над своим петербургским оппонентом Швец-Роговым.

Ткачева правильно разозлили

Еще по ходу третьего матча в голову пришла мысль, что армейцы не только сделали толковые перестановки в составе, но и выбрали знакомую по молодежным чемпионатам мира игровую модель. Те же самые основательность в своей зоне и быстрые атаки с ходу по ситуации — привычный арсенал Валерия Брагина. План работал прекрасно, во втором периоде москвичи чуть сбавили, поскольку в диком темпе реально играть лишь отрезками, и выяснилось, что СКА завладел преимуществом. Внезапно вспомнил молодость Тимкин, творивший невероятные вещи с шайбой, выдавал фирменные финты с резким торможением Кузьменко, доминировал за счет интеллекта в отдельных сменах Ткачев. Хозяевам приходилось фолить. Гол в их ворота выглядел неминуемым делом, несмотря на все старания Бочарова, и состоялся в большинстве.

В концовке регулярного чемпионата и по ходу плей-офф руководство СКА по непонятной причине решило поучить Ткачева, отправляя его в запас. Лучший бомбардир команды имеет право ошибаться в любой лиге мира, ведь свои ошибки и обрезы он с запасом компенсирует творческими решениями в атаке. Если же у тех, кто «чехлил» талантливого форварда, была идея разозлить игрока и вывести его на пик к ключевым матчам, то она сработала. Против результата ничего не возразишь.

В прошлом матче «Динамо» завелось при счете 0:2. Теперь такой же шанс появился у бело-голубых в концовке второго периода, когда больше минуты играли в формате «пять на три». Вот куда только подевалось хладнокровие и мастерство Шипачева с Яшкиным? Судорожные передачи, броски с неочевидных позиций, нервозность в движениях — так спастись невозможно, какой бы сумасшедшей ни была самоотдача. Пришедшие на игру Олег Знарок и Харийс Витолиньш с сегодняшнего дня фактически стали свободными агентами: «Спартак» не будет продлевать с ними контракты. Дуэт, который принес «Динамо» два Кубка Гагарина, смотрел за матчем в компании Алексея Яшкина. Последний не только отец форварда бело-голубых, но и советник председателя совета директоров клуба. Разве намек о ближайшем будущем может быть менее очевидным? Выиграть сейчас три матча у организованного и мотивированного СКА, кажется, нереально, даже если на скамейку добавится Знарок.