«Локомотив» провалил плей-офф. Тренер Никитин так и не придумал, как обыграть бывшую команду

ЦСКА одержал уверенную победу над ярославцами (4:1) и вышел во второй раунд, затратив для этого всего четыре матча.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. Четвертый матч

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Каменев — 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 1:10 — 0:1. Коршков — 1 (Красковский), 9:50 — 1:1. Провольнев — 1 (Окулов, Абрамов), 12:04 — 1:2. Григоренко — 2 (бол., Плотников, Нестеров), 46:06 — 1:3. Карнаухов — 1 (Нестеров, Дальбек), 48:29 — 1:4.

Вратари: Исаев — Федотов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 19 (6+5+8) — 40 (17+9+14).

Судьи: Раводин, Юдаков.

7 марта. Ярославль. Арена-2000. 5231 зритель.

Счет в серии: 0-4.

«Локомотив» сам отказался от легионеров

Исход серии в пользу армейцев изначально не мог считаться сенсацией. Однако «Локомотиву», имевшему полтора месяца на подготовку к плей-офф, ни удалось взять хотя бы одного матча. Вопросов к главному тренеру Игорю Никитину, который привык работать в долгую, все равно хватает. Он, имея огромную мотивацию в противостоянии со своей бывшей командой, ничем не смог удивить начинающего специалиста Сергея Федорова.

Объяснять неудачный результат можно одной из двух версий. Первая — Никитин ранее в ЦСКА привык работать в тепличных условиях и вывести команду, имея ресурсы похуже, на высокий уровень не способен. Вторая — нынешний костяк «Локомотива» исчерпал свой потенциал и требует радикального обновления, поскольку ранее ни один тренер не сумел довести ярославцев даже до финала Кубка Гагарина. Мне ближе именно эта версия, хотя для того, чтобы с Никитина спрашивать по полной программе, ему необходима основательная поддержка со стороны клубного менеджмента. Соответствует ли уровень руководства «Локомотива» большим задачам? В этом есть обоснованные сомнения.

«Локомотив» на четвертый матч вышел без единого легионера. Этот тот случай, когда не приходится ссылаться на тяжелую внешнеполитическую ситуацию. Все три канадца — вратарь Паскуале, защитник Гормли и нападающий Козун — проводят серию так бледно, что об их отсутствии ни капли не жалеешь.

В последний раз нечто подобное в марте 2019-го сделал Дмитрий Квартальнов. Тогда на пятую игру серии «Локомотива», который он тогда тренировал, против мощного СКА ярославцы вышли чисто российским составом за исключением упомянутого выше Козуна. Матч в Санкт-Петербурге завершился для гостей поражением (4:5 ОТ) и вылетом из плей-офф. Решительный шаг со стороны главного тренера Игоря Никитина поначалу успеха «железнодорожникам» не принес. Москвичи получили большинство и классно его разыграли.

Окулов обрел себя

Быстрый гол часто негативно влияет на команду, которая повела в счете. В действиях ЦСКА появилась расслабленность, что можно было объяснить тяжелым характером предыдущего матча, который закончился лишь в четвертом овертайме. Присущая плей-офф концентрация временами отсутствовала с обеих сторон. Количество хороших моментов для взятия ворот в рамках одного периода казалось аномальным. Еще до того, как «Локомотив» забил, Аверин попал в штангу броском с неудобной руки, а Федотову несколько раз приходилось очень непросто. Шайба Красковского стала следствием неаккуратного паса Окулова в своей зоне и последующей потери.

В начале сезона за такие художества нападающему ЦСКА крепко прилетало от главного тренера Федорова. Со временем игрок и специалист худо-бедно нашли общий язык. Важно понимать, что количество полезных действий Окулова в конечном счете превосходит сумму его ошибок. Форвард быстро исправился, сделав все для того, чтобы Провольнев забил.

Игрокам «Локомотива» не откажешь в старании, но за счет только монотонной работы у нынешнего ЦСКА не выиграть. Армейцы оборонялись очень грамотно и свели количество бросков соперника в створ по итогам двух периодов к скромной цифре «11». Рассчитывать с такой активностью на что-то серьезное нельзя. В третьем периоде хозяевам не удалось достать из себя максимум, хотя ситуация этого требовала безотлагательно. ЦСКА показал, как надо использовать свои моменты, и без лишних усилий довел игру до нужного для себя результата.