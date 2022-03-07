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«Локомотив» провалил плей-офф. Тренер Никитин так и не придумал, как обыграть бывшую команду

ЦСКА выиграл серию у «Локомотива» со счетом 4-0 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты «Локомотива» и Игорь Никитин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
ЦСКА одержал уверенную победу над ярославцами (4:1) и вышел во второй раунд, затратив для этого всего четыре матча.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. Четвертый матч
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы: Каменев — 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 1:10 — 0:1. Коршков — 1 (Красковский), 9:50 — 1:1. Провольнев — 1 (Окулов, Абрамов), 12:04 — 1:2. Григоренко — 2 (бол., Плотников, Нестеров), 46:06 — 1:3. Карнаухов — 1 (Нестеров, Дальбек), 48:29 — 1:4.
Вратари: Исаев — Федотов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 19 (6+5+8) — 40 (17+9+14).
Судьи: Раводин, Юдаков.
7 марта. Ярославль. Арена-2000. 5231 зритель.
Счет в серии: 0-4.

«Локомотив» сам отказался от легионеров

Исход серии в пользу армейцев изначально не мог считаться сенсацией. Однако «Локомотиву», имевшему полтора месяца на подготовку к плей-офф, ни удалось взять хотя бы одного матча. Вопросов к главному тренеру Игорю Никитину, который привык работать в долгую, все равно хватает. Он, имея огромную мотивацию в противостоянии со своей бывшей командой, ничем не смог удивить начинающего специалиста Сергея Федорова.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Начали матч в субботу, закончили в воскресенье. ЦСКА с «Локомотивом» потребовалось больше шести периодов, чтобы выявить победителя

Объяснять неудачный результат можно одной из двух версий. Первая — Никитин ранее в ЦСКА привык работать в тепличных условиях и вывести команду, имея ресурсы похуже, на высокий уровень не способен. Вторая — нынешний костяк «Локомотива» исчерпал свой потенциал и требует радикального обновления, поскольку ранее ни один тренер не сумел довести ярославцев даже до финала Кубка Гагарина. Мне ближе именно эта версия, хотя для того, чтобы с Никитина спрашивать по полной программе, ему необходима основательная поддержка со стороны клубного менеджмента. Соответствует ли уровень руководства «Локомотива» большим задачам? В этом есть обоснованные сомнения.

«Локомотив» на четвертый матч вышел без единого легионера. Этот тот случай, когда не приходится ссылаться на тяжелую внешнеполитическую ситуацию. Все три канадца — вратарь Паскуале, защитник Гормли и нападающий Козун — проводят серию так бледно, что об их отсутствии ни капли не жалеешь.

В последний раз нечто подобное в марте 2019-го сделал Дмитрий Квартальнов. Тогда на пятую игру серии «Локомотива», который он тогда тренировал, против мощного СКА ярославцы вышли чисто российским составом за исключением упомянутого выше Козуна. Матч в Санкт-Петербурге завершился для гостей поражением (4:5 ОТ) и вылетом из плей-офф. Решительный шаг со стороны главного тренера Игоря Никитина поначалу успеха «железнодорожникам» не принес. Москвичи получили большинство и классно его разыграли.

Окулов обрел себя

Быстрый гол часто негативно влияет на команду, которая повела в счете. В действиях ЦСКА появилась расслабленность, что можно было объяснить тяжелым характером предыдущего матча, который закончился лишь в четвертом овертайме. Присущая плей-офф концентрация временами отсутствовала с обеих сторон. Количество хороших моментов для взятия ворот в рамках одного периода казалось аномальным. Еще до того, как «Локомотив» забил, Аверин попал в штангу броском с неудобной руки, а Федотову несколько раз приходилось очень непросто. Шайба Красковского стала следствием неаккуратного паса Окулова в своей зоне и последующей потери.

В начале сезона за такие художества нападающему ЦСКА крепко прилетало от главного тренера Федорова. Со временем игрок и специалист худо-бедно нашли общий язык. Важно понимать, что количество полезных действий Окулова в конечном счете превосходит сумму его ошибок. Форвард быстро исправился, сделав все для того, чтобы Провольнев забил.

Игрокам «Локомотива» не откажешь в старании, но за счет только монотонной работы у нынешнего ЦСКА не выиграть. Армейцы оборонялись очень грамотно и свели количество бросков соперника в створ по итогам двух периодов к скромной цифре «11». Рассчитывать с такой активностью на что-то серьезное нельзя. В третьем периоде хозяевам не удалось достать из себя максимум, хотя ситуация этого требовала безотлагательно. ЦСКА показал, как надо использовать свои моменты, и без лишних усилий довел игру до нужного для себя результата.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
0
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
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7.03 14:00
Барыс – Металлург
 2 : 5
7.03 17:00
Нефтехимик – Трактор
 2 : 3
7.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 4
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