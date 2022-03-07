«Локомотив» провалил плей-офф. Тренер Никитин так и не придумал, как обыграть бывшую команду
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. Четвертый матч
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы: Каменев — 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 1:10 — 0:1. Коршков — 1 (Красковский), 9:50 — 1:1. Провольнев — 1 (Окулов, Абрамов), 12:04 — 1:2. Григоренко — 2 (бол., Плотников, Нестеров), 46:06 — 1:3. Карнаухов — 1 (Нестеров, Дальбек), 48:29 — 1:4.
Вратари: Исаев — Федотов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 19 (6+5+8) — 40 (17+9+14).
Судьи: Раводин, Юдаков.
7 марта. Ярославль. Арена-2000. 5231 зритель.
Счет в серии: 0-4.
«Локомотив» сам отказался от легионеров
Исход серии в пользу армейцев изначально не мог считаться сенсацией. Однако «Локомотиву», имевшему полтора месяца на подготовку к плей-офф, ни удалось взять хотя бы одного матча. Вопросов к главному тренеру Игорю Никитину, который привык работать в долгую, все равно хватает. Он, имея огромную мотивацию в противостоянии со своей бывшей командой, ничем не смог удивить начинающего специалиста Сергея Федорова.
Объяснять неудачный результат можно одной из двух версий. Первая — Никитин ранее в ЦСКА привык работать в тепличных условиях и вывести команду, имея ресурсы похуже, на высокий уровень не способен. Вторая — нынешний костяк «Локомотива» исчерпал свой потенциал и требует радикального обновления, поскольку ранее ни один тренер не сумел довести ярославцев даже до финала Кубка Гагарина. Мне ближе именно эта версия, хотя для того, чтобы с Никитина спрашивать по полной программе, ему необходима основательная поддержка со стороны клубного менеджмента. Соответствует ли уровень руководства «Локомотива» большим задачам? В этом есть обоснованные сомнения.
«Локомотив» на четвертый матч вышел без единого легионера. Этот тот случай, когда не приходится ссылаться на тяжелую внешнеполитическую ситуацию. Все три канадца — вратарь Паскуале, защитник Гормли и нападающий Козун — проводят серию так бледно, что об их отсутствии ни капли не жалеешь.
В последний раз нечто подобное в марте 2019-го сделал Дмитрий Квартальнов. Тогда на пятую игру серии «Локомотива», который он тогда тренировал, против мощного СКА ярославцы вышли чисто российским составом за исключением упомянутого выше Козуна. Матч в Санкт-Петербурге завершился для гостей поражением (4:5 ОТ) и вылетом из плей-офф. Решительный шаг со стороны главного тренера Игоря Никитина поначалу успеха «железнодорожникам» не принес. Москвичи получили большинство и классно его разыграли.
Окулов обрел себя
Быстрый гол часто негативно влияет на команду, которая повела в счете. В действиях ЦСКА появилась расслабленность, что можно было объяснить тяжелым характером предыдущего матча, который закончился лишь в четвертом овертайме. Присущая плей-офф концентрация временами отсутствовала с обеих сторон. Количество хороших моментов для взятия ворот в рамках одного периода казалось аномальным. Еще до того, как «Локомотив» забил, Аверин попал в штангу броском с неудобной руки, а Федотову несколько раз приходилось очень непросто. Шайба Красковского стала следствием неаккуратного паса Окулова в своей зоне и последующей потери.
В начале сезона за такие художества нападающему ЦСКА крепко прилетало от главного тренера Федорова. Со временем игрок и специалист худо-бедно нашли общий язык. Важно понимать, что количество полезных действий Окулова в конечном счете превосходит сумму его ошибок. Форвард быстро исправился, сделав все для того, чтобы Провольнев забил.
Игрокам «Локомотива» не откажешь в старании, но за счет только монотонной работы у нынешнего ЦСКА не выиграть. Армейцы оборонялись очень грамотно и свели количество бросков соперника в створ по итогам двух периодов к скромной цифре «11». Рассчитывать с такой активностью на что-то серьезное нельзя. В третьем периоде хозяевам не удалось достать из себя максимум, хотя ситуация этого требовала безотлагательно. ЦСКА показал, как надо использовать свои моменты, и без лишних усилий довел игру до нужного для себя результата.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|2 : 5
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|2 : 3
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 4