У «Ак Барса» появился шанс пройти «Авангард». Пусть он и выглядит призрачным

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Ак Барс» победил «Авангард», сократил отставание в счете и теперь возвращается в Казань в хорошем настроении. Большая проблема для команды Дмитрия Квартальнова — отсутствие права на ошибку. Но, может быть, в этом и сила клуба. Во вторник казанцы сыграли в Балашихе здорово. И дело даже не в победе со счетом 3:2, а в настроении. Было видно, что скинули оковы, перестали дрожать и волноваться, полностью отдались хоккею. На скамейке стало чуть спокойней. Внимательно смотрел, как ведет себя тренер после пропущенных шайб. Никакой суеты.

Без ошибок не обошлось, но команда нащупала слабость «Авангарда». В чем она? Начинает сказываться (в серии против «Металлурга» или «Трактора» это бы проявилось еще больше) отсутствие двух финских защитников. Оливер Каски и Вилле Покка делали очень много заметной и незаметной работы. Оставшиеся игроки обороны тоже понимают стиль Хартли, но у них существенно возросло игровое время, а еще непонятно, готовы ли они к такой нагрузке. При финнах в составе Виктор Сведберг в этой серии сыграл в двух матчах 4 и 11 минут. Без них — по 17. И ведь оставляли его в запасе не по медицинским показателям. Выросло игровое время Дамира Шарипзянова, но от этого он не стал более разносторонним защитником. Плюс у «Авангарда» отчего-то замолчало первое звено. Недооценивать их не стоит, но у Сергея Толчинского пока 1 (0+1) очко в серии, а у Корбэна Найта — 2 (1+1). Маловато после трех побед. У Казани появился шанс. Не на победу в серии, но хотя бы на возвращение в Балашиху. Но и это будет успехом. В шестой игре «Авангард» может дрогнуть. Вот уже и Боб Хартли показал слабость, зачем-то начав угрожать Стивену Кэмпферу.

Плей-офф

Определились все пары первого раунда в МХЛ. Дебютант Молодежной хоккейной лиги «Локо-76» из Ярославля, выступавший в Восточной конференции, победил в последнем матче и вышел в плей-офф, оставив за пределами восьмерки «Белых медведей». Первые два круга команды проведут в своей конференции, лишь в полуфиналах «Запад» начнет играть с «Востоком».

Самые интересные матчи первого раунда пройдут в Ханты-Мансийске. «Мамонты Югры» сыграют с «Омскими ястребами». Это две похожие команды, которые совсем не стесняются атаковать, предпочитая искать счастье у чужих ворот. Тут стоит ждать весьма зрелищного хоккея, так как обе команды просто не умеют действовать от обороны. Предыдущий обладатель Кубка Харламова — московское «Динамо» — сделал рывок в последних четырех матчах, поднявшись с пятого места на третье. В качестве приза главный тренер Ярослав Люзеноков получил крайне нестабильное питерское «Динамо». Клуб с берегов Невы лишь недавно закрепился в восьмерке, хотя за их плечами очень крутые победы в регулярном сезоне.

Будет в плей-офф и «зеленое дерби». «Ирбис» начал чемпионат с одним планом (наигрывать молодых, не заботиться о результате), но, после того как в МХЛ объявили о реформе, тренеры вернули опытных игроков, что помогло команде попасть в восьмерку. Им играть с «Толпаром», куда могут спустить ребят из ВХЛ. У уфимцев больше шансов пройти дальше. Напомним, что в первом круге играют до трех побед, серии до четырех побед начнутся только в полуфиналах. Сокращенный плей-офф на первом этапе — это возможность нормально подготовиться юниорской сборной к чемпионату мира, но Россия не едет на турнир, а изменить правила в МХЛ не решились.

Сезон

Минское «Динамо» завершило сезон, проиграв все четыре матча в серии плей-офф СКА. Оценивать команду по этому противостоянию нельзя. Иностранцы сразу дали понять, что не намерены задерживаться. Домой они не уехали, но уж лучше бы вообще не выходили на площадку. Претензий нет только к Мальте Стремваллю. Но если брать сезон в целом, то стоит признать, что Крейг Вудкрофт опять совершил небольшое чудо. Как ему удается показывать результат с такими дырами в составе, никто не понимает. И непонятно, за что его критикуют. То, что стали только восьмыми в регулярном чемпионате? Вы не забывайте, что минская команда вообще никому ни на что не жаловалась в КХЛ, а провела несколько матчей в усеченном составе из-за положительных тестов. Чаще всего белорусы играли очень неплохо, учитывая, что разница в мастерстве между иностранцами и местными игроками довольно существенная.

Не стоит забывать о том, что в этом году менеджеры клуба не слишком-то удачно поработали на иностранном рынке. Сначала долгое время думали о квоте на легионеров. Затем стали подписывать ребят, уже имеющих опыт в КХЛ. И все эти хоккеисты оказались в Минске только потому, что стали не нужны прежним командам. Было лишь три полноценных новичка — Патрик Рыбар, Антон Линдхольм и Тайлер Граовац. К голкиперу вопросов нет, Граовац удивил своей нестабильностью. Лишь Линдхольм показал ровно то, что от него ждали. Да-да, именно 8 (0+8) — нормальный результат, кроме того, последний раз он заканчивал сезон с таким хорошим показателем полезности восемь лет назад. Вудкрофту удалось объединить хоккеистов в одно целое. Тренер сработал мастерски, многим бы не удалось вывести клуб в плей-офф в похожей ситуации.