Начали матч в субботу, закончили в воскресенье. ЦСКА с «Локомотивом» потребовалось больше шести периодов, чтобы выявить победителя

Прошедшая игра стала второй по продолжительности в истории КХЛ. А армейцы повели в серии 3-0.

Кубок Гагарина-2022

Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:3 4ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Красковский — 1 (бол., Полунин, Гормли), 6:18 — 1:0. Окулов — 2 (Каменев), 7:41 — 1:1. Окулов — 3 (Плотников, Гилмор), 38:22 — 1:2. Шалунов — 2 (бол., Анисимов, Каюмов), 58:27 — 2:2. Соркин — 2 (бол.), 126:34 — 2:3.

Вратари: Исаев — Федотов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 68 (7+19+11+31) — 58 (7+11+7+33).

Судьи: Бирин, Юдаков.

5 марта. Ярославль. «Арена-2000».

Счет в серии: 0-3.

Дебют Исаева в плей-офф

Третий матч был стратегически важен для «Локомотива». Теоретически вернуться в серию с 0-3 возможно. Хватит ли ярославцам ресурсов для чудесного камбэка — другой вопрос. Игорь Никитин на последней пресс-конференции отрицал игровые проблемы, когда его спросили про перестановки в звеньях. На вопрос об ошибках основного голкипера Эдди Паскуале главный тренер «Локомотива» ответил корректно и переадресовал критику на всю команду. Но все понимают, что вратарь железнодорожников вчистую проиграл дуэль Ивану Федотову из ЦСКА — и это один из ключевых факторов успеха армейцев.

На третий матч Никитин доверился дебютирующему в плей-офф Даниилу Исаеву, который в регулярке провел только девять игр. Паскуале считался безальтернативным первым номером «Локо». Предпосылок к тому, что канадец поплывет и начнет пропускать легкие шайбы, не было. Сегодня Эдди вовсе не попал в состав — предположительно у вратаря травма. О спешном отъезде домой речь не идет. Справляться с мощным и вариативным нападением ЦСКА пришлось 22-летнему Исаеву. Думаю, Даниил и не предполагал, что дебют в плей-офф затянется до четырех овертаймов.

«Локомотив» преследовали те же неприятности, что и в прошлых матчах. Быстрый гол ярославцев в большинстве — идеальное начало игры. Павел Красковский занял верную позицию и подкараулил отскок от щитков вратаря. ЦСКА оперативно сравнял счет и обнулил старания хозяев. Выигранное вбрасывание помогло Владиславу Каменеву довести шайбу до Константина Окулова. Форвард армейцев хлестко направил ее в «девятку» — без шансов для Исаева.

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У «Локомотива» выделялась тройка Красковского, которая активничала и в большинстве, и в равных составах. Ярославцы стремились задавить ЦСКА контролем периметра, движением и бросками почти из любых позиций. Эпизодами создавалось впечатление, что «Локомотив» владеет численным преимуществом. Федотов выручал команду и минимизировал отскоки перед собой. Ошибся Иван только при выходе из ворот — но хозяева простили серебряного призера Олимпиады.

Шалунов спас Ярославль

От набегов москвичей в зону Исаева не шло серьезной опасности. ЦСКА не предложил голкиперу-дебютанту плей-офф шквала бросков, не заставил его метаться по вратарской и танцевать на ленточке. Зато у армейцев нашелся герой, который воспользовался одним из редких моментов и дезориентировал владеющего игровым преимуществом соперника. Вторая шайба Константина Окулова не вытекала из логики матча — но у москвичей все шло по плану. Организованно и хладнокровно они гасили активность тратящих силы ярославцев, заставляя их нервничать и спешить с принятием решений.

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Казалось, что в третьем периоде ЦСКА методично доведет матч до победы. Армейцы спокойно оборонялись по конспектам бывшего тренера Игоря Никитина. Спутал планы москвичей Джон Гилмор, который за две минуты до сирены умудрился выбросить шайбу за пределы площадки. Судьи выписали защитнику справедливый малый штраф. «Локомотив» взял тайм-аут и за 28 секунд реализовал большинство. Как же вовремя вышел из спячки Максим Шалунов! Лучший снайпер прошлого Кубка Гагарина забросил, пожалуй, самую важную шайбу в сезоне и перевел матч в овертайм.

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Соркин — король овертаймов

Первый овертайм между ЦСКА и «Локомотивом» завершился меньше чем за четыре минуты. Сегодня Шалунов мог распустить зрителей еще раньше, но не забил из выгодной позиции — армейцев в полушпагате выручил Федотов. Поначалу команды держали хороший темп, но опасных моментов создавали все меньше и меньше. Овертайм затянулся. В регулярке Сергей Федоров наверняка решился бы на замену вратаря, но в плей-офф от подобных трюков тренерский штаб ЦСКА, само собой, отказался.

Удаление Антона Слепышева не помогло «Локомотиву» закончить матч во втором овертайме. Армейцы отбились в меньшинстве, действуя предельно аккуратно и просто. С каждой сменой падали скорости — хоккеисты задействовали все скрытые ресурсы. ЦСКА, в свою очередь, не реализовал большинство, заработанное Слепышевым. Наигранные комбинации и тактические заготовки не помогали. После 120 минут чистого времени победы даются только за счет характера и терпения.

Матч начался в субботу, а закончился после полуночи — в воскресенье по местному времени. Только три игры в истории КХЛ перешли в четвертый овертайм. Слова благодарности комментаторам затянувшегося матча — Роману Скворцову и Леониду Вайсфельду. Без них часть зрителей выбрала бы сон еще после первого дополнительного периода. Роковым для «Локомотива» стало удаление Алексея Марченко. У Сергея Федорова нашелся специалист по овертаймам — 21-летний Максим Соркин, забросивший победную шайбу на отметке 126.34. Теперь у ярославцев нет права на ошибку. Ждем, что придумает Игорь Никитин в понедельник. Эта серия заслужила как минимум пятого матча.

Прошедшая игра стала второй по продолжительности в истории КХЛ. На первом месте — битва ЦСКА и «Йокерита» в пятом матче серии, завершившася лишь в пятом овертайме на отметке 142.09. На втором был матч «Лев» — «Донбасс» в Праге в плей-офф шестого Кубка Гагарина. Встреча в Ярославле превзошла ее на целых 20 секунд.