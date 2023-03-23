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23 марта, 22:45

Испорченный юбилей. «Локомотив» не смог подарить победу тренеру

Михаил Зислис
Обозреватель
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Игорь Никитин.
Фото Ярослав и Юлия Нееловы/ХК «Локомотив»
ЦСКА — в шаге от финала «Запада».

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Мамин — 4 (Григоренко, Сергеев), 6:48 — 0:1. Елесин — 2 (Иванов, Никулин), 35:15 — 1:1. Карнаухов — 3 (Светлаков), 41:53 — 1:2. Каменев — 5 (п.в.), 59:57 — 1:3.
Вратари: Исаев (57:55 — 59:57) — Рейдеборн.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 25 (9+4+12) — 13 (6+3+4).
Судьи: Раводин, Фатеев.
23 марта. Ярославль. Арена-2000. 7419 зрителей.
Счет в серии: 1-3.

В день, когда главному тренеру «Локомотива» Игорю Никитину исполнилось 50 лет, его команда не смогла выдать свой максимум и уступила. Теперь спасти серию будет крайне сложно. Если двумя днями ранее ярославцам помог быстрый гол и неуверенная игра армейского вратаря Рейдеборна, то в четвертой игре все вышло ровным счетом наоборот. Первыми забросили гости, а швед действовал очень надежно.

Никитин покинул ЦСКА почти два года назад, но можно смело утверждать, что он приложил руку к выращиванию монстра. С армейским зверем его новая команда при видимой инициативе ничего сделать не смогла. Москвичи действовали от обороны, наглухо забетонировав все подступы к своим воротам и охраняя собственный пятачок так рьяно, словно там хранится золотой запас страны. Терпеть, не давать сопернику разбежаться, охотно вступать в единоборства и ждать чужой ошибки — все это в избытке было в игре ЦСКА при Никитине. Почти все сохранилось и до сегодняшнего дня.

«Локомотив» был живее и временами тревожил Рейдеборна. Но единственный гол хозяев стал следствием дальнего броска Елесина и рикошета от клюшки армейского нападающего Соркина.

Направить полученный импульс от своего гола в правильном направлении ярославцам не удалось. Нынешний ЦСКА не так ярок, но способен правильными действиями вогнать в тоску любого оппонента. Армейцы дождались своего шанса и в начале третьего периода использовали позиционный промах «Локомотива». Карнаухов убежал «один в ноль» и расправился с Исаевым столь изящно, словно каждую тренировку берет уроки у Окулова и Григоренко. Спокойствие, с которым ЦСКА довел матч до победы и испортил юбилей Никитину, заслуживает восхищения. Это пусть и совсем не зрелищно, зато невероятно эффективно. Теперь армейский финал на «Западе» снова становится почти неизбежным.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
3 - 1
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
3 - 1
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3 - 1
1/4 финала конференции
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
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25.03
24.03 19:30
Ак Барс – Адмирал
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