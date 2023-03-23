Испорченный юбилей. «Локомотив» не смог подарить победу тренеру

ЦСКА — в шаге от финала «Запада».

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Мамин — 4 (Григоренко, Сергеев), 6:48 — 0:1. Елесин — 2 (Иванов, Никулин), 35:15 — 1:1. Карнаухов — 3 (Светлаков), 41:53 — 1:2. Каменев — 5 (п.в.), 59:57 — 1:3.

Вратари: Исаев (57:55 — 59:57) — Рейдеборн.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 25 (9+4+12) — 13 (6+3+4).

Судьи: Раводин, Фатеев.

23 марта. Ярославль. Арена-2000. 7419 зрителей.

Счет в серии: 1-3.

В день, когда главному тренеру «Локомотива» Игорю Никитину исполнилось 50 лет, его команда не смогла выдать свой максимум и уступила. Теперь спасти серию будет крайне сложно. Если двумя днями ранее ярославцам помог быстрый гол и неуверенная игра армейского вратаря Рейдеборна, то в четвертой игре все вышло ровным счетом наоборот. Первыми забросили гости, а швед действовал очень надежно.

Никитин покинул ЦСКА почти два года назад, но можно смело утверждать, что он приложил руку к выращиванию монстра. С армейским зверем его новая команда при видимой инициативе ничего сделать не смогла. Москвичи действовали от обороны, наглухо забетонировав все подступы к своим воротам и охраняя собственный пятачок так рьяно, словно там хранится золотой запас страны. Терпеть, не давать сопернику разбежаться, охотно вступать в единоборства и ждать чужой ошибки — все это в избытке было в игре ЦСКА при Никитине. Почти все сохранилось и до сегодняшнего дня.

«Локомотив» был живее и временами тревожил Рейдеборна. Но единственный гол хозяев стал следствием дальнего броска Елесина и рикошета от клюшки армейского нападающего Соркина.

Направить полученный импульс от своего гола в правильном направлении ярославцам не удалось. Нынешний ЦСКА не так ярок, но способен правильными действиями вогнать в тоску любого оппонента. Армейцы дождались своего шанса и в начале третьего периода использовали позиционный промах «Локомотива». Карнаухов убежал «один в ноль» и расправился с Исаевым столь изящно, словно каждую тренировку берет уроки у Окулова и Григоренко. Спокойствие, с которым ЦСКА довел матч до победы и испортил юбилей Никитину, заслуживает восхищения. Это пусть и совсем не зрелищно, зато невероятно эффективно. Теперь армейский финал на «Западе» снова становится почти неизбежным.