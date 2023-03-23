«Магнитка» была обречена. «Авангард» разобрался с ней с позиции силы и прошел в третий раунд
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Толчинский — 5, 0:48 — 0:1. Дронов — 4 (бол.), 10:46 — 1:1. Буше — 5, 28:28 — 1:2. Буше — 6, 46:41 — 1:3. А. Бродхерст — 1 (п.в.), 57:56 — 1:4.
Вратари: Паскуале (56:21 — 57:56) — Демченко.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (8+11+11) — 27 (11+8+8).
Судьи: Бирин, Сергеев.
23 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 7125 зрителей.
Счет в серии: 0-4.
«Металлург» был не настолько беспомощен и безнадежен, о чем говорят итоговые цифры серии против «Авангарда». Как минимум в трех матчах из четырех уральцы могли рассчитывать на победу. Однако в игре, которая стала заключительной, превосходство омской команды не вызывало сомнений. Принято считать, что загнанный в угол хищник опасен вдвойне. В случае с «Магниткой» все оказалось наоборот. Уже во второй смене гости повели в счете и дальше действовали с позиции силы.
«Авангард» в своей нынешней версии заставил вспомнить о недавнем времени, когда с ним работал Боб Хартли. В игровых нюансах легко можно найти отличия. Но умение команды терпеть, когда это надо, и оперативно реагировать на любые изменения — сближает Михаила Кравеца и титулованного канадского специалиста. «Магнитка» смогла сравнять счет, когда у соперника один за другим были удалены Сведберг и Белов. Защитник Дронов уже в формате «пять на четыре» шикарным броском в касание отправил шайбу в ближний угол ворот Демченко, забив в третьем матче подряд.
Барахталась в поисках пути к спасению «Магнитка» до середины второго периода. Однако ни сил, ни эмоций, ни желания что-то изменить у хозяев не осталось. Даже обычно очень активный на скамейке Илья Воробьев выглядел почти обреченно. Лидеры «Металлурга», у которых истекают контракты, должны были рвать и метать, чтобы обеспечить себе светлое финансовое будущее. Этот фактор не сработал. Тогда как ключевые игроки «Авангарда» свои зарплаты оправдали, делая на льду разницу в самые важные моменты. Найт и Буше при втором голе своей команды оставили не у дел всю пятерку уральцев и вратаря Паскуале.
Полная беспомощность при попытках отыграться, свист трибун, досрочный уход с арены фанатского сектора — нынешний сезон «Магнитка» завершила максимально грустно. Второй гол Буше случился в момент необъяснимой паники, внезапно охватившей обороняющихся.
«Металлург», проваливший вторую половину сезона и не сумевший найти выход из кризиса, на удаче и опыте справился с «Автомобилистом» в первом раунде. Против набирающего ход «Авангарда» этого оказалось крайне мало.
Омичи выглядели очень солидно. Их расстроила только травма капитана Шарипзянова — он получил порез руки и ближе к концу третьего периода ушел в раздевалку. «Магнитку» теперь почти наверняка ждут радикальные перемены на всех уровнях. Перестройка назрела. Косметическими ходами делу вряд ли поможешь.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|24.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -