«Магнитка» была обречена. «Авангард» разобрался с ней с позиции силы и прошел в третий раунд

После поражения 0-4 принципиальному сопернику магнитогорскую команду ждут серьезные перемены.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Толчинский — 5, 0:48 — 0:1. Дронов — 4 (бол.), 10:46 — 1:1. Буше — 5, 28:28 — 1:2. Буше — 6, 46:41 — 1:3. А. Бродхерст — 1 (п.в.), 57:56 — 1:4.

Вратари: Паскуале (56:21 — 57:56) — Демченко.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (8+11+11) — 27 (11+8+8).

Судьи: Бирин, Сергеев.

23 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 7125 зрителей.

Счет в серии: 0-4.

«Металлург» был не настолько беспомощен и безнадежен, о чем говорят итоговые цифры серии против «Авангарда». Как минимум в трех матчах из четырех уральцы могли рассчитывать на победу. Однако в игре, которая стала заключительной, превосходство омской команды не вызывало сомнений. Принято считать, что загнанный в угол хищник опасен вдвойне. В случае с «Магниткой» все оказалось наоборот. Уже во второй смене гости повели в счете и дальше действовали с позиции силы.

«Авангард» в своей нынешней версии заставил вспомнить о недавнем времени, когда с ним работал Боб Хартли. В игровых нюансах легко можно найти отличия. Но умение команды терпеть, когда это надо, и оперативно реагировать на любые изменения — сближает Михаила Кравеца и титулованного канадского специалиста. «Магнитка» смогла сравнять счет, когда у соперника один за другим были удалены Сведберг и Белов. Защитник Дронов уже в формате «пять на четыре» шикарным броском в касание отправил шайбу в ближний угол ворот Демченко, забив в третьем матче подряд.

Барахталась в поисках пути к спасению «Магнитка» до середины второго периода. Однако ни сил, ни эмоций, ни желания что-то изменить у хозяев не осталось. Даже обычно очень активный на скамейке Илья Воробьев выглядел почти обреченно. Лидеры «Металлурга», у которых истекают контракты, должны были рвать и метать, чтобы обеспечить себе светлое финансовое будущее. Этот фактор не сработал. Тогда как ключевые игроки «Авангарда» свои зарплаты оправдали, делая на льду разницу в самые важные моменты. Найт и Буше при втором голе своей команды оставили не у дел всю пятерку уральцев и вратаря Паскуале.

Полная беспомощность при попытках отыграться, свист трибун, досрочный уход с арены фанатского сектора — нынешний сезон «Магнитка» завершила максимально грустно. Второй гол Буше случился в момент необъяснимой паники, внезапно охватившей обороняющихся.

«Металлург», проваливший вторую половину сезона и не сумевший найти выход из кризиса, на удаче и опыте справился с «Автомобилистом» в первом раунде. Против набирающего ход «Авангарда» этого оказалось крайне мало.

Омичи выглядели очень солидно. Их расстроила только травма капитана Шарипзянова — он получил порез руки и ближе к концу третьего периода ушел в раздевалку. «Магнитку» теперь почти наверняка ждут радикальные перемены на всех уровнях. Перестройка назрела. Косметическими ходами делу вряд ли поможешь.