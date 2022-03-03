Один из лучших юниоров России болен страшным недугом. Но он обязательно с ним справится

У Ивана Мирошниченко плохой диагноз, но когда-то его победил сам Марио Лемье. Победит и Иван.

2022-й начался для российского хоккея воистину ужасно. Не успели мы отойти от новостей о диагностированной опухоли мозга у нападающего «Торонто» и «Салавата Юлаева», как сегодня хоккейный мир получил еще один ужасный удар — у одного из самых талантливых российских нападающих поколения и юниора «Авангарда» Ивана Мирошниченко вскрылись не менее серьезные проблемы со здоровьем.

«После одного из обследований у хоккеиста «Авангарда» Ивана Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем, в настоящий момент игрок проходит лечение в Германии. Существует вероятность того, что он пропустит весь следующий сезон.

Хоккейный клуб «Авангард» окажет игроку полную поддержку, возьмет на себя все расходы, связанные с лечением. Желаем Ване скорейшего выздоровления и возвращения на лед!" — говорится в официальном заявлении на сайте омского клуба.

Текущий сезон для уроженца Уссурийска, которого из-за крутого броска и не по годам развитой мышечной массы сравнивают с молодым Александром Овечкин, складывался неоднозначно. Прошлой осенью он в свои 17 лет начал стабильно играть в ВХЛ за «Омских ястребов», правда, в отличие от партнера по юниорской сборной России Матвея Мичкова, на шанс в КХЛ не наиграл.

Практически всю регулярку Мирошниченко чередовал классные матчи с провальными и во многом из-за этого не попал в итоговый состав на отмененный МЧМ в Эдмонтоне. Однако после четырехматчевой голевой серии в конце января Иван загадочным образом без объяснения причин пропал с радаров. Оказалось, не просто так.

Как победить болезнь

О том, какие именно проблемы у 18-летнего форварда, в пресс-релизе сибиряков не сообщается. И вряд ли омичи решатся озвучить диагноз до конца углубленного обследования, которое сейчас продолжает проходить один из лучших проспектов предстоящего драфта НХЛ. Но, по информации «СЭ», предварительно речь идет о лимфоме Ходжкина — злокачественном заболевании, при котором в первую очередь страдает лимфатическая система.

«Пик заболеваемости при лимфоме приходится на возраст 20-35 лет, второй пик — у людей старше 50 лет. Почему возникает лимфома Ходжкина, доподлинно неизвестно. Существуют только теории и предположения: инфекции и вирусы, вызывающие быстрое разрушение форм лимфоцитов, наследственная предрасположенность, ВИЧ (вследствие снижения иммунитета), воздействие канцерогенов (например, химических веществ и канцерогенов на организм, вредные факторы на работе и другие) и заболевания иммунной системы.

Заболевание имеет четыре стадии. При первой поражается только одна часть лимфоузлов (например, только шейные). Человек этого практически не замечает. При второй стадии поражаются две и больше части лимфатической системы на одной стороне грудной клетки. При этом процесс может начать захватывать соседние органы. Во время третьей стадии в процесс вовлекаются уже две стороны грудной клетки, а также паховые лимфоузлы и селезенка. На финальной, четвертой стадии болезнь затрагивает всю лимфатическую систему и другие внутренние органы — печень, селезенку и мозг.

Как правило, болезнь обнаруживают уже на третьей-четвертой стадиях заболевания. Со временем иммунитет ослабляется, поэтому человек может чувствовать повышение температуры до 39-40 градусов, озноб и боли в мышцах. Сначала он принимает это за проявление гриппа, но такие симптомы повторяются снова и снова. Возникает хроническая усталость, человек начинает быстро худеть, у него появляются частые инфекции вплоть до пневмонии, наблюдаются чрезмерная потливость, зуд, который возникает из-за увеличения концентрации лейкоцитов...

Также в некоторых случаях может поражаться печень и селезенка. В случае лимфомы Ходжкина эти органы увеличиваются в размерах, иногда очень сильно, но это не вызывает беспокойства у пациентов. Кости становятся хрупкими, что приводит к частым переломам. Но эти симптомы возникают, когда метастазы уже добираются до костной системы", — рассказывает онколог Оксана Некрасова.

Можно ли победить эту болезнь? Да, лимфома считается «благоприятным» онкологическим заболеванием, при котором пациент имеет большие шансы на избавление от недуга. Однако его довольно трудно диагностировать на ранних стадиях — и вот здесь люди, вынужденные проходить регулярные медосмотры, имеют наибольшие шансы на положительный исход.

При этом Мирошниченко не первый хоккеист, столкнувшийся с этим недугом. Аналогичный диагноз чуть было не поставил крест на карьере самого Марио Лемье, который зимой 1993-го нашел у себя на шее странный комок. Тогда многие отправляли 28-летнего Супермарио с двумя чемпионскими перстнями «на гражданку» и не верили в продолжение карьеры. Но после прохождения двухмесячного курса агрессивной лучевой терапии капитан «Питтсбурга» вернулся на лед и продолжил легендарную карьеру.

Вот и у Ивана все получится. Как и получится у Родиона Амирова. Да, им придется пропустить довольно длительный срок. Да, будет нелегко. Да, нападающий «Авангарда» с огромной вероятностью пропустит предстоящий драфт НХЛ. Но они обязательно вернутся и рано или поздно сыграют вместе за сборную России. По крайней мере, все мы верим в этом. Ребята, мы с вами!