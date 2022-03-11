Украшение Кубка Гагарина. Стоя на краю пропасти, «Ак Барс» показывает лучший хоккей в сезоне

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Ак Барс» выиграл второй матч подряд в серии с «Авангардом», но по-прежнему не является фаворитом. Все-таки надо победить еще два раза подряд, а соперник очень серьезный, выйти в следующий раунд, уступая по ходу 0-3, невероятно сложно. А у Дмитрия Квартальнова выпадают форварды, притом двусторонние, такие как Никита Дыняк и Эрик Фер. Соперник же, хоть и со своими кадровыми проблемами, не дает перевести дух. Команда из Балашихи дважды доводила матч до овертайма, при этом последний раз это случилось, когда «Авангард» играл в четыре защитника. Нет, формально их было шесть. Но Боб Хартли мгновенно отказал в доверии молодому Тимофею Давыдову (меньше двух минут), не давал возможности почувствовать ритм Семену Чистякову (12 минут), возложив нагрузку на остальных. Но мы же уже говорили, что если Дамиру Шарипзянову дать больше его привычных 22 минут, то он не станет играть лучше, наоборот, начнет уставать. И 20 минут Виктора Сведберга — это тоже отчаянный шаг. Он не заслуживает такого времени. Однако, какой выход? Везти из ВХЛ? Это глупо, у Хартли каждый новичок знакомится с системой почти месяц, и это в лучшем случае.

Надо отдать должное казанской команде. Стоя на краю пропасти, они выглядят очень здорово, совсем не нервничают, а действуют так, словно идет встреча регулярного чемпионата. При этом казанцы трижды отыгрывались в четверг. Оправдал себя перевод защитника Стивена Кэмпфера в атаку. Американец потом признался, что последний раз выступал на позиции форварда семь лет назад, но он довольно быстро вспомнил, что надо делать. А самое главное — мы увидели настоящий хоккей. Матч не отпускал даже после сирены, ведь на пресс-конференции Боб Хартли неожиданно обвинил легионера казанского клуба во лжи, а Дмитрий Квартальнов обозлился после вопроса о Данисе Зарипове. В субботу будет еще один потрясающий матч. Радует даже само предвкушение.

Итоги

«Сибирь» завершила сезон, проиграв в серии из пяти матчей «Салавату Юлаеву». Безусловно, у новосибирских болельщиков есть повод расстроиться из-за результата первого раунда. Соперник потерял всех иностранцев, стал слабее, можно было бы и зацепиться, а то и обыграть коллектив из Уфы. Но если «Сибирь» действовала весь сезон в одном стиле, то как за два дня можно было бы перестроиться? Это просто нереально. Да и потом, подбор игроков все-таки не подразумевал изменения тактики. У Уфы есть Александр Кадейкин, а чем мог ответить Андрей Мартемьянов?

Олег Ли по каким-то причинам провел не самый лучший отрезок в карьере, а следом идет Валентин Пьянов. Впрочем, основная задача на чемпионат была выполнена. Команда попала в плей-офф и не цеплялась за восьмерку, рискуя вылететь в любой момент, а довольно уверенно сидела в середине турнирной таблицы. Главный тренер выжал максимум из хоккеистов, а в плей-офф, напомним, у команды не было основного вратаря и центрального форварда первого звена. Возможно, Андрей Мартемьянов где-то перестраховывался, как во время регулярного чемпионата, так и в играх на вылет. На какие-то победные игры клуба вообще было невозможно смотреть, радости от такого хоккея не было. Но тренер, находясь внутри коллектива, прекрасно понимал, на что способны эти хоккеисты. Если руководство хочет больших побед, то надо существенно усиливать состав. Только сделать это будет трудно, если начнутся проблемы с легионерами. Свободных российских игроков высокого уровня не так много.

Отставка

Когда «Локомотив» вылетел в первом раунде плей-офф, многие говорили, что основная проблема клуба в управлении. Но менеджерам давным-давно отрубили интернет, в клубе не читают СМИ и считают, что все делают правильно. Просто не везет по каким-то причинам. Теперь решено сделать ставку на турнир в МХЛ. Видимо, нужна хоть какая-то победа, чтобы в отчетности не называть сезон провальным. В молодежную команду главным тренером назначили Дмитрия Красоткина, за плечами которого три Кубка Харламова. Игорь Меляков, совсем недавно сменивший Александра Ардашева, остался помощником. Ход интересный, но считать, что ярославцы вдруг превратились в фаворита турнира, ни в коем случае нельзя.

Дело в том, что Красоткин весь сезон проработал в КХЛ. В те годы, когда он выигрывал МХЛ, тренер был с молодежной командой постоянно, прекрасно знал, на что способны ребята и как ими управлять. Не стоит и забывать, что ярославская команда совсем не случайно стала только четвертой по итогам регулярного чемпионата. Да, по-прежнему в команде полно талантливых парней, но существенно меньше, чем было в предыдущие годы. Тогда игроки из МХЛ играли заметную роль и в КХЛ, а сейчас такого нельзя сказать ни про Даниила Тесанова, ни про Максима Березкина. Правда, добавятся хоккеисты, выступавшие за «Молот» в ВХЛ. Это существенное усиление, но, например, у «Красной Армии», СКА-1946 или «Стальных Лисов» с «Востока» тоже все в порядке с составом. Понятно, почему руководство «Локомотива» решило поменять тренера. Но, кажется, там снова не до конца все продумали.