Вслед за СКА и «Ак Барсом» проиграл и «Авангард». Это сенсация или закономерность?
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Береглазов — 1 (Малыхин, Телегин), 57:09 — 1:0. Шаров — 1 (Сушко, Пьянов), 58:22 — 1:1. Сетдиков — 1 (Бек, Морозов), 68:45 — 1:2.
Вратари: Демченко — Красоткин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 27 (6+9+10+2) — 21 (5+6+7+3).
Судьи: Бондарь, Кулаков.
2 марта. Омск. «G-Drive Арена».
Счет в серии: 0-1.
Первый игровой день розыгрыша Кубка Гагарина задал нереальную планку в плане сенсаций. Продолжения парада неожиданностей ждали и сегодня. Однако «Авангард» и «Сибирь» неожиданностями не порадовали. Да и можно ли считать непредсказуемым результатом стартовую победу гостей в одной из самых равных пар первого раунда?
Хозяева вынуждены были начинать сибирское дерби без Арсения Грицюка, которого в топ-6 заменил наконец-то восстановившийся от травмы руки Наиль Якупов. Зато незадолго до объявления составов омичи вывели из списка травмированных Владимира Ткачева, который предсказуемо вернулся в первое звено к Корбэну Найту и Риду Буше. Правда, даже возвращение лучшего бомбардира и мозга команды Кравца не заставило североамериканцев заискрить перед 11 тысячами болельщиков.
«Авангард» сегодня будто бы не успел перестроиться и отойти от размеренного темпа регулярки. Да, «Ястребы» сегодня насобирали целых 50 силовых приемов и постарались с самого начала заколотить соперника в силовой. Но толку от бесконечного парада хитов оказалось немного, а удары омичей не помогали задушить у бортов далеко не самых субтильных новосибирцев, которые здорово выходили из-под давления и нередко выигрывали единоборства за нейтральную шайбу.
В остальном же матч для номинального фаворита получился максимально сумбурным и скомканным. Что сразу бросалось в глаза, так это большие проблемы с началом атаки — контролируемые входы в чужую зону можно пересчитать по пальцам одной руки. Не в своей тарелке себя чувствуют даже звено Найта, где по-настоящему заметен был лишь растерявший игровой ритм Ткачев.
Чего хватало с обеих сторон, так это брака и волнения. Забавно было наблюдать, как и те, и другие несколько раз не могли разобраться с тем, кто должен идти на подбор. Но это мы спишем на стартовый мандраж. Как и то, что по-настоящему раскрепостились обе сибирских команды только в последние четыре минуты, которые получились событийнее, чем весь матч. Впрочем, такой концовки стоило ждать два с лишним часа тягучего, размеренного хоккея.
«Сибирь» же в очередной раз показала и доказала, что ее сила в терпении. Пытаться играть в атакующий хоккей с командой, которая способна наказывать за любую ошибку и неосторожное действие в своей зоне, — себе дороже. А вот парализовать тройку Ткачев — Найт — Буше максимальной простотой при начале атаке и грамотным выходом из-под давления новосибирцам более чем реально. Как и измотать не самую мобильную оборону «Авангарда» с ветераном Беловым, потухшим Киселевичем и здоровяками вроде Береглазлова и Сведберга постоянными атаками с ходу, которые так обожает самый невитиеватый тренер лиги.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|3.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|3.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|3.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|3.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -