Стыд и счастье. Что за невероятный день случился в КХЛ!

Силы команд постепенно начали выравниваться. Поражение фаворитов в первый день плей-офф — тому подтверждение.

Вечером среды для меня и многих моих коллег уместным было только одно чувство — глубокий стыд за отсутствие веры в возможность чудес в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Впервые в истории КХЛ четыре команды, имеющие более низкий «посев», одержали победы в стартовых матчах серий первого раунда плей-офф. В четверг этот рекорд может быть еще поднят на новую высоту.

Артем Пименов и Либор Кулак. ХК «Салават Юлаев»

В свое оправдание могу сделать лишь скромное заявление. Когда я в своем телеграм-канале опубликовал прогнозы на исход стартовых серий, то не дал ни одного исхода 4-0. За это мне слегка циничные читатели даже успели попенять в комментариях. Мол, с чего такая уверенность? Возможно, какая-то из серий и закончится с таким счетом. Поглядим в четверг. В глубине души сомнения в том, что для фаворитов сразу пойдет как по маслу, имелись.

Далеко не все игры стартового дня хотелось смотреть даже за деньги, но даже одна сенсация — это уже очень круто, а сразу четыре воспринимаются почти как счастье. Неужели КХЛ вслед за шикарным регулярным чемпионатом на глазах вырастает в по-настоящему конкурентную и непредсказуемую лигу?

Опасный момент у ворот голкипера СКА Дмитрия Николаева. Фото ХК СКА Фото ХК СКА

Торопиться не будем. Лично у меня пока нет сомнений в том, что фавориты уверенно вернутся в свои серии. Год назад СКА во втором раунде открыл противостояние с крайне неудобным в тот момент «Спартаком» с домашнего разгрома со счетом 1:6, прежде чем в упорной борьбе выиграл четыре матча подряд. Поверить в то, что сейчас петербуржцы дрогнут, решительно невозможно. То же самое готов утверждать применительно к «Ак Барсу» и в чуть меньшей степени — к «Салавату Юлаеву» и «Локомотиву».

Факты убедительно говорят о том, что постепенно силы команд начали выравниваться. Наступления хоккейного коммунизма в обозримом будущем, то есть выхода условного «Нефтехимика» хотя бы в финал конференции, быстро ждать не стоит. Радует тенденция, о которой раньше приходилось только мечтать. Даже первый раунд становится интересным вопреки всем прогнозам. У руководства КХЛ есть четкая задача не останавливаться и продолжать реформы. В межсезонье ожидается много любопытного, а прямо сейчас хочется не отрываться от первого раунда. «Северсталь» и Андрей Разин, вы нас слышите?