Стыд и счастье. Что за невероятный день случился в КХЛ!
Вечером среды для меня и многих моих коллег уместным было только одно чувство — глубокий стыд за отсутствие веры в возможность чудес в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Впервые в истории КХЛ четыре команды, имеющие более низкий «посев», одержали победы в стартовых матчах серий первого раунда плей-офф. В четверг этот рекорд может быть еще поднят на новую высоту.
В свое оправдание могу сделать лишь скромное заявление. Когда я в своем телеграм-канале опубликовал прогнозы на исход стартовых серий, то не дал ни одного исхода 4-0. За это мне слегка циничные читатели даже успели попенять в комментариях. Мол, с чего такая уверенность? Возможно, какая-то из серий и закончится с таким счетом. Поглядим в четверг. В глубине души сомнения в том, что для фаворитов сразу пойдет как по маслу, имелись.
Далеко не все игры стартового дня хотелось смотреть даже за деньги, но даже одна сенсация — это уже очень круто, а сразу четыре воспринимаются почти как счастье. Неужели КХЛ вслед за шикарным регулярным чемпионатом на глазах вырастает в по-настоящему конкурентную и непредсказуемую лигу?
Торопиться не будем. Лично у меня пока нет сомнений в том, что фавориты уверенно вернутся в свои серии. Год назад СКА во втором раунде открыл противостояние с крайне неудобным в тот момент «Спартаком» с домашнего разгрома со счетом 1:6, прежде чем в упорной борьбе выиграл четыре матча подряд. Поверить в то, что сейчас петербуржцы дрогнут, решительно невозможно. То же самое готов утверждать применительно к «Ак Барсу» и в чуть меньшей степени — к «Салавату Юлаеву» и «Локомотиву».
Факты убедительно говорят о том, что постепенно силы команд начали выравниваться. Наступления хоккейного коммунизма в обозримом будущем, то есть выхода условного «Нефтехимика» хотя бы в финал конференции, быстро ждать не стоит. Радует тенденция, о которой раньше приходилось только мечтать. Даже первый раунд становится интересным вопреки всем прогнозам. У руководства КХЛ есть четкая задача не останавливаться и продолжать реформы. В межсезонье ожидается много любопытного, а прямо сейчас хочется не отрываться от первого раунда. «Северсталь» и Андрей Разин, вы нас слышите?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|3.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|3.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|3.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|3.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -