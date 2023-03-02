Что с «Ладой» — она точно вернется в КХЛ? Похоже, все серьезно застопорилось

Обзор дня Алексея Шевченко.

Несмотря на то что «Лада» собралась в КХЛ, сейчас, за полгода до старта нового чемпионата, она так же далека от включения в лигу, как и пару лет назад. Проблемы прежние: арена и бюджет. Но больше всего лигу возмущает то, что в Тольятти только говорят, но ничего не делают.

Любой клуб лиги на постоянной связи с офисом. Звонки, переписка, какие-то мини-совещания. Регулярно возникают вопросы, требующие решения. Из Тольятти же ни на какие письма не отвечают, в офис не звонят, чтобы уточнить важнейшие вопросы. В Самарской области вообще все очень странно.

Сейчас там прикрываются тем, что вопрос о включении клуба в лигу решен «на самом высоком уровне», а значит, делать ничего не надо. Стоит дождаться только совета директоров, когда «Ладу» официально включат в число участников, а уж потом начнут решать какие-то вопросы. У КХЛ совершенно другая позиция.

— Сказано было «рассмотреть возможность» включения «Лады» в КХЛ, — сообщает источник из главной хоккейной организации. — Но рассматривать нечего. Ни одного документа, который должен был представить клуб, не существует. Мы только читаем новости о том, что клубу выделяют ту или иную сумму, но сообщения СМИ не являются аргументом.

Больше всего лигу возмущает то, что в Тольятти никак не двигаются с вопросом о замене бортов. Нынешние — не соответствуют регламентам КХЛ и МХЛ. Да, в ВХЛ так играть можно, но технические регламенты в лигах разные.

— Там проводит свои матчи «Ладья» в молодежке, — соглашаются в лиге. — Но под обещание все исправить. Конечно, мы могли бы запретить проводить и игры МХЛ, но ведь наша задача не наказывать, а подтолкнуть к изменениям. Так-то за каждую игру на арене, не соответствующей регламенту, полагается штраф. И эта сумма у «Лады» копится.

ХК «Лада»

Из офиса клуба не идет никакой информации. Рассказывают, что руководство «Лады» поставило условие КХЛ: вы сначала нас официально включите в число участников, а уж потом мы все переделаем. В лиге же удивляются подобным условиям.

— Мы даже рассмотрели бы такую возможность, — объясняют в КХЛ. — Но совет директоров — серьезная структура. От Тольятти просят хотя бы дорожную карту. На дворе март. В клубе уверены, что до августа они решат все вопросы с новыми бортами? Оборудование надо приобретать за границей, известно, что сейчас очень серьезные трудности с поставками. Если в Тольятти уверены, что все успеют, то напишите официальное письмо. Мол, тендер прошел, финансирование выделено, борта идут и прибудут в город тогда-то. На основании этого можно работать. Но из Тольятти вообще нет никаких сообщений.

Большой проблемой является и бюджет клуба. В КХЛ к новичкам довольно понятные, пусть и жесткие условия. Предоставить гарантию финансирования на три сезона, у клуба должен быть определенный бюджет, подтвержденный гарантийными письмами. Ничего этого нет.

Опять же из новостей узнаешь, что бюджет выделит 750 миллионов, а какую сумму даст АвтоВАЗ, никто не знает. Но все это лишь на сезон-2023/24, а это не устраивает лигу. Включать команду на один сезон никто не будет.

В КХЛ резонно опасаются, что у «Лады» могут возникнуть проблемы с финансированием во время сезона. В нынешнем чемпионате если и были какие-то задержки по зарплате, то минимальные. Впервые за много лет нет ни одного скандала. Зачем же организации клуб, где такие проблемы могут возникнуть?

— Если «Лада» реально хочет попасть в КХЛ, то она должна серьезно относиться к этому, — объясняют в КХЛ. — Пока же есть ощущение, что никому это и не нужно.

Наверное, так и есть. К клубам КХЛ все-таки более пристальное внимание со стороны общественности, в ВХЛ можно решать свои вопросы, и многое останется в тайне.