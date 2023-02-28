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28 февраля, 17:30

Будут ли в плей-офф сенсации? Какая серия станет самой интересной?

Михаил Зислис
Обозреватель
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Кубок Гагарина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В среду стартует 15-й розыгрыш Кубка Гагарина.

Пары первого раунда плей-офф КХЛ
Западная конференция
СКА (1) — «Динамо» Минск (8) — даты матчей: 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта.
ЦСКА (2) — «Северсталь» (7) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта.
«Локомотив» (3) — «Витязь» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта.
«Торпедо» (4) — «Динамо» Москва (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта.
Восточная конференция
«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта.
«Салават Юлаев» (2) — «Адмирал» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта.
«Авангард» (3) — «Сибирь» (6) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта.
«Автомобилист» (4) — «Металлург» (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта.
* - если потребуется

Роскошный регулярный чемпионат, ставший одним из лучших за все время существования КХЛ, требует не менее остросюжетного продолжения уже в плей-офф. Желательно с интригами, сенсациями и скандалами. Перед стартом первого раунда уверенности в этом нет ни на грамм. В голове сидит твердая уверенность, что в списке финалистов конференций точно окажутся три признанных тяжеловеса — СКА, ЦСКА и «Ак Барс». Запас прочности у них по сравнению с конкурентами колоссальный, и все находится в их руках, чтобы заранее волноваться о своей ближайшей судьбе.

Предполагать, что хотя бы одна команда из списка, включающего минское «Динамо», «Нефтехимик» и «Северсталь», сотворит чудо в первом раунде, основания невелики. Пока чемпионат КХЛ не дорос до той стадии, когда из фаворитов начинают пить кровь уже в стартовых сериях. Перед руководством лиги по-прежнему стоит актуальная задача сделать турнир более конкурентным. Одного введения жесткого потолка оказалось маловато.

Логотип КХЛ. Битва за место в плей-офф шла до последнего. Итоги регулярного чемпионата КХЛ

Дикое напряжение и высокая плотность на «Востоке» по итогам регулярного чемпионата заставляет относиться к плей-офф в этой конференции с повышенным вниманием. Однако и здесь сложно представить фантастический сюжет вроде выхода «Адмирала» в следующую стадию. Хочется пока отталкиваться от скромных целей — нескольких серий из семи матчей уже в первом раунде. В этой связи основной интерес будет сосредоточен не на явных претендентах, которые должны идти дальше без шума и пыли, а на командах с явными проблемами или составами попроще.

«Металлург» и «Автомобилист» в последние недели выглядели откровенно плохо. Совершенно непонятно, на какие кнопки должны нажать главные тренеры Илья Воробьев и Николай Заварухин, чтобы их команды перестроились и врубили кубковый режим на полную мощность. К обоим специалистам есть вопросы у клубного менеджмента, поэтому для них серия превратится в гладиаторский бой на современный лад — проигравший лишается престижной и высокооплачиваемой работы.

В «Авангарде» будет новый генеральный менеджер, и лично мне очень хочется, чтобы им стал наш коллега по эфирам «СЭ» Леонид Вайсфельд. Судьба главного тренера Михаила Кравеца находится в его собственных руках. Такого шанса поработать в топ-клубе у него может больше в жизни не быть. Выход в финал конференции уже станет заявкой на продление контракта, а финал плей-офф гарантирует пролонгацию. Разрыв в уровне соперников не так велик, как в прошлые годы, и у «Сибири» возможность поставить на место богатого соседа будет отличной. Это гарантирует шикарное и долгое противостояние на радость всем.

Матч &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;. Такой конкуренции в КХЛ не было никогда. Это подтянулись середняки или гранды стали слабее?

Украшением стартового раунда должна стать серия «Торпедо» и московского «Динамо» из-за столкновения двух игровых философий. Для КХЛ будет выгоднее победа нижегородцев, ведь тогда тренд на скоростной, рискованный и зрелищный хоккей может стать модным. Лига от этого только выиграет. Есть особенная мотивация и у главного тренера москвичей Алексея Кудашова. В условиях непонятного давления внутри клуба ему удалось проделать в течение сезона очень качественную работу. В «Динамо» минимум игроков с претензией на звездный статус, но продлевать контракт с главным тренером руководство почему-то не торопится. Зайти далеко в плей-офф, когда в тебя не верят, и потом отправиться на повышение в клуб с большими задачами, хорошим бюджетом и адекватным менеджментом — это была бы яркая история персонально для Кудашова.

Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
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26.02 13:30
Сибирь – Автомобилист
 0 : 2
26.02 14:30
Трактор – Торпедо
 6 : 2
26.02 15:00
Северсталь – ЦСКА
 6 : 4
26.02 15:00
Металлург – Сал. Юлаев
 1 : 2 Б
26.02 17:00
Сочи – Куньлунь
 5 : 3
26.02 17:30
Динамо М – Спартак
 4 : 2
26.02 17:30
Ак Барс – Авангард
 3 : 2 ОТ
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