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Сегодня, 09:00

«Спорт был вне политики, а тут она влезла». Ковальчук рассказал, что он думает о наказании России

Ковальчук высказался об отмене ЧМ-2023, отстранении сборной России и хет-трике Малкина
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Изгнание российской сборной с ЧМ-2022 и МЧМ-2022, возможная отмена ЧМ-2023 и другие насущные вопросы суперзвезде хоккея и генеральному менеджеру на ОИ-2022 Илье Ковальчуку.

О Кубке Гагарина

«Смотрю почти каждую игру плей-офф, хожу на матчи в Москве. Вот недавно посещал игры серии «Спартак» — СКА. Если честно, красно-белые удивили меня своей игрой. В целом в КХЛ сейчас почти во всех матчах довольно интересный хоккей показывают ребята. Встречи динамичные, с накалом страстей, смотрятся на одном дыхании. Какая команда мне понравилась больше всего? Ну, наверное, отмечу две армейские команды. В финале конференции встретятся именно они. Это уже стало классическим хоккейным дерби, очень жду их серии. В этих двух командах очень много перспективных молодых игроков, за которыми будет интересно понаблюдать. Нас с вами ждет увлекательнейший финал Западной конференции.

Что касается «Востока» — «Трактор» неплохо смотрится, вышли финал, большие молодцы. Думаю, что явного фаворита в борьбе за Кубок Гагарина в этом году нет".

Евгений Малкин празднует хет-трик в&nbsp;матче &laquo;Питтсбурга&raquo; с &laquo;Детройтом&raquo; (11:2). Малкин — лучший русский ассистент в истории НХЛ! И этот рекорд Овечкин у него вряд ли отберет

О Малкине

«Очень рад за Женю, поздравляю его с хет-триком. Красавчик, все еще продолжает нас радовать своими результативными действиями. Надеюсь, он еще долго будет играть. Думаю, что ни один хоккейный болельщик не хочет, чтобы он завершил свою карьеру».

Илья Ковальчук. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Ковальчук.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

О ЧМ-23 в России

«В Санкт-Петербурге специально для этих соревнований строятся огромные стадионы, спортивные объекты. Питер своей необъятной любовью к хоккею заслужил провести чемпионат мира. Отнимут ли у нас право на проведение — загадка, совершенно не ясно, что вообще будет. Все будет зависеть непосредственно от ситуации в стране. Федерация хоккея и все мы никак не можем на это повлиять, к сожалению. Очень надеюсь, что нам все-таки дадут провести чемпионат мира в России. Весь мир прекрасно знает, как мы умеем заниматься организацией мероприятий подобного масштаба. Если мы вспомним футбольный мундиаль, то все были просто в восторге от него. Уверен, хоккейный будет ничуть не хуже!»

Россию отстранили от&nbsp;чемпионата мира и&nbsp;в&nbsp;хоккее. Россию отстранили от чемпионата мира и в хоккее. Международные турниры без нас — как минимум до осени

О летнем МЧМ

«Я очень расстроился за наших молодых парней. Всегда спорт был вне политики, а тут она влезла неожиданно. Плохо, что из-за этого мы не увидим нашу сборную на МЧМ. Ребятам ни в коем случае нельзя расстраиваться. Им необходимо держать нос выше, еще усерднее тренироваться и продолжать заниматься своим любимым делом. Я уверен, что у каждого из них еще будет возможность проявить себя на международной арене. Если не на молодежном чемпионате мира, то на взрослых турнирах мы их точно увидим!»

Евгений Малкин
Илья Ковальчук
Сборная России по хоккею
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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Праздник продолжается! Самая результативная серия КХЛ продлевается до седьмого матча

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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
3 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
0 - 0
3 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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Металлург – Авангард
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