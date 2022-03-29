«Спорт был вне политики, а тут она влезла». Ковальчук рассказал, что он думает о наказании России

Изгнание российской сборной с ЧМ-2022 и МЧМ-2022, возможная отмена ЧМ-2023 и другие насущные вопросы суперзвезде хоккея и генеральному менеджеру на ОИ-2022 Илье Ковальчуку

О Кубке Гагарина

«Смотрю почти каждую игру плей-офф, хожу на матчи в Москве. Вот недавно посещал игры серии «Спартак» — СКА. Если честно, красно-белые удивили меня своей игрой. В целом в КХЛ сейчас почти во всех матчах довольно интересный хоккей показывают ребята. Встречи динамичные, с накалом страстей, смотрятся на одном дыхании. Какая команда мне понравилась больше всего? Ну, наверное, отмечу две армейские команды. В финале конференции встретятся именно они. Это уже стало классическим хоккейным дерби, очень жду их серии. В этих двух командах очень много перспективных молодых игроков, за которыми будет интересно понаблюдать. Нас с вами ждет увлекательнейший финал Западной конференции.

Что касается «Востока» — «Трактор» неплохо смотрится, вышли финал, большие молодцы. Думаю, что явного фаворита в борьбе за Кубок Гагарина в этом году нет".

«Очень рад за Женю, поздравляю его с хет-триком. Красавчик, все еще продолжает нас радовать своими результативными действиями. Надеюсь, он еще долго будет играть. Думаю, что ни один хоккейный болельщик не хочет, чтобы он завершил свою карьеру».

Илья Ковальчук. Александр Федоров, Фото «СЭ»

О ЧМ-23 в России

«В Санкт-Петербурге специально для этих соревнований строятся огромные стадионы, спортивные объекты. Питер своей необъятной любовью к хоккею заслужил провести чемпионат мира. Отнимут ли у нас право на проведение — загадка, совершенно не ясно, что вообще будет. Все будет зависеть непосредственно от ситуации в стране. Федерация хоккея и все мы никак не можем на это повлиять, к сожалению. Очень надеюсь, что нам все-таки дадут провести чемпионат мира в России. Весь мир прекрасно знает, как мы умеем заниматься организацией мероприятий подобного масштаба. Если мы вспомним футбольный мундиаль, то все были просто в восторге от него. Уверен, хоккейный будет ничуть не хуже!»

О летнем МЧМ

«Я очень расстроился за наших молодых парней. Всегда спорт был вне политики, а тут она влезла неожиданно. Плохо, что из-за этого мы не увидим нашу сборную на МЧМ. Ребятам ни в коем случае нельзя расстраиваться. Им необходимо держать нос выше, еще усерднее тренироваться и продолжать заниматься своим любимым делом. Я уверен, что у каждого из них еще будет возможность проявить себя на международной арене. Если не на молодежном чемпионате мира, то на взрослых турнирах мы их точно увидим!»